Ворожа авіація запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили
Наразі ворожа авіація запускає керовані авіаційні бомби на Донеччину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі не відомо.
Топ коментарі
+6 Alex Nosov #582146
показати весь коментар03.03.2024 13:41
+5 krot_lub
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+4 Vadym #587068
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на висотах більше 1км(а каби запускають з овер 10) літак приречений, адже у кацапів багато комплексів с-300 400, які хоч і гавняні у порівнянні з петріотом але все ж таки є грізною зброєю, тим більше проти штурмової авіації