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Новини
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Ворожа авіація запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

каб

Наразі ворожа авіація запускає керовані авіаційні бомби на Донеччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не відомо. 

Також читайте: Доба на Донеччині: ракетні удари по Мирнограду та Покровську, є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) бомбардування (337) Повітряні сили (2676)


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Топ коментарі
+6
Рашисты только за счет КАБов и продвигаются просто сравнивая всю нашу оборону с землей. А где наши КАБы которые еще год назад анонсировали что мы ого-го как забросаем рашистов? А оказалось наоборот. Пока мы только разговариваем рашисты наладили выпуск сотней КАБов в день. Дай рашистам еще пол года перемирия и они полностью восстановят армию и просто снесут все до польской границы.
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03.03.2024 13:41
+5
Асфальт краще запускати, правда, Зе?
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03.03.2024 13:49
+4
Да пану Ігнату після звільнення Залужного сценарій Шапіторій пише!
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03.03.2024 13:49
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Су-34 сьогодні буде чи Су-35 теж не зманеврує ...?
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03.03.2024 13:29 Відповісти
Рашисты только за счет КАБов и продвигаются просто сравнивая всю нашу оборону с землей. А где наши КАБы которые еще год назад анонсировали что мы ого-го как забросаем рашистов? А оказалось наоборот. Пока мы только разговариваем рашисты наладили выпуск сотней КАБов в день. Дай рашистам еще пол года перемирия и они полностью восстановят армию и просто снесут все до польской границы.
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03.03.2024 13:41 Відповісти
є одна проблема, у нас немає стільки "зайвих" літаків щоб скидати як кацапи каби.
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03.03.2024 14:06 Відповісти
Ага. Зато у нас есть (вернее уже нет) куча самолетов и вертолетов которые с линии фронта запускали вникуда неуправляемые нурсы?
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03.03.2024 14:11 Відповісти
не порівнюйте хер з пальцем. запуск нурсів з літаків та коптерів відбувається на малих висотах, у такому випадку є шанс потрапити хіба в зону дії фронтової пво чи розрахунків пзкр.
на висотах більше 1км(а каби запускають з овер 10) літак приречений, адже у кацапів багато комплексів с-300 400, які хоч і гавняні у порівнянні з петріотом але все ж таки є грізною зброєю, тим більше проти штурмової авіації
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03.03.2024 14:21 Відповісти
а ще в нас є деХєнєрал буданга який запросто покладе елітні підрозділи в якихось морских ****** задля піару на лохомарафоні... зла нехватає на ту зелену шоблу-*****
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03.03.2024 14:23 Відповісти
Не несіть маячню, Буданов це ГУР.
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03.03.2024 17:56 Відповісти
Зараз на часi заслухати пана Iгната..
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03.03.2024 13:47 Відповісти
Да пану Ігнату після звільнення Залужного сценарій Шапіторій пише!
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03.03.2024 13:49 Відповісти
Асфальт краще запускати, правда, Зе?
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03.03.2024 13:49 Відповісти
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03.03.2024 14:56 Відповісти
Игнату не говорите .
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03.03.2024 14:58 Відповісти
 
 