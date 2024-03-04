ОП продолжает атаковать антикоррупционеров, потому что те добиваются очищения БЭБ от Татарова и Ко, - Шабунин

В Telegram-каналах распространяют информацию, что антикоррупционеры брали деньги у ФСБ РФ.

Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Офис президента продолжает дискредитацию антикорсектора, начатую атакой на команду Бигуса и Юрия Николова. Вместо наказания заказчиков этих атак: подозрения не вручили ни организаторам, ни исполнителям. Поэтому мы продолжаем считать заказчиком – офис президента. Вчера ОПешная сеть ТГ-каналов натягивала на глобус новое "разоблачение": по их "данным", Шабунин и Каленюк брали деньги у ФСБ", - рассказал он.

"Дорогие друзья из ОП, а с чего кипишь? Психуете, потому что мы с партнерами добиваем очищение БЭБ от Татарова и ко? Волнуетесь, что после этого мы займемся схлопыванием схем на таможне и налоговой? Не волнуйтесь – обязательно займемся. А еще напомним, что уже третий месяц президент игнорирует петицию об отмене "правок Лозового", чем помогает Татарову и ко отмазывать ТОП-коррупционеров", - добавил Шабунин.

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