Замовником злочину проти журналістів треба вважати Офіс Президента, - Шабунін
Допоки справжні організатори та замовники злочинів проти журналістів не опиняться на лаві підсудних, винним у цих злочинах слід вважати Офіс Президента.
Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Непокаране зло завжди повертається наглішим і сильнішим. Використання спецслужби для дискредитації журналістів - чистої води зло. Після непокараного СБУшного "мітингу" під моїм будинком - його спалили (чудом не з батьками разом). А згодом батьків залякували, кидаючи гранати під двері. Жоден з цих злочинів так і НЕ було розслідувано, а винних - (не. - Ред.) покарано", - зазначає Шабунін.
"В першу чергу через те, що не покарали СБУшників з першого "мітингу". Якщо не покарали їх – значить влада з цим ок і значить можна ще. Звільнення керівника - не покарання. У моєму кейсі керівника тих СБУшників теж звільнили, і Зеленський теж гучні заяви робив. І що? А нічого. Саме тому все, як ви бачите, зайшло на нове коло. Далі знову спалені будинки і гранати? Чи кримінальні справи? Є де Татарову розвернутися, правда? Допоки справжні ОРГАНІЗАТОРИ і ЗАМОВНИКИ не отримали підозр і не сіли на лаву підсудних - вважати такими треба владу – конкретно Офіс Президента. Все максимально чітко", - додає Шабунін.
Стеження за Bihus.Info
Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.
"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.
Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.
СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.
Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.
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типу, поки що, тимчасово вважати... поки винних не назначать?
йой, Шабунін як був хитрим сцікуном, так ним і залишився! чому прямо не сказати, що "очевидно, що наказ переслідувати журналістів напряму віддавався з ОП самим Зє, який особисто є головним над цими службами і всі керівні посади в цих службах займають призначенці особисто Зє і без його відома та особистого наказу подібні спецоперації взагалі не можуть бути проведені!"?
а то ходить околяса, боїться зайве слово сказати, все легенькими натяками, наче й не зачепив нікого, не образив, пальцем не показав, а нарід сам нехай розбирається, бо Шабуня свою "геройську" справу вже зробив - боязко пукнув в калюжу.