Ворожа авіація запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Наразі ворожа авіація запускає керовані авіаційні бомби на Донеччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не відомо.

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