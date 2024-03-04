Бізнес готовий виробляти понад 1 млн дронів на рік, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес здатен виготовляти понад 1 млн дронів на рік.

Про це глава уряду заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо посилення обороноздатності. Цього року ми зробили, вже в 2024 році ми зробили важливі кроки щодо посилення власного виробництва. Президент Зеленський ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів.

Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес для того, щоб надавати це нашим Силам безпеки та оборони для захисту нашої країни", - сказав він.

За словами Шмигаля, виділено додаткові кошти в бюджеті - близько 40 млрд грн на організацію виробництва.

"Більше 40 млрд виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати власне в Україні і контрактувати українських виробників", - додав він.

Нагадаємо, 19 грудня 2023 на пресконференції президент Зеленський запевнив, що наступного року Україна втготовить мільйон власних дронів.

Віцепрем'єр Федоров заявив, що Україна має технічні можливості, щоб виробити 1 мільйон FPV-дронів і навіть більше впродовж року. Наразі кількість компаній-виробників зросла до 200.

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