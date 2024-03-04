Сутки на Харьковщине: под вражеским огнем 15 населенных пунктов
Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Милово, Двуречная, Синьковка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Синьковка, Великий Бурлук.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"19:12 в г. Волчанск в результате обстрела горел частный дом. 18:32 враг дважды совершил обстрел КАБами пгт Великий Бурлук Купянского района. В результате ударов повреждены складское помещение, а также 4 жилых дома. Без пострадавших и погибших", - говорится в сообщении
Также оккупанты наносили удары по с. Кругляковка и Петропавловка Купянского р-на. Обратился 60-летний гражданский мужчина, медицинская помощь была оказана на месте.
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