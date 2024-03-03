Вражеская авиация запускает КАБы на Донетчину, - Воздушные силы

В настоящее время вражеская авиация запускает управляемые авиационные бомбы на Донетчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не известно.

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