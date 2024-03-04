У Самарській області РФ прогримів вибух на залізничному мосту
4 березня у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту, пошкоджено металоконструкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Як зазначається, невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка-Чапаєвськ рано-вранці 4 березня.
За словами джерел, звук вибуху був чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух поїздів на мосту припинено. На місці працюють спецслужби.
За словами джерел, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.
На цей час затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви та одна електричка.
Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби та сапери. Постраждалих немає.
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Зламали деревце
Соромно людям дивитись в лице
Наплечник з вибухівкой на спину і вперед, до Саратова, як шо вмієшь краше.
Он у нас гр'баній харант теж себе вважає Юліем Цезарем, Помпеєм, Македонським, Наполеоном, Мольтке та Клаузевіцем у одній особі, так це дуже дорого народу коштує.
Завтра відзвітуєш.