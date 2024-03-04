Бизнес готов производить более 1 млн дронов в год, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинский бизнес способен производить более 1 млн дронов в год.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Об усилении обороноспособности. В этом году мы сделали, уже в 2024 году мы сделали важные шаги по усилению собственного производства. Президент Зеленский ставил задачу 1 млн дронов. Мы понимаем, что наш бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более 1 млн дронов.

Мы, конечно, будем выкупать все, что сможет сделать наш бизнес, чтобы предоставлять это нашим Силам безопасности и обороны для защиты нашей страны", - сказал он.

По словам Шмыгаля, выделены дополнительные средства в бюджете – около 40 млрд грн на организацию производства.

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"Более 40 млрд выделили на закупку дронов и будем продолжать выделять эти средства. Сейчас достаточно значительные средства выделяем для закупок у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, выделяемых на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно в Украине и контрактовать украинских производителей", – добавил он.

Напомним, 19 декабря 2023 года на пресс-конференции президент Зеленский заверил, что в следующем году Украина изготовит миллион собственных дронов.

Вице-премьер Федоров заявил, что у Украины есть технические возможности, чтобы произвести 1 миллион FPV-дронов и даже больше в течение года. В настоящее время количество компаний-производителей выросло до 200.