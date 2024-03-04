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Новости Война
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Бизнес готов производить более 1 млн дронов в год, - Шмыгаль

дрони,fpv

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинский бизнес способен производить более 1 млн дронов в год.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Об усилении обороноспособности. В этом году мы сделали, уже в 2024 году мы сделали важные шаги по усилению собственного производства. Президент Зеленский ставил задачу 1 млн дронов. Мы понимаем, что наш бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более 1 млн дронов.

Мы, конечно, будем выкупать все, что сможет сделать наш бизнес, чтобы предоставлять это нашим Силам безопасности и обороны для защиты нашей страны", - сказал он.

По словам Шмыгаля, выделены дополнительные средства в бюджете – около 40 млрд грн на организацию производства.

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"Более 40 млрд выделили на закупку дронов и будем продолжать выделять эти средства. Сейчас достаточно значительные средства выделяем для закупок у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, выделяемых на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно в Украине и контрактовать украинских производителей", – добавил он.

Напомним, 19 декабря 2023 года на пресс-конференции президент Зеленский заверил, что в следующем году Украина изготовит миллион собственных дронов.

Вице-премьер Федоров заявил, что у Украины есть технические возможности, чтобы произвести 1 миллион FPV-дронов и даже больше в течение года. В настоящее время количество компаний-производителей выросло до 200.

Автор: 

Кабмин (14031) дроны (3980) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+19
Зеленський створив нові Сили безпілотних систем, але договори на виготовлення БПЛА з українськими виробниками підписані на 5-15%, "Скаетон"( Raybird-3), наразі має контракти на 15%, а Атлон-Авіа", який відомий своєю "Фурією", а також розробкою ударного дрона "Грім" - лише на 5%. За те на дороги пішло 17 млрд. які не встигли вкрасти в минулому році.
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04.03.2024 13:05
+18
Чому не виробляє?
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04.03.2024 12:59
+16
То нахер ти направиа 17млд на дороги а не на дрони?
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04.03.2024 13:08
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Чому не виробляє?
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04.03.2024 12:59 Ответить
Шо за наглый вопрос?).
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04.03.2024 13:01 Ответить
Пожертувуй на дрони і одразу почне виробляти. Умов пожертувати друзів, знайомих - почне виробляти масово.
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04.03.2024 13:09 Ответить
А куда же пошли 40 миллиардов 2023 и почти столько же с ПДФО? Где эти миллионы дронов от государства?
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04.03.2024 13:15 Ответить
Потім дізнаємося і народ покарає винних. А зараз треба зрозуміти, що не треба чекати дронів від зеленої влади, а самим жертувувати чесним волонтерам і рятувати себе та свою родину.
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04.03.2024 13:19 Ответить
/Потім дізнаємося і народ покарає винних/
Дякую, ви змусили мене посміхнутися
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04.03.2024 13:28 Ответить
С такой властью потом не будет. Народ и так помогает из последних сил. Но он не в состоянии перекрыть уровень воровства власти. Только на днях была новость что ведущие предприятия по изготовлению дронов загружены заказами от государства только на 5-15%. Власть тупо врет в очередной раз.
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04.03.2024 13:30 Ответить
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04.03.2024 13:46 Ответить
Зеленський створив нові Сили безпілотних систем, але договори на виготовлення БПЛА з українськими виробниками підписані на 5-15%, "Скаетон"( Raybird-3), наразі має контракти на 15%, а Атлон-Авіа", який відомий своєю "Фурією", а також розробкою ударного дрона "Грім" - лише на 5%. За те на дороги пішло 17 млрд. які не встигли вкрасти в минулому році.
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04.03.2024 13:05 Ответить
Треба не слова ,а дії.
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04.03.2024 13:06 Ответить
Ви в бізнеса спитали, договори підписали, чи тільки трусити його виходить?
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04.03.2024 13:06 Ответить
"бізнес здатен" і "бізнес виробляє" - різні речі!
Але кому я це пояснюю......
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04.03.2024 13:07 Ответить
"У січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в коментарі Forbes Ukraine."
А тепер питання - скільки з цих 200 k дронів викуплено державою і вже відправлено на фронт? Може, шмига нам дасть відповідь?
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04.03.2024 13:31 Ответить
Прочитав-"ганна маляр"...дежав'ю якесь...😊
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04.03.2024 13:56 Ответить
То нахер ти направиа 17млд на дороги а не на дрони?
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04.03.2024 13:08 Ответить
Дєрьмак так повєлєл.
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04.03.2024 13:10 Ответить
А бізнес про це знає? Пи₴дун.
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04.03.2024 13:08 Ответить
дрони, це технологічний продукт. на ньому дуже важко і стрьомно красти.
там все має фіксовану ціну і чіткий процес. головний інспектор, оператор на полі бою. оператора, не надуриш байками!
на асфальті все просто. там не досипав, туди не доклав, там на метр скоротив. ніхто не зможе перевірити.
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04.03.2024 13:09 Ответить
тут тоже не сложно - главное заполучить контракт а остальное дело техники , закупаються комплектующие в Китае и собираются в каком небудь подвале с одной стороны так делают многие и ничего страшного но - есть Китай и есть Китай , то есть можно закупить качественные комплектующие а можно откровенное дермо а по документам провести что это супер комплектующие - вот тебе - "тут не досыпал , тут не доложил "
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04.03.2024 13:25 Ответить
головний інспектор, оператор на полі бою. оператора, не надуриш байками, "тут не досыпал , тут не доложил" !
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04.03.2024 13:28 Ответить
ты в какой стране живешь ?
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04.03.2024 13:59 Ответить
или напомнить о Гринкевичах там и инспекторов не нужно особо было - все на столе - очень быстро мы начали забывать как я и предполагал
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04.03.2024 14:03 Ответить
Та вже розповідали хлопці про "фіксовану ціну і чіткий процес". Дрони "від МО" в два-три рази дорожчі за такі самі але волонтерські. Справа яйцекрада живе і квітне, тепер у виконанні новопризначеного зеленого лайна.
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04.03.2024 13:34 Ответить
МИ пхали паровоз.
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04.03.2024 13:13 Ответить
Знову балабольство. Виробництво вже налагоджено і успішно працює. А ось получить гроші з бюджету можливо тільки для своїх придворних. Усе як завжди. Якщо не маєш зв'язків з владою, можна чекати замовлень та грошей нескінченно. Ці ненажери 3 копійки з рук не випустять. Навіть якщо на кону стоїть життя захисників. Гребуть, гребуть... У час ковіду натренували м'язи, у час війни викладаються по - дорослому
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04.03.2024 13:13 Ответить
Тому що 1 млрд дерев, 100 гривень зп солдата, 1 млн дронів на рік - це просто сума від балди, яка нічим не підкріплена.

І якщо перша - це просто балабольство без наслідків, то друга загнала бюджет країни в патову ситуацію, де грошей вже на техніку солдату не вистачає і гинуть вони через це зі 100к в кармані умовно кажучи. А третя це просто красиве слово без експертної оцінки скільки реально ми можемо і нам треба. Нам треба млн 5 хоча б на рік (і не тільки FPV), а можемо в районі 2 млн зараз.
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04.03.2024 13:16 Ответить
Та зробіть вже хоч одного. Не треба мільйона. Одного зробіть хоч
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04.03.2024 13:19 Ответить
ще хай заспіває про міліард дерев і зарплату вчителям в 4000$
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04.03.2024 13:19 Ответить
зелена влада бреше, шоб заспокоїти "нарiд". реально вони ведуть країну до поразки та капiтуляцiї.
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04.03.2024 13:27 Ответить
Це що, знову сорок мільярдів на дрони виділили? Чи він про оті мільярди які зникли, які зникли? І в результаті ні грошей і дронів. А тепер знову людям мізки пудрять.
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04.03.2024 13:31 Ответить
Деякі FPV-дрони мають швидкість до 170 км/год и більше. Це більше, чим швидкість шахеда і дозволяє його наздогнати. Раша масово виробляє шахеди, і в великій кількості ще й закуповує, тому ця зброя ще довго буде основною для нападів на наші міста. Тому доречно б було на базі FPV-дрона камікадзе розробити ще й FPV-дрон камікадзе - нічний винищувач, оснащений камерою нічного бачення і з максимально досяжною швидкістю. А бойові мобільні групи доповнити операторами БПЛА і відпрацювати тактику знищення їми шахедів.
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04.03.2024 13:44 Ответить
Тільки без Вас Ви тільки йому заважаєте ставлячи всякі припони законами запретами дозволами а самі державні гроши пиляєте як дурні
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04.03.2024 13:52 Ответить
То держава чи бізнес...?!!
Виробляти чи вже щось виробляють...?!
І чому лише зараз готові ..?!
Це як з "надійними" фортифікаційними спорудами...вони на папері є- а як виявилося і близько немає...зате десь 36 млрд грн "пропали" в МО...
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04.03.2024 13:54 Ответить
...і так вже 5 рочків, катастрофічного для України сцарювання "красави".. і, як завжди:
будь-що, льОхко, обіцяє - Зеленський (у своєму звичному стані), а обіцянки його - виконують вже дорослі.. ну, і виконують - як вже вийде, бо занадто багато хмирів, бариг, мародерів і зрадників ошивається при Найвеличнівшивому.. і вони ще хочуть свою Бусінку "продлєвать"
..а шо ж вумний наріт? - "по-приколу" наголосували і втікли (окрім тих, що залишився і виправляє...)
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04.03.2024 13:55 Ответить
Заявление: Бизнес готов производить более 1 млн дронов в год, - Шмыгаль
============
Планы: Буду воровать на дронах от 40 млрд. грн в год, - Зеленский
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04.03.2024 14:08 Ответить
Коли чую з власних джерел висловлювання з словом - будемо, залучемо, отримаемо, зробимо- блювати хочится.
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04.03.2024 14:17 Ответить
В Україні надвисоке оподаткування і корупція яку тільки підсилює і створює нові схеми офіс президента під керівництвом єрмака. За таких умов чекати на інвестиції марно... 21 травня зєлєнський і його банда стає "просрочкою" і має бути утилізована в смітник.
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04.03.2024 14:18 Ответить
дебил ***
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04.03.2024 14:25 Ответить
Невідомий літаючий об'єкт впав у Польщі, недалеко від кордону з Калінінградською областю, - повідомляють польські ЗМІ.

Місце падіння охороняють правоохоронці, а сам об'єкт передали польським військовим. Обіцяють надати деталі найближчим часом.
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04.03.2024 14:27 Ответить
Задовбали своїми обіцянками про майбутні блага. Коли про хоч якусь одну обіцянку скажуть - Зроблено!
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04.03.2024 15:09 Ответить
29 грудня 2024 року, бізнес уже починає виробляти мільйони дронів, після того як ми досадили мільярд дерев🤦🤦🤦
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04.03.2024 15:50 Ответить
Цього мало.Бізнес потрібно залучати допомагати і вийти не меньше чим на 3 мільйони в рік.
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04.03.2024 21:58 Ответить
 
 