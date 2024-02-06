Замовником злочину проти журналістів треба вважати Офіс Президента, - Шабунін

Допоки справжні організатори та замовники злочинів проти журналістів не опиняться на лаві підсудних, винним у цих злочинах слід вважати Офіс Президента.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Непокаране зло завжди повертається наглішим і сильнішим. Використання спецслужби для дискредитації журналістів - чистої води зло. Після непокараного СБУшного "мітингу" під моїм будинком - його спалили (чудом не з батьками разом). А згодом батьків залякували, кидаючи гранати під двері. Жоден з цих злочинів так і НЕ було розслідувано, а винних - (не. - Ред.) покарано", - зазначає Шабунін.

"В першу чергу через те, що не покарали СБУшників з першого "мітингу". Якщо не покарали їх – значить влада з цим ок і значить можна ще. Звільнення керівника - не покарання. У моєму кейсі керівника тих СБУшників теж звільнили, і Зеленський теж гучні заяви робив. І що? А нічого. Саме тому все, як ви бачите, зайшло на нове коло. Далі знову спалені будинки і гранати? Чи кримінальні справи? Є де Татарову розвернутися, правда? Допоки справжні ОРГАНІЗАТОРИ і ЗАМОВНИКИ не отримали підозр і не сіли на лаву підсудних - вважати такими треба владу – конкретно Офіс Президента. Все максимально чітко", - додає Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності. ФОТОрепортаж

Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.