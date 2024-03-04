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РФ удерживает 122 тысячи военных на Лимано-Купянском направлении, - Евлаш

зсу,ппо

На Лимано-Купянском направлении россияне держат более 1100 танков, почти две тысячи боевых бронированных машин, более 1000 артиллерийских систем и более 400 реактивных систем залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua, об этом сообщил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортиця" Илья Евлаш.

"Это количество войск содержится там уже в течение длительного времени - еще с конца лета. Это не новость для наших военных. Более того, мы уже научились эффективно работать и сдерживать наступление противника", - заверил Евлаш.

Представитель ВСУ со ссылкой на разведку добавил, что сейчас россияне перебрасывают многие подразделения в район реки Черный Жеребец.

"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага – это штурмовые подразделения. Штурмовики, которые постоянно идут на "мясные штурмы", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Авдеевском направлении стабилизируется, враг иногда имеет локальные успехи, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

боевые действия (4142) Лиман (319) Евлаш Илья (138) Купянск (648)


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Танків палити не перепалити - було 1000 - стало 1100
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04.03.2024 07:35 Ответить
Капець.
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04.03.2024 07:59 Ответить
Всiх ментiв, тцкашникiв та iншу сволоту на захист Куп'янска👈
Нехай цi зрадники доведуть, що вони за Украiну, а якщо не
захочуть то розстрiлювати на мiсцi - вони приймали присягу👈
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04.03.2024 08:00 Ответить
То відразу п#да куп'янську буде
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04.03.2024 08:40 Ответить
Мабуть вони там пойопють один-одного, бо щось кількість цих істот тільки збільшується..а зайва хромосома мабуть для того, щоб чмобік з чмобіком,застругали наступного чмобіка..
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04.03.2024 08:33 Ответить
 
 