РФ удерживает 122 тысячи военных на Лимано-Купянском направлении, - Евлаш
На Лимано-Купянском направлении россияне держат более 1100 танков, почти две тысячи боевых бронированных машин, более 1000 артиллерийских систем и более 400 реактивных систем залпового огня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua, об этом сообщил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортиця" Илья Евлаш.
"Это количество войск содержится там уже в течение длительного времени - еще с конца лета. Это не новость для наших военных. Более того, мы уже научились эффективно работать и сдерживать наступление противника", - заверил Евлаш.
Представитель ВСУ со ссылкой на разведку добавил, что сейчас россияне перебрасывают многие подразделения в район реки Черный Жеребец.
"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага – это штурмовые подразделения. Штурмовики, которые постоянно идут на "мясные штурмы", – рассказал он.
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Нехай цi зрадники доведуть, що вони за Украiну, а якщо не
захочуть то розстрiлювати на мiсцi - вони приймали присягу👈