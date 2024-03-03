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Вражеская авиация запускает КАБы на Донетчину, - Воздушные силы

каб

В настоящее время вражеская авиация запускает управляемые авиационные бомбы на Донетчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не известно.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: ракетные удары по Мирнограду и Покровску, есть раненные. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756) бомбардировка (451) Воздушные силы (2331)


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Топ комментарии
+6
Рашисты только за счет КАБов и продвигаются просто сравнивая всю нашу оборону с землей. А где наши КАБы которые еще год назад анонсировали что мы ого-го как забросаем рашистов? А оказалось наоборот. Пока мы только разговариваем рашисты наладили выпуск сотней КАБов в день. Дай рашистам еще пол года перемирия и они полностью восстановят армию и просто снесут все до польской границы.
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03.03.2024 13:41
+5
Асфальт краще запускати, правда, Зе?
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03.03.2024 13:49
+4
Да пану Ігнату після звільнення Залужного сценарій Шапіторій пише!
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03.03.2024 13:49
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Су-34 сьогодні буде чи Су-35 теж не зманеврує ...?
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03.03.2024 13:29 Ответить
Рашисты только за счет КАБов и продвигаются просто сравнивая всю нашу оборону с землей. А где наши КАБы которые еще год назад анонсировали что мы ого-го как забросаем рашистов? А оказалось наоборот. Пока мы только разговариваем рашисты наладили выпуск сотней КАБов в день. Дай рашистам еще пол года перемирия и они полностью восстановят армию и просто снесут все до польской границы.
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03.03.2024 13:41 Ответить
є одна проблема, у нас немає стільки "зайвих" літаків щоб скидати як кацапи каби.
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03.03.2024 14:06 Ответить
Ага. Зато у нас есть (вернее уже нет) куча самолетов и вертолетов которые с линии фронта запускали вникуда неуправляемые нурсы?
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03.03.2024 14:11 Ответить
не порівнюйте хер з пальцем. запуск нурсів з літаків та коптерів відбувається на малих висотах, у такому випадку є шанс потрапити хіба в зону дії фронтової пво чи розрахунків пзкр.
на висотах більше 1км(а каби запускають з овер 10) літак приречений, адже у кацапів багато комплексів с-300 400, які хоч і гавняні у порівнянні з петріотом але все ж таки є грізною зброєю, тим більше проти штурмової авіації
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03.03.2024 14:21 Ответить
а ще в нас є деХєнєрал буданга який запросто покладе елітні підрозділи в якихось морских ****** задля піару на лохомарафоні... зла нехватає на ту зелену шоблу-*****
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03.03.2024 14:23 Ответить
Не несіть маячню, Буданов це ГУР.
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03.03.2024 17:56 Ответить
Зараз на часi заслухати пана Iгната..
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03.03.2024 13:47 Ответить
Да пану Ігнату після звільнення Залужного сценарій Шапіторій пише!
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03.03.2024 13:49 Ответить
Асфальт краще запускати, правда, Зе?
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03.03.2024 13:49 Ответить
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03.03.2024 14:56 Ответить
Игнату не говорите .
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03.03.2024 14:58 Ответить
 
 