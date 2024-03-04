Канада ввела санкции против 6 россиян из-за смерти Навального, - МИД
В новом канадском пакете санкций оказались 6 россиян, связанных со смертью Алексея Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.
Как отмечается, новый пакет санкций, связанный со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального и продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека в России.
"Смерть Алексея Навального, голоса надежды для российского народа, а также голоса за свободу, справедливость, демократию и лучшее будущее для России, вызвала шоковую волну возмущения и поток сострадания со всего мира. Вместе с нашими партнерами Канада будет продолжать давление на российское правительство с целью проведения полного и прозрачного расследования смерти господина Навального. Сегодняшние меры соответствуют канадским принципам и ценностям. Усиление давления на российское правительство посылает четкий сигнал, что права человека должны безусловно уважаться", - подчеркнула министер иностранных дел Канады Мелани Жоли.
В санкционный список попали:
- руководитель управления ФСИН из Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Ракитин;
- начальник исправительной колонии в поселке Харп Вадим Калинин.
- Александр Воропаев;
- Марина Бобек;
- Екатерина Фролова;
- Кирилл Никифоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.s. Я не удивлюсь, если все эти люди в списке даже не знают где находится какая то там Канада...
гугл - олександер воропаєв навальний
в любій комбінації і пішло читати..
ну і далії по спискy в тій же темі..
И своей деревни выезжали в лучшем случае в районный центр
Водки несколько ящиков закупить
И вдруг такой облом от Канады!!!
Теперь не поедешь в Торонто
Не положишь кучу канадских долларов ,которые заработал в русской колонии ,в канадский банк
Как теперь жить?
є щє Монт, кхе, реаль і Едмонтон...
мацкали всрались,тобто
настали на такі санкціі
Черговой доказ кацапам , що захід геть втратив честь і гідність
В них вилупкам в школах та садочку дають напрямки ракетних пусків "на Осло,Торонто,Лондон,Берлін" вони по них географію вивчають.
Краще заборонити їм курорти Єгипту, Туреччини,Тайланду-о ото санкції!Тагіл не вруліт