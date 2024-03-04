Канада запровадила санкції проти 6 росіян через смерть Навального, - МЗС
У новому канадському пакеті санкцій опинились 6 росіян, які пов’язані зі смертю Олексія Навального.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.
Як зазначається, новий пакет санкцій, пов'язаний зі смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і грубими і систематичними порушеннями прав людини в Росії, що продовжуються.
"Смерть Олексія Навального, голосу надії для російського народу, а також голосу за свободу, справедливість, демократію і краще майбутнє для Росії, викликала шокову хвилю обурення і потік співчуття з усього світу. Разом з нашими партнерами Канада продовжуватиме тиск на російський уряд з метою проведення повного і прозорого розслідування смерті пана Навального. Сьогоднішні заходи відповідають канадським принципам і цінностям. Посилення тиску на російський уряд надсилає чіткий сигнал, що права людини повинні беззаперечно поважатися", - наголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
До санкційного списку потрапили:
- керівник управління ФСВП з Ямало-Ненецького автономного округу Ігор Ракитін;
- начальник виправної колонії у селищі Харп Вадим Калінін.
- Олександр Воропаєв;
- Марина Бобек;
- Катерина Фролова;
- Кирило Никифоров.
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P.s. Я не удивлюсь, если все эти люди в списке даже не знают где находится какая то там Канада...
гугл - олександер воропаєв навальний
в любій комбінації і пішло читати..
ну і далії по спискy в тій же темі..
И своей деревни выезжали в лучшем случае в районный центр
Водки несколько ящиков закупить
И вдруг такой облом от Канады!!!
Теперь не поедешь в Торонто
Не положишь кучу канадских долларов ,которые заработал в русской колонии ,в канадский банк
Как теперь жить?
є щє Монт, кхе, реаль і Едмонтон...
мацкали всрались,тобто
настали на такі санкціі
Черговой доказ кацапам , що захід геть втратив честь і гідність
В них вилупкам в школах та садочку дають напрямки ракетних пусків "на Осло,Торонто,Лондон,Берлін" вони по них географію вивчають.
Краще заборонити їм курорти Єгипту, Туреччини,Тайланду-о ото санкції!Тагіл не вруліт