ОП продовжує атакувати антикорупціонерів, бо ті добиваються очищення БЕБ від Татарова і ко, - Шабунін

У Telegram-каналах поширюють інформацію, нібито антикорупціонери брали гроші у ФСБ РФ.

Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс президента продовжує дискредитацію антикорсектору, розпочату атакою на команду Бігуса та Юрія Ніколова. Замість покарання замовників цих атак: підозри НЕ вручили ані організаторам, ані виконавцям. Тож ми продовжуємо вважати замовником - Офіс президента. Вчора ОПешна мережа ТГ-каналів натягала на глобус нове "викриття": за їхніми "даними", Шабунін і Каленюк брали гроші у ФСБ", - розповів він.

"Любі друзі з ОП, а з чого кіпіш? Псіхуєте, бо ми з партнерами добиваємо очищення БЕБ від Татарова і ко? Хвилюєтеся, що після цього ми займемося схлопуванням схем на митниці і податковій? Не хвилюйтеся – обовʼязково займемося. А ще нагадаємо, що вже третій місяць президент ігнорує петицію про скасування "правок Лозового", чим допомагає Татарову і ко відмазувати ТОП-корупціонерів", - додав Шабунін.

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