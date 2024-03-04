УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5861 відвідувач онлайн
Новини
2 814 5

РФ утримує 122 тисячі військових на Лимано-Куп’янському напрямку, - Євлаш

зсу,ппо

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 1100 танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем і понад 400 реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua, про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Ця кількість військ утримується там уже протягом тривалого часу - ще з кінця літа. Це не новина для наших військових. Ба більше, ми вже навчилися ефективно працювати й стримувати наступ противника", - запевнив Євлаш.

Представник ЗСУ з посиланням на розвідку додав, що зараз росіяни перекидають багато підрозділів в район річки Чорний Жеребець.

"Вони зайнялися підготовкою своїх оборонних споруд, готують штурмовиків. Кожна третя рота в батальйоні у ворога - це штурмові підрозділи. Штурмовики, які постійно йдуть на "м'ясні штурми", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Авдіївському напрямку стабілізується, ворог подекуди має локальні успіхи, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

бойові дії (3897) Лиман (230) Євлаш Ілля (162) Куп’янськ (773)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Танків палити не перепалити - було 1000 - стало 1100
показати весь коментар
04.03.2024 07:35 Відповісти
Капець.
показати весь коментар
04.03.2024 07:59 Відповісти
Всiх ментiв, тцкашникiв та iншу сволоту на захист Куп'янска👈
Нехай цi зрадники доведуть, що вони за Украiну, а якщо не
захочуть то розстрiлювати на мiсцi - вони приймали присягу👈
показати весь коментар
04.03.2024 08:00 Відповісти
То відразу п#да куп'янську буде
показати весь коментар
04.03.2024 08:40 Відповісти
Мабуть вони там пойопють один-одного, бо щось кількість цих істот тільки збільшується..а зайва хромосома мабуть для того, щоб чмобік з чмобіком,застругали наступного чмобіка..
показати весь коментар
04.03.2024 08:33 Відповісти
 
 