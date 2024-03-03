Вражеская авиация запускает КАБы на Донетчину, - Воздушные силы
В настоящее время вражеская авиация запускает управляемые авиационные бомбы на Донетчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей пока не известно.
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+6 Alex Nosov #582146
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+5 krot_lub
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+4 Vadym #587068
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на висотах більше 1км(а каби запускають з овер 10) літак приречений, адже у кацапів багато комплексів с-300 400, які хоч і гавняні у порівнянні з петріотом але все ж таки є грізною зброєю, тим більше проти штурмової авіації