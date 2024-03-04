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В Самарской области РФ прогремел взрыв на железнодорожном мосту

мост,самара

3 марта в Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту, повреждены металлоконструкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск рано утром 4 марта.

По словам источников, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов на мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы.

По словам источников, повреждениям подверглись металлоконструкции моста, а также ограждения. При этом бетонная опора не повреждена.

Также читайте: В оккупированной Феодосии раздавались взрывы, - СМИ

В настоящее время задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы и одна электричка.

В настоящее время территория оцеплена, в регионе объявлен план "Загорск". На месте работают спецслужбы и саперы. Пострадавших нет.

Автор: 

взрыв (6775) россия (95702)


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Топ комментарии
+8
Партизани - наше все, як каже Лапін!
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04.03.2024 08:32
+6
Не, все банально - "хлопок".
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04.03.2024 08:56
+5
Устал бедняга..
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04.03.2024 08:34
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Партизани - наше все, як каже Лапін!
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04.03.2024 08:32 Ответить
Дряпанюли опору
Зламали деревце
Соромно людям дивитись в лице
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04.03.2024 08:56 Ответить
цемент був, мабудь, не М500 а М700
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04.03.2024 09:00 Ответить
Неграмотна закладка. Треба було проконсультуватись з інженером.
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04.03.2024 09:07 Ответить
Надай ССО свою адресу, навчиш їх як грамоно робить закладку вибухівкі та завозом проконсультуєшь їх.
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04.03.2024 09:34 Ответить
Давно навчаю. Тількі трохи іншому.
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04.03.2024 09:56 Ответить
Як шо іншому то не треба позіцінувати себе профі у цьому.
Наплечник з вибухівкой на спину і вперед, до Саратова, як шо вмієшь краше.
Он у нас гр'баній харант теж себе вважає Юліем Цезарем, Помпеєм, Македонським, Наполеоном, Мольтке та Клаузевіцем у одній особі, так це дуже дорого народу коштує.
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04.03.2024 10:47 Ответить
Не чубачтесь... Він нормальний, знаю особисто. Ну...сказав, не подумав.Всім хочеться ефекту
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04.03.2024 09:58 Ответить
Я не чублюсь, просто не треба з дівану у теплій оселі, себе кращім за бійців ССО виставляти.
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04.03.2024 10:49 Ответить
А думати завжди треба. Он, барани та вівці у 2019 році не подумали то он оно шо вийшло.
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04.03.2024 10:52 Ответить
Що є, то є
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04.03.2024 13:16 Ответить
Зроби краще.
Завтра відзвітуєш.
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04.03.2024 09:32 Ответить
Устал бедняга..
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04.03.2024 08:34 Ответить
У пацанів розбірки
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04.03.2024 08:35 Ответить
невідомі тільки вчяться, але швидко здобувають досвід!
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04.03.2024 08:35 Ответить
Кароткає заміканіє.
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04.03.2024 08:35 Ответить
длiное заміканіє.

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04.03.2024 08:43 Ответить
Русскіє долго коротят, но бистро замикают!
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04.03.2024 08:54 Ответить
Не, все банально - "хлопок".
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04.03.2024 08:56 Ответить
Игнат ,хде утренний самолет на завтрак ?
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04.03.2024 08:45 Ответить
где сушки к чаю, і гнат?
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04.03.2024 09:02 Ответить
А той міст їм треба? 🤔
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04.03.2024 08:46 Ответить
То пєтарди з Нового року залишились...
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04.03.2024 08:46 Ответить
уже третий день лапти КАБами не кидаются
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04.03.2024 08:46 Ответить
По Игнату не кидаются?)
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04.03.2024 08:55 Ответить
Подорвали опору , Электрички стоят
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04.03.2024 08:49 Ответить
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04.03.2024 08:56 Ответить
На жаль наслідки не значні тому дуже жаль що людина ризикувала волею, а може й життям, але не досягла необхідних результатів. Сподіваюсь наступна спроба буде більш ефективною!!!
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04.03.2024 09:05 Ответить
Навіть під час другої світової, для контролю за нечисленими залізничними коліями та для охорони мостів в Польші, Україні та Бєларусії вєрмахт вимушений був формувати додаткові поліцейські сили розміром в сотні тисяч осіб. Бо бабуська-одуванчик на мінімалці в будиночку за півкілометра від мосту - це не охорона. Аби мости не вибухали, треба на кожній стороні моста посадити принаймні взвод. Загалом на 1 міст - рота. Мостів в засрашці - щось біля 40'000 штук. Вдачі їм, як-то кажуть.
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04.03.2024 12:27 Ответить
Самарська народна республіка втомилася годувати мацкву.
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04.03.2024 09:07 Ответить
Чим більше міст - тим зліше партизани.
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04.03.2024 09:41 Ответить
 
 