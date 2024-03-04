Канада ввела санкции против 6 россиян из-за смерти Навального, - МИД

В новом канадском пакете санкций оказались 6 россиян, связанных со смертью Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

Как отмечается, новый пакет санкций, связанный со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального и продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека в России.

"Смерть Алексея Навального, голоса надежды для российского народа, а также голоса за свободу, справедливость, демократию и лучшее будущее для России, вызвала шоковую волну возмущения и поток сострадания со всего мира. Вместе с нашими партнерами Канада будет продолжать давление на российское правительство с целью проведения полного и прозрачного расследования смерти господина Навального. Сегодняшние меры соответствуют канадским принципам и ценностям. Усиление давления на российское правительство посылает четкий сигнал, что права человека должны безусловно уважаться", - подчеркнула министер иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В санкционный список попали:

руководитель управления ФСИН из Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Ракитин;

начальник исправительной колонии в поселке Харп Вадим Калинин.

Александр Воропаев;

Марина Бобек;

Екатерина Фролова;

Кирилл Никифоров.

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