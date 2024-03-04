Доба на Харківщині: під ворожим вогнем 15 населених пунктів
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Мілове, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Синьківка, Великий Бурлук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"19:12 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу горів приватний будинок. 18:32 ворог двічі здійснив обстріл КАБами смт Великий Бурлук Куп‘янського району. Внаслідок ударів пошкоджені складське приміщення, а також 4 житлові будинки. Без постраждалих та загиблих", - йдеться в повідомленні
Також окупанти завдавали ударів по с. Кругляківка та Петропавлівка Куп'янського району. Звернувся 60-річний цивільний чоловік, медичну допомогу надали на місці.
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