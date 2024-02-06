УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11806 відвідувачів онлайн
Новини
14 169 105

Замовником злочину проти журналістів треба вважати Офіс Президента, - Шабунін

шабунін

Допоки справжні організатори та замовники злочинів проти журналістів не опиняться на лаві підсудних, винним у цих злочинах слід вважати Офіс Президента.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Непокаране зло завжди повертається наглішим і сильнішим. Використання спецслужби для дискредитації журналістів - чистої води зло. Після непокараного СБУшного "мітингу" під моїм будинком - його спалили (чудом не з батьками разом). А згодом батьків залякували, кидаючи гранати під двері. Жоден з цих злочинів так і НЕ було розслідувано, а винних - (не. - Ред.) покарано", - зазначає Шабунін.

"В першу чергу через те, що не покарали СБУшників з першого "мітингу". Якщо не покарали їх – значить влада з цим ок і значить можна ще. Звільнення керівника - не покарання. У моєму кейсі керівника тих СБУшників теж звільнили, і Зеленський теж гучні заяви робив. І що? А нічого. Саме тому все, як ви бачите, зайшло на нове коло. Далі знову спалені будинки і гранати? Чи кримінальні справи? Є де Татарову розвернутися, правда? Допоки справжні ОРГАНІЗАТОРИ і ЗАМОВНИКИ не отримали підозр і не сіли на лаву підсудних - вважати такими треба владу – конкретно Офіс Президента. Все максимально чітко", - додає Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності. ФОТОрепортаж

Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

Шабунін скриншот

Автор: 

журналістика (1754) стеження (123) Шабунін Віталій (534) Бігус Денис (195) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
злочин зелі ще й у тому що він претендує стати українським путінгом
тобто будує тут не такий устрій, за який ми воюємо
і воно чудово розуміє, що з ним нас у ЄС і НАТО не приймуть , тобто заради себе воно нехтує
всіма нами.
показати весь коментар
06.02.2024 12:43
+35
всі це знають, але ніхто нічого зробити не може, бо всі силовики, прокурори, судді і майже всі ЗМІ під офісом преЗЕдента. Зеленський може хоч в прямому ефірі вилізти на стіл і там насрать, йому на все покуй.
показати весь коментар
06.02.2024 12:42
+26
Ще одна шлюха на грантах. Брат на нещастю з Бігусом. Боролись проти демократії, привели до влади Офісну систему управління, а їх відкинули від корита.
показати весь коментар
06.02.2024 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ничего удивительного нету в том что за "Bihus.Info" посет СБУ. Это вам привет от рядового Татарова, который при Януковиче шил дела на активистов майдана, а сейчас курирует правоохранительную систему от ОП. "Bihus.Info" показали как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука, Кушнира (Киевгорстрой), а также как некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева, так же они показали как региАнал Кушнир с женой разворовали коммунальный холдинг Киевгорстрой и умножили на ноль инвесторов перекрёстным инвестированием, а также показали усадьбу Кушнира за 20 млн евро, также вспомнили о бизнес центрах в Европе Кушнира и завхоза Януковича Кравца который по выходным раскидывает в покер в логове региАналов ресторане Ишак с Арахамией - были зафиксированы УП журналистом Ткачем (https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4), а сын завхоза Януковича Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, благодаря Ермаку 2 самолета Медведчука и 1 Столара Кушнира спасли от санкций, а за этими людьми стоит Левочкин который в самых шоколадных отношениях с ОП. Все должны понимать что схемы свыше десятков миллионов долларов проходят не без крышевания ОП и подконтрольного ему СБУ. Вот например судебные дела СБУ по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах семьей Кушниров в коммунальном холдинге Киевгорстрой. Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Также Дерьмак с Татаровым дали спокойно любителю русского мира, и главному столичному региАналу Столару и партнеру Медведчука продать свой 33 этажный бизнес центр в Киеве за 100 млн долларов (https://zn.ua/anticorruption/stolar-prodaet-izvestnyj-stolichnyj-biznes-tsentr-vladeltsu-komandy-navi-krippi.html). Также спокойно не спеша Столар под крышеванием ОП продает свою усадьбу 1000 кв.м. на гектаре в столице за 6 млн долларов (https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888). Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара, Кушнира и Кравца. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает региАналов как президент с ВР и всей властью в руках.
показати весь коментар
07.02.2024 03:04 Відповісти
..."поки не знайдуть винних"....."треба вважати"...
типу, поки що, тимчасово вважати... поки винних не назначать?

йой, Шабунін як був хитрим сцікуном, так ним і залишився! чому прямо не сказати, що "очевидно, що наказ переслідувати журналістів напряму віддавався з ОП самим Зє, який особисто є головним над цими службами і всі керівні посади в цих службах займають призначенці особисто Зє і без його відома та особистого наказу подібні спецоперації взагалі не можуть бути проведені!"?

а то ходить околяса, боїться зайве слово сказати, все легенькими натяками, наче й не зачепив нікого, не образив, пальцем не показав, а нарід сам нехай розбирається, бо Шабуня свою "геройську" справу вже зробив - боязко пукнув в калюжу.
показати весь коментар
07.02.2024 03:23 Відповісти
шапукін сситься прямо називати імена і прізвища, тому просто загально і абстрактно звинувачує якийсь "офіс презЕдента"....
показати весь коментар
07.02.2024 04:25 Відповісти
він навіть не звинуватив, а просто запропонував тимчасово "вважати винним ОП", поки не знайдуть "справжніх винуватців", тобто, поки не назначать якогось цапа-відбувайла, якого не шкода.... фактично Шабуня засцяв і відмазав ОПу..
показати весь коментар
07.02.2024 04:52 Відповісти
Татарова з Єрмаком і тримає Зеленський для таких справ...Татаров взагалі мав би сидіти за гратами.. шкода..час літить а ми маємо у владі нечисть..
показати весь коментар
07.02.2024 07:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 