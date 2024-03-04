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У Самарській області РФ прогримів вибух на залізничному мосту

мост,самара

4 березня у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту,  пошкоджено металоконструкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ рано-вранці 4 березня.

За словами джерел, звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух поїздів на мосту припинено. На місці працюють спецслужби.

За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.

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На цей час затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви та одна електричка.

Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби та сапери. Постраждалих немає.

Автор: 

вибух (4487) росія (65415)


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Топ коментарі
+8
Партизани - наше все, як каже Лапін!
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04.03.2024 08:32
+6
Не, все банально - "хлопок".
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04.03.2024 08:56
+5
Устал бедняга..
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04.03.2024 08:34
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Партизани - наше все, як каже Лапін!
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04.03.2024 08:32 Відповісти
Дряпанюли опору
Зламали деревце
Соромно людям дивитись в лице
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04.03.2024 08:56 Відповісти
цемент був, мабудь, не М500 а М700
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04.03.2024 09:00 Відповісти
Неграмотна закладка. Треба було проконсультуватись з інженером.
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04.03.2024 09:07 Відповісти
Надай ССО свою адресу, навчиш їх як грамоно робить закладку вибухівкі та завозом проконсультуєшь їх.
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04.03.2024 09:34 Відповісти
Давно навчаю. Тількі трохи іншому.
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04.03.2024 09:56 Відповісти
Як шо іншому то не треба позіцінувати себе профі у цьому.
Наплечник з вибухівкой на спину і вперед, до Саратова, як шо вмієшь краше.
Он у нас гр'баній харант теж себе вважає Юліем Цезарем, Помпеєм, Македонським, Наполеоном, Мольтке та Клаузевіцем у одній особі, так це дуже дорого народу коштує.
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04.03.2024 10:47 Відповісти
Не чубачтесь... Він нормальний, знаю особисто. Ну...сказав, не подумав.Всім хочеться ефекту
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04.03.2024 09:58 Відповісти
Я не чублюсь, просто не треба з дівану у теплій оселі, себе кращім за бійців ССО виставляти.
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04.03.2024 10:49 Відповісти
А думати завжди треба. Он, барани та вівці у 2019 році не подумали то он оно шо вийшло.
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04.03.2024 10:52 Відповісти
Що є, то є
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04.03.2024 13:16 Відповісти
Зроби краще.
Завтра відзвітуєш.
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04.03.2024 09:32 Відповісти
Устал бедняга..
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04.03.2024 08:34 Відповісти
У пацанів розбірки
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04.03.2024 08:35 Відповісти
невідомі тільки вчяться, але швидко здобувають досвід!
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04.03.2024 08:35 Відповісти
Кароткає заміканіє.
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04.03.2024 08:35 Відповісти
длiное заміканіє.

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04.03.2024 08:43 Відповісти
Русскіє долго коротят, но бистро замикают!
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04.03.2024 08:54 Відповісти
Не, все банально - "хлопок".
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04.03.2024 08:56 Відповісти
Игнат ,хде утренний самолет на завтрак ?
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04.03.2024 08:45 Відповісти
где сушки к чаю, і гнат?
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04.03.2024 09:02 Відповісти
А той міст їм треба? 🤔
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04.03.2024 08:46 Відповісти
То пєтарди з Нового року залишились...
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04.03.2024 08:46 Відповісти
уже третий день лапти КАБами не кидаются
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04.03.2024 08:46 Відповісти
По Игнату не кидаются?)
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04.03.2024 08:55 Відповісти
Подорвали опору , Электрички стоят
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04.03.2024 08:49 Відповісти
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04.03.2024 08:56 Відповісти
На жаль наслідки не значні тому дуже жаль що людина ризикувала волею, а може й життям, але не досягла необхідних результатів. Сподіваюсь наступна спроба буде більш ефективною!!!
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04.03.2024 09:05 Відповісти
Навіть під час другої світової, для контролю за нечисленими залізничними коліями та для охорони мостів в Польші, Україні та Бєларусії вєрмахт вимушений був формувати додаткові поліцейські сили розміром в сотні тисяч осіб. Бо бабуська-одуванчик на мінімалці в будиночку за півкілометра від мосту - це не охорона. Аби мости не вибухали, треба на кожній стороні моста посадити принаймні взвод. Загалом на 1 міст - рота. Мостів в засрашці - щось біля 40'000 штук. Вдачі їм, як-то кажуть.
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04.03.2024 12:27 Відповісти
Самарська народна республіка втомилася годувати мацкву.
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04.03.2024 09:07 Відповісти
Чим більше міст - тим зліше партизани.
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04.03.2024 09:41 Відповісти
 
 