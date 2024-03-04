Бизнес готов производить более 1 млн дронов в год, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинский бизнес способен производить более 1 млн дронов в год.
Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Об усилении обороноспособности. В этом году мы сделали, уже в 2024 году мы сделали важные шаги по усилению собственного производства. Президент Зеленский ставил задачу 1 млн дронов. Мы понимаем, что наш бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более 1 млн дронов.
Мы, конечно, будем выкупать все, что сможет сделать наш бизнес, чтобы предоставлять это нашим Силам безопасности и обороны для защиты нашей страны", - сказал он.
По словам Шмыгаля, выделены дополнительные средства в бюджете – около 40 млрд грн на организацию производства.
"Более 40 млрд выделили на закупку дронов и будем продолжать выделять эти средства. Сейчас достаточно значительные средства выделяем для закупок у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, выделяемых на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно в Украине и контрактовать украинских производителей", – добавил он.
Напомним, 19 декабря 2023 года на пресс-конференции президент Зеленский заверил, что в следующем году Украина изготовит миллион собственных дронов.
Вице-премьер Федоров заявил, что у Украины есть технические возможности, чтобы произвести 1 миллион FPV-дронов и даже больше в течение года. В настоящее время количество компаний-производителей выросло до 200.
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Дякую, ви змусили мене посміхнутися
Але кому я це пояснюю......
А тепер питання - скільки з цих 200 k дронів викуплено державою і вже відправлено на фронт? Може, шмига нам дасть відповідь?
там все має фіксовану ціну і чіткий процес. головний інспектор, оператор на полі бою. оператора, не надуриш байками!
на асфальті все просто. там не досипав, туди не доклав, там на метр скоротив. ніхто не зможе перевірити.
І якщо перша - це просто балабольство без наслідків, то друга загнала бюджет країни в патову ситуацію, де грошей вже на техніку солдату не вистачає і гинуть вони через це зі 100к в кармані умовно кажучи. А третя це просто красиве слово без експертної оцінки скільки реально ми можемо і нам треба. Нам треба млн 5 хоча б на рік (і не тільки FPV), а можемо в районі 2 млн зараз.
Виробляти чи вже щось виробляють...?!
І чому лише зараз готові ..?!
Це як з "надійними" фортифікаційними спорудами...вони на папері є- а як виявилося і близько немає...зате десь 36 млрд грн "пропали" в МО...
будь-що, льОхко, обіцяє - Зеленський (у своєму звичному стані), а обіцянки його - виконують вже дорослі.. ну, і виконують - як вже вийде, бо занадто багато хмирів, бариг, мародерів і зрадників ошивається при Найвеличнівшивому.. і вони ще хочуть свою Бусінку "продлєвать"
..а шо ж вумний наріт? - "по-приколу" наголосували і втікли (окрім тих, що залишився і виправляє...)
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Планы: Буду воровать на дронах от 40 млрд. грн в год, - Зеленский
Місце падіння охороняють правоохоронці, а сам об'єкт передали польським військовим. Обіцяють надати деталі найближчим часом.