РФ удерживает 122 тысячи военных на Лимано-Купянском направлении, - Евлаш

На Лимано-Купянском направлении россияне держат более 1100 танков, почти две тысячи боевых бронированных машин, более 1000 артиллерийских систем и более 400 реактивных систем залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua, об этом сообщил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортиця" Илья Евлаш.

"Это количество войск содержится там уже в течение длительного времени - еще с конца лета. Это не новость для наших военных. Более того, мы уже научились эффективно работать и сдерживать наступление противника", - заверил Евлаш.

Представитель ВСУ со ссылкой на разведку добавил, что сейчас россияне перебрасывают многие подразделения в район реки Черный Жеребец.

"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага – это штурмовые подразделения. Штурмовики, которые постоянно идут на "мясные штурмы", – рассказал он.

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