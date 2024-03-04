Канада запровадила санкції проти 6 росіян через смерть Навального, - МЗС

У новому канадському пакеті санкцій опинились 6 росіян, які пов’язані зі смертю Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

Як зазначається, новий пакет санкцій, пов'язаний зі смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і грубими і систематичними порушеннями прав людини в Росії, що продовжуються.

"Смерть Олексія Навального, голосу надії для російського народу, а також голосу за свободу, справедливість, демократію і краще майбутнє для Росії, викликала шокову хвилю обурення і потік співчуття з усього світу. Разом з нашими партнерами Канада продовжуватиме тиск на російський уряд з метою проведення повного і прозорого розслідування смерті пана Навального. Сьогоднішні заходи відповідають канадським принципам і цінностям. Посилення тиску на російський уряд надсилає чіткий сигнал, що права людини повинні беззаперечно поважатися", - наголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

До санкційного списку потрапили:

керівник управління ФСВП з Ямало-Ненецького автономного округу Ігор Ракитін;

начальник виправної колонії у селищі Харп Вадим Калінін.

Олександр Воропаєв;

Марина Бобек;

Катерина Фролова;

Кирило Никифоров.

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