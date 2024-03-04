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Новини
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ОП продовжує атакувати антикорупціонерів, бо ті добиваються очищення БЕБ від Татарова і ко, - Шабунін

шабунін

У Telegram-каналах поширюють інформацію, нібито антикорупціонери брали гроші у ФСБ РФ.

Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс президента продовжує дискредитацію антикорсектору, розпочату атакою на команду Бігуса та Юрія Ніколова. Замість покарання замовників цих атак: підозри НЕ вручили ані організаторам, ані виконавцям. Тож ми продовжуємо вважати замовником - Офіс президента. Вчора ОПешна мережа ТГ-каналів натягала на глобус нове "викриття": за їхніми "даними", Шабунін і Каленюк брали гроші у ФСБ", - розповів він.

Шабунін Віталій

"Любі друзі з ОП, а з чого кіпіш? Псіхуєте, бо ми з партнерами добиваємо очищення БЕБ від Татарова і ко? Хвилюєтеся, що після цього ми займемося схлопуванням схем на митниці і податковій? Не хвилюйтеся – обовʼязково займемося. А ще нагадаємо, що вже третій місяць президент ігнорує петицію про скасування "правок Лозового", чим допомагає Татарову і ко відмазувати ТОП-корупціонерів", - додав Шабунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замовником злочину проти журналістів треба вважати Офіс Президента, - Шабунін

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Офіс Президента (2027) Бюро економічної безпеки (626)


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Топ коментарі
+15
Дії осіб, на посадах в ОПУ ім єрмака, повторюють дії ригоАНАЛІВ, під час переслідування ними МАЙДАНІВЦІВ! Зеленський з Стефанчуком, таким чином, просто гадять в Україні під час московської війни!!
Можливо, це і є, отой їх - майдан3??
Співпадіння чи Оманські настанови від патрушева….
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04.03.2024 11:22
+14
Он малюська вже каже що корупціонери-патріоти існують,а скоро взагалі буде як що ти не корупціонер значіть який з тебе патріот
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04.03.2024 11:17
+11
ЗЕ - веде нашу країну до погибели. Бо з нею з Україною - він ЕТНОС знищить - що куди важливіше. Може бути країна але без українців. Уже з 45 млн 30 максимум - 15 млн. Більше чим Сталін
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04.03.2024 11:17
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Так ОП сьогодні - розум, честь, совість і опіум для наріду 73%. На них нізя казати щось погане, а то образиться Херпіду. Він з ними прийшов, з ними і піде. Тільки з чим залишимося ми? А нарідцу 73%?
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04.03.2024 11:16 Відповісти
до того тут воїни ЗСУ ??? за статистикою 75% населення є тупе, недалеке, інфантільне бидло !!!
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04.03.2024 11:54 Відповісти
Он малюська вже каже що корупціонери-патріоти існують,а скоро взагалі буде як що ти не корупціонер значіть який з тебе патріот
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04.03.2024 11:17 Відповісти
ЗЕ - веде нашу країну до погибели. Бо з нею з Україною - він ЕТНОС знищить - що куди важливіше. Може бути країна але без українців. Уже з 45 млн 30 максимум - 15 млн. Більше чим Сталін
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04.03.2024 11:17 Відповісти
Пагано,що нема фільтрації у тих міліонах.Бо те,що треба вивезти з України 73% хахлів-життєва необхідність! Бо завдяки саме цій біомасі маємо і війну і всі негаразди!
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04.03.2024 11:39 Відповісти
Це хибна думка яку популяризують. По вашому краще 2 млн ІСТИНИХ патріотів чим 80 млн "таких собі"? - невірно. Якщо вас мало - ви ніхто
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04.03.2024 11:57 Відповісти
А інакше війни б не було! Боооже, яке.....
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04.03.2024 17:26 Відповісти
Ой, а шо случілось? Єра облизування "самої передової влади всіх часів" закінчилась після відлучення від корита? Лєща взяли, Стерненка взяли, Наєма взяли, а Шабуню НІ!
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04.03.2024 11:19 Відповісти
На татарові клейма вже ставити ніде! Залишається тільки сподіватися, що може ця мразота якось сама захворіє і ...... Амінь.
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04.03.2024 11:20 Відповісти
Дії осіб, на посадах в ОПУ ім єрмака, повторюють дії ригоАНАЛІВ, під час переслідування ними МАЙДАНІВЦІВ! Зеленський з Стефанчуком, таким чином, просто гадять в Україні під час московської війни!!
Можливо, це і є, отой їх - майдан3??
Співпадіння чи Оманські настанови від патрушева….
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04.03.2024 11:22 Відповісти
Так після Майдану "добивались очищення влади" бубніли 24/7 з кожного утюга, яка в нас мегакорупція при Баризі, нарешті в 19-му скинули Баригу "всим миром" разом з "руським миром", здавалось би, живи і радій... Нє, вже і ці погані. От не вірю я, що вони "не знали що робили" і були "корисними ідіотами".
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04.03.2024 11:58 Відповісти
Знову в Україні "бабло" переможе?
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04.03.2024 13:00 Відповісти
Нема нормальних слів
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04.03.2024 13:00 Відповісти
https://youtu.be/yWT6RUvjwXo?si=O3TfnFfa1CV19FUw ...

Лэнд Лиз для Сралина..1941-45... сколько чего и когда от Британии и США, для Мавзолейных обезьян...
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04.03.2024 13:22 Відповісти
було б краще очистити оп від хєрмака і ко
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04.03.2024 13:35 Відповісти
 
 