В Самарской области РФ прогремел взрыв на железнодорожном мосту
3 марта в Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту, повреждены металлоконструкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск рано утром 4 марта.
По словам источников, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов на мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы.
По словам источников, повреждениям подверглись металлоконструкции моста, а также ограждения. При этом бетонная опора не повреждена.
В настоящее время задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы и одна электричка.
В настоящее время территория оцеплена, в регионе объявлен план "Загорск". На месте работают спецслужбы и саперы. Пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зламали деревце
Соромно людям дивитись в лице
Наплечник з вибухівкой на спину і вперед, до Саратова, як шо вмієшь краше.
Он у нас гр'баній харант теж себе вважає Юліем Цезарем, Помпеєм, Македонським, Наполеоном, Мольтке та Клаузевіцем у одній особі, так це дуже дорого народу коштує.
Завтра відзвітуєш.