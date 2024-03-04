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Новини
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Канада запровадила санкції проти 6 росіян через смерть Навального, - МЗС

канада

У новому канадському пакеті санкцій опинились 6 росіян, які пов’язані зі смертю Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

Як зазначається, новий пакет санкцій, пов'язаний зі смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і грубими і систематичними порушеннями прав людини в Росії, що продовжуються.

"Смерть Олексія Навального, голосу надії для російського народу, а також голосу за свободу, справедливість, демократію і краще майбутнє для Росії, викликала шокову хвилю обурення і потік співчуття з усього світу. Разом з нашими партнерами Канада продовжуватиме тиск на російський уряд з метою проведення повного і прозорого розслідування смерті пана Навального. Сьогоднішні заходи відповідають канадським принципам і цінностям. Посилення тиску на російський уряд надсилає чіткий сигнал, що права людини повинні беззаперечно поважатися", - наголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

До санкційного списку потрапили:

  • керівник управління ФСВП з Ямало-Ненецького автономного округу Ігор Ракитін;
  • начальник виправної колонії у селищі Харп Вадим Калінін.
  • Олександр Воропаєв;
  • Марина Бобек;
  • Катерина Фролова;
  • Кирило Никифоров.

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Автор: 

Канада (2204) росія (65379) санкції (11880) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+12
Це все, що треба знати про Канаду та нашу глухоніму канадійську діаспору.
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04.03.2024 00:44
+7
А кто эти люди, последние четверо в списке?

P.s. Я не удивлюсь, если все эти люди в списке даже не знают где находится какая то там Канада...
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04.03.2024 00:58
+6
Все ***** из этого канадского списка
И своей деревни выезжали в лучшем случае в районный центр
Водки несколько ящиков закупить
И вдруг такой облом от Канады!!!
Теперь не поедешь в Торонто
Не положишь кучу канадских долларов ,которые заработал в русской колонии ,в канадский банк
Как теперь жить?
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04.03.2024 01:02
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Це все, що треба знати про Канаду та нашу глухоніму канадійську діаспору.
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04.03.2024 00:44 Відповісти
Тобто проти ***** не пішли ?
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04.03.2024 00:47 Відповісти
А нафіг той навальний,що він корисного зробив для українців???
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04.03.2024 01:20 Відповісти
Навальный залишився Людиною, за що приняв страждання і був вбитий Упирем.
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04.03.2024 06:53 Відповісти
А жена Навального виступала в ЕС І США і ні слова не сказала про войну в Україні
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04.03.2024 01:38 Відповісти
не бреши - в Стразбурзі вона засудила напад на Україну
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04.03.2024 03:19 Відповісти
потужно!
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04.03.2024 00:53 Відповісти
а місцями навіть і незламно!
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04.03.2024 00:56 Відповісти
А кто эти люди, последние четверо в списке?

P.s. Я не удивлюсь, если все эти люди в списке даже не знают где находится какая то там Канада...
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04.03.2024 00:58 Відповісти
тобто перших двох ви знаєте
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04.03.2024 01:02 Відповісти
Ну первые два, там хотя бы написаны их должности. Хотя бы понятно почему они в этом списке. А вот кто остальные... Очень интересно.
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04.03.2024 01:10 Відповісти
даю підсказку текстом для друга.
гугл - олександер воропаєв навальний
в любій комбінації і пішло читати..
ну і далії по спискy в тій же темі..
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04.03.2024 01:22 Відповісти
Все ***** из этого канадского списка
И своей деревни выезжали в лучшем случае в районный центр
Водки несколько ящиков закупить
И вдруг такой облом от Канады!!!
Теперь не поедешь в Торонто
Не положишь кучу канадских долларов ,которые заработал в русской колонии ,в канадский банк
Как теперь жить?
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04.03.2024 01:02 Відповісти
ну чому відразу Торонто?
є щє Монт, кхе, реаль і Едмонтон...
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04.03.2024 01:11 Відповісти
моща, канада! мы знали что вы ничтожества. Не подвели, молодцы!
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04.03.2024 01:09 Відповісти
Сьомий втік до Канади, та здав шістьох?Якесь блд суцільне посміховисько крізь сльози України.
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04.03.2024 01:14 Відповісти
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04.03.2024 01:24 Відповісти
еталон хароших руських
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04.03.2024 06:39 Відповісти
еталон хароших рускіх -ті хто вже нічого ніколи не напише.
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04.03.2024 09:16 Відповісти
Круто!!
мацкали всрались,тобто
настали на такі санкціі
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04.03.2024 01:30 Відповісти
Перепрошую за наш мудакуватий уряд. Треба щонайменше пару поколінь.
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04.03.2024 01:36 Відповісти
Не допоможе, бо, як я чув, їм ніколи - вони займаються перевихованням дітей в підорів.
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04.03.2024 07:08 Відповісти
Страшно,аж жуть...(с)
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04.03.2024 03:58 Відповісти
Ні про що.
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04.03.2024 05:48 Відповісти
десь за років 65 толерантний світ нарешті зрозуміє, що накладати санкціії потрібно на всіх московитів до єдиного
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04.03.2024 06:46 Відповісти
Меґа - меґа ! ай да крутяк )))
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04.03.2024 06:48 Відповісти
Пазззор ...
Черговой доказ кацапам , що захід геть втратив честь і гідність
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04.03.2024 07:28 Відповісти
Да... Просто жах якийсь. Світ здурів.
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04.03.2024 07:38 Відповісти
Потужно.
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04.03.2024 09:15 Відповісти
Ой, як сильно ці підсанкційні налакалися! Захід вже давно не дружить з головою і ці "санкції" зайвий доказ цього.
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04.03.2024 11:08 Відповісти
Хотів написати що ці істоти не знають де та Канада,та дивлюсь не в мене одного така думка))
В них вилупкам в школах та садочку дають напрямки ракетних пусків "на Осло,Торонто,Лондон,Берлін" вони по них географію вивчають.
Краще заборонити їм курорти Єгипту, Туреччини,Тайланду-о ото санкції!Тагіл не вруліт
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04.03.2024 11:33 Відповісти
Ех, не спасла відмазка нашого начаальника ГУР Буданова, що Навальний помер від тромбу. Не слухють його і марафон державні службовці Канади. Пам'ятю, як ще недавно архамія відбілював російського олігахра абрамовичаа, навіть взяв лист із "зеленої" Верховної Ради, що той ніби спас 400 тисяч українців.
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04.03.2024 11:59 Відповісти
 
 