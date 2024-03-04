РФ утримує 122 тисячі військових на Лимано-Куп’янському напрямку, - Євлаш

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 1100 танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем і понад 400 реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua, про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Ця кількість військ утримується там уже протягом тривалого часу - ще з кінця літа. Це не новина для наших військових. Ба більше, ми вже навчилися ефективно працювати й стримувати наступ противника", - запевнив Євлаш.

Представник ЗСУ з посиланням на розвідку додав, що зараз росіяни перекидають багато підрозділів в район річки Чорний Жеребець.

"Вони зайнялися підготовкою своїх оборонних споруд, готують штурмовиків. Кожна третя рота в батальйоні у ворога - це штурмові підрозділи. Штурмовики, які постійно йдуть на "м'ясні штурми", - розповів він.

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