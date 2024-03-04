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ОП продолжает атаковать антикоррупционеров, потому что те добиваются очищения БЭБ от Татарова и Ко, - Шабунин

шабунін

В Telegram-каналах распространяют информацию, что антикоррупционеры брали деньги у ФСБ РФ.

Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Офис президента продолжает дискредитацию антикорсектора, начатую атакой на команду Бигуса и Юрия Николова. Вместо наказания заказчиков этих атак: подозрения не вручили ни организаторам, ни исполнителям. Поэтому мы продолжаем считать заказчиком – офис президента. Вчера ОПешная сеть ТГ-каналов натягивала на глобус новое "разоблачение": по их "данным", Шабунин и Каленюк брали деньги у ФСБ", - рассказал он.

Шабунін Віталій

"Дорогие друзья из ОП, а с чего кипишь? Психуете, потому что мы с партнерами добиваем очищение БЭБ от Татарова и ко? Волнуетесь, что после этого мы займемся схлопыванием схем на таможне и налоговой? Не волнуйтесь – обязательно займемся. А еще напомним, что уже третий месяц президент игнорирует петицию об отмене "правок Лозового", чем помогает Татарову и ко отмазывать ТОП-коррупционеров", - добавил Шабунин.

Также читайте: "Правками Лозового" власть готовится снести еще тысячу топ-коррупционных дел, - Шабунин

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Офис Президента (1799) Бюро экономической безопасности (208)


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Топ комментарии
+15
Дії осіб, на посадах в ОПУ ім єрмака, повторюють дії ригоАНАЛІВ, під час переслідування ними МАЙДАНІВЦІВ! Зеленський з Стефанчуком, таким чином, просто гадять в Україні під час московської війни!!
Можливо, це і є, отой їх - майдан3??
Співпадіння чи Оманські настанови від патрушева….
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04.03.2024 11:22
+14
Он малюська вже каже що корупціонери-патріоти існують,а скоро взагалі буде як що ти не корупціонер значіть який з тебе патріот
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04.03.2024 11:17
+11
ЗЕ - веде нашу країну до погибели. Бо з нею з Україною - він ЕТНОС знищить - що куди важливіше. Може бути країна але без українців. Уже з 45 млн 30 максимум - 15 млн. Більше чим Сталін
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04.03.2024 11:17
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Так ОП сьогодні - розум, честь, совість і опіум для наріду 73%. На них нізя казати щось погане, а то образиться Херпіду. Він з ними прийшов, з ними і піде. Тільки з чим залишимося ми? А нарідцу 73%?
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04.03.2024 11:16 Ответить
до того тут воїни ЗСУ ??? за статистикою 75% населення є тупе, недалеке, інфантільне бидло !!!
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04.03.2024 11:54 Ответить
Он малюська вже каже що корупціонери-патріоти існують,а скоро взагалі буде як що ти не корупціонер значіть який з тебе патріот
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04.03.2024 11:17 Ответить
ЗЕ - веде нашу країну до погибели. Бо з нею з Україною - він ЕТНОС знищить - що куди важливіше. Може бути країна але без українців. Уже з 45 млн 30 максимум - 15 млн. Більше чим Сталін
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04.03.2024 11:17 Ответить
Пагано,що нема фільтрації у тих міліонах.Бо те,що треба вивезти з України 73% хахлів-життєва необхідність! Бо завдяки саме цій біомасі маємо і війну і всі негаразди!
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04.03.2024 11:39 Ответить
Це хибна думка яку популяризують. По вашому краще 2 млн ІСТИНИХ патріотів чим 80 млн "таких собі"? - невірно. Якщо вас мало - ви ніхто
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04.03.2024 11:57 Ответить
А інакше війни б не було! Боооже, яке.....
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04.03.2024 17:26 Ответить
Ой, а шо случілось? Єра облизування "самої передової влади всіх часів" закінчилась після відлучення від корита? Лєща взяли, Стерненка взяли, Наєма взяли, а Шабуню НІ!
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04.03.2024 11:19 Ответить
На татарові клейма вже ставити ніде! Залишається тільки сподіватися, що може ця мразота якось сама захворіє і ...... Амінь.
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04.03.2024 11:20 Ответить
Дії осіб, на посадах в ОПУ ім єрмака, повторюють дії ригоАНАЛІВ, під час переслідування ними МАЙДАНІВЦІВ! Зеленський з Стефанчуком, таким чином, просто гадять в Україні під час московської війни!!
Можливо, це і є, отой їх - майдан3??
Співпадіння чи Оманські настанови від патрушева….
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04.03.2024 11:22 Ответить
Так після Майдану "добивались очищення влади" бубніли 24/7 з кожного утюга, яка в нас мегакорупція при Баризі, нарешті в 19-му скинули Баригу "всим миром" разом з "руським миром", здавалось би, живи і радій... Нє, вже і ці погані. От не вірю я, що вони "не знали що робили" і були "корисними ідіотами".
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04.03.2024 11:58 Ответить
Знову в Україні "бабло" переможе?
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04.03.2024 13:00 Ответить
Нема нормальних слів
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04.03.2024 13:00 Ответить
https://youtu.be/yWT6RUvjwXo?si=O3TfnFfa1CV19FUw ...

Лэнд Лиз для Сралина..1941-45... сколько чего и когда от Британии и США, для Мавзолейных обезьян...
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04.03.2024 13:22 Ответить
було б краще очистити оп від хєрмака і ко
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04.03.2024 13:35 Ответить
 
 