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Канада ввела санкции против 6 россиян из-за смерти Навального, - МИД

канада

В новом канадском пакете санкций оказались 6 россиян, связанных со смертью Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

Как отмечается, новый пакет санкций, связанный со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального и продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека в России.

"Смерть Алексея Навального, голоса надежды для российского народа, а также голоса за свободу, справедливость, демократию и лучшее будущее для России, вызвала шоковую волну возмущения и поток сострадания со всего мира. Вместе с нашими партнерами Канада будет продолжать давление на российское правительство с целью проведения полного и прозрачного расследования смерти господина Навального. Сегодняшние меры соответствуют канадским принципам и ценностям. Усиление давления на российское правительство посылает четкий сигнал, что права человека должны безусловно уважаться", - подчеркнула министер иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В санкционный список попали:

  • руководитель управления ФСИН из Ямало-Ненецкого автономного округа Игорь Ракитин;
  • начальник исправительной колонии в поселке Харп Вадим Калинин.
  • Александр Воропаев;
  • Марина Бобек;
  • Екатерина Фролова;
  • Кирилл Никифоров.

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Автор: 

Канада (2092) россия (95702) санкции (11321) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+12
Це все, що треба знати про Канаду та нашу глухоніму канадійську діаспору.
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04.03.2024 00:44
+7
А кто эти люди, последние четверо в списке?

P.s. Я не удивлюсь, если все эти люди в списке даже не знают где находится какая то там Канада...
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04.03.2024 00:58
+6
Все ***** из этого канадского списка
И своей деревни выезжали в лучшем случае в районный центр
Водки несколько ящиков закупить
И вдруг такой облом от Канады!!!
Теперь не поедешь в Торонто
Не положишь кучу канадских долларов ,которые заработал в русской колонии ,в канадский банк
Как теперь жить?
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04.03.2024 01:02
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Правила форума Совет форумчан
Це все, що треба знати про Канаду та нашу глухоніму канадійську діаспору.
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04.03.2024 00:44 Ответить
Тобто проти ***** не пішли ?
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04.03.2024 00:47 Ответить
А нафіг той навальний,що він корисного зробив для українців???
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04.03.2024 01:20 Ответить
Навальный залишився Людиною, за що приняв страждання і був вбитий Упирем.
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04.03.2024 06:53 Ответить
А жена Навального виступала в ЕС І США і ні слова не сказала про войну в Україні
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04.03.2024 01:38 Ответить
не бреши - в Стразбурзі вона засудила напад на Україну
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04.03.2024 03:19 Ответить
потужно!
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04.03.2024 00:53 Ответить
а місцями навіть і незламно!
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04.03.2024 00:56 Ответить
А кто эти люди, последние четверо в списке?

P.s. Я не удивлюсь, если все эти люди в списке даже не знают где находится какая то там Канада...
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04.03.2024 00:58 Ответить
тобто перших двох ви знаєте
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04.03.2024 01:02 Ответить
Ну первые два, там хотя бы написаны их должности. Хотя бы понятно почему они в этом списке. А вот кто остальные... Очень интересно.
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04.03.2024 01:10 Ответить
даю підсказку текстом для друга.
гугл - олександер воропаєв навальний
в любій комбінації і пішло читати..
ну і далії по спискy в тій же темі..
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04.03.2024 01:22 Ответить
Все ***** из этого канадского списка
И своей деревни выезжали в лучшем случае в районный центр
Водки несколько ящиков закупить
И вдруг такой облом от Канады!!!
Теперь не поедешь в Торонто
Не положишь кучу канадских долларов ,которые заработал в русской колонии ,в канадский банк
Как теперь жить?
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04.03.2024 01:02 Ответить
ну чому відразу Торонто?
є щє Монт, кхе, реаль і Едмонтон...
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04.03.2024 01:11 Ответить
моща, канада! мы знали что вы ничтожества. Не подвели, молодцы!
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04.03.2024 01:09 Ответить
Сьомий втік до Канади, та здав шістьох?Якесь блд суцільне посміховисько крізь сльози України.
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04.03.2024 01:14 Ответить
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04.03.2024 01:24 Ответить
еталон хароших руських
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04.03.2024 06:39 Ответить
еталон хароших рускіх -ті хто вже нічого ніколи не напише.
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04.03.2024 09:16 Ответить
Круто!!
мацкали всрались,тобто
настали на такі санкціі
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04.03.2024 01:30 Ответить
Перепрошую за наш мудакуватий уряд. Треба щонайменше пару поколінь.
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04.03.2024 01:36 Ответить
Не допоможе, бо, як я чув, їм ніколи - вони займаються перевихованням дітей в підорів.
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04.03.2024 07:08 Ответить
Страшно,аж жуть...(с)
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04.03.2024 03:58 Ответить
Ні про що.
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04.03.2024 05:48 Ответить
десь за років 65 толерантний світ нарешті зрозуміє, що накладати санкціії потрібно на всіх московитів до єдиного
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04.03.2024 06:46 Ответить
Меґа - меґа ! ай да крутяк )))
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04.03.2024 06:48 Ответить
Пазззор ...
Черговой доказ кацапам , що захід геть втратив честь і гідність
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04.03.2024 07:28 Ответить
Да... Просто жах якийсь. Світ здурів.
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04.03.2024 07:38 Ответить
Потужно.
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04.03.2024 09:15 Ответить
Ой, як сильно ці підсанкційні налакалися! Захід вже давно не дружить з головою і ці "санкції" зайвий доказ цього.
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04.03.2024 11:08 Ответить
Хотів написати що ці істоти не знають де та Канада,та дивлюсь не в мене одного така думка))
В них вилупкам в школах та садочку дають напрямки ракетних пусків "на Осло,Торонто,Лондон,Берлін" вони по них географію вивчають.
Краще заборонити їм курорти Єгипту, Туреччини,Тайланду-о ото санкції!Тагіл не вруліт
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04.03.2024 11:33 Ответить
Ех, не спасла відмазка нашого начаальника ГУР Буданова, що Навальний помер від тромбу. Не слухють його і марафон державні службовці Канади. Пам'ятю, як ще недавно архамія відбілював російського олігахра абрамовичаа, навіть взяв лист із "зеленої" Верховної Ради, що той ніби спас 400 тисяч українців.
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04.03.2024 11:59 Ответить
 
 