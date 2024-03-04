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Бізнес готовий виробляти понад 1 млн дронів на рік, - Шмигаль

дрони,fpv

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес здатен виготовляти понад 1 млн дронів на рік.

Про це глава уряду заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо посилення обороноздатності. Цього року ми зробили, вже в 2024 році ми зробили важливі кроки щодо посилення власного виробництва. Президент Зеленський ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів. 

Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес для того, щоб надавати це нашим Силам безпеки та оборони для захисту нашої країни", - сказав він.

За словами Шмигаля, виділено додаткові кошти в бюджеті - близько 40 млрд грн на організацію виробництва. 

"Більше 40 млрд виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати власне в Україні і контрактувати українських виробників", - додав він.

Нагадаємо, 19 грудня 2023 на пресконференції президент Зеленський запевнив, що наступного року Україна втготовить мільйон власних дронів.

Віцепрем'єр Федоров заявив, що Україна має технічні можливості, щоб виробити 1 мільйон FPV-дронів і навіть більше впродовж року. Наразі кількість компаній-виробників зросла до 200.

Також читайте: Зеленський не знає, як набрати більше людей до лав ЗСУ. Це серйозний виклик для нього та його команди, - WP

Автор: 

Кабмін (14108) дрони (4771) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+19
Зеленський створив нові Сили безпілотних систем, але договори на виготовлення БПЛА з українськими виробниками підписані на 5-15%, "Скаетон"( Raybird-3), наразі має контракти на 15%, а Атлон-Авіа", який відомий своєю "Фурією", а також розробкою ударного дрона "Грім" - лише на 5%. За те на дороги пішло 17 млрд. які не встигли вкрасти в минулому році.
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04.03.2024 13:05
+18
Чому не виробляє?
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04.03.2024 12:59
+16
То нахер ти направиа 17млд на дороги а не на дрони?
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04.03.2024 13:08
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Чому не виробляє?
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04.03.2024 12:59 Відповісти
Шо за наглый вопрос?).
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04.03.2024 13:01 Відповісти
Пожертувуй на дрони і одразу почне виробляти. Умов пожертувати друзів, знайомих - почне виробляти масово.
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04.03.2024 13:09 Відповісти
А куда же пошли 40 миллиардов 2023 и почти столько же с ПДФО? Где эти миллионы дронов от государства?
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04.03.2024 13:15 Відповісти
Потім дізнаємося і народ покарає винних. А зараз треба зрозуміти, що не треба чекати дронів від зеленої влади, а самим жертувувати чесним волонтерам і рятувати себе та свою родину.
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04.03.2024 13:19 Відповісти
/Потім дізнаємося і народ покарає винних/
Дякую, ви змусили мене посміхнутися
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04.03.2024 13:28 Відповісти
С такой властью потом не будет. Народ и так помогает из последних сил. Но он не в состоянии перекрыть уровень воровства власти. Только на днях была новость что ведущие предприятия по изготовлению дронов загружены заказами от государства только на 5-15%. Власть тупо врет в очередной раз.
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04.03.2024 13:30 Відповісти
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04.03.2024 13:46 Відповісти
Зеленський створив нові Сили безпілотних систем, але договори на виготовлення БПЛА з українськими виробниками підписані на 5-15%, "Скаетон"( Raybird-3), наразі має контракти на 15%, а Атлон-Авіа", який відомий своєю "Фурією", а також розробкою ударного дрона "Грім" - лише на 5%. За те на дороги пішло 17 млрд. які не встигли вкрасти в минулому році.
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04.03.2024 13:05 Відповісти
Треба не слова ,а дії.
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04.03.2024 13:06 Відповісти
Ви в бізнеса спитали, договори підписали, чи тільки трусити його виходить?
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04.03.2024 13:06 Відповісти
"бізнес здатен" і "бізнес виробляє" - різні речі!
Але кому я це пояснюю......
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04.03.2024 13:07 Відповісти
"У січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в коментарі Forbes Ukraine."
А тепер питання - скільки з цих 200 k дронів викуплено державою і вже відправлено на фронт? Може, шмига нам дасть відповідь?
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04.03.2024 13:31 Відповісти
Прочитав-"ганна маляр"...дежав'ю якесь...😊
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04.03.2024 13:56 Відповісти
То нахер ти направиа 17млд на дороги а не на дрони?
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04.03.2024 13:08 Відповісти
Дєрьмак так повєлєл.
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04.03.2024 13:10 Відповісти
А бізнес про це знає? Пи₴дун.
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04.03.2024 13:08 Відповісти
дрони, це технологічний продукт. на ньому дуже важко і стрьомно красти.
там все має фіксовану ціну і чіткий процес. головний інспектор, оператор на полі бою. оператора, не надуриш байками!
на асфальті все просто. там не досипав, туди не доклав, там на метр скоротив. ніхто не зможе перевірити.
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04.03.2024 13:09 Відповісти
тут тоже не сложно - главное заполучить контракт а остальное дело техники , закупаються комплектующие в Китае и собираются в каком небудь подвале с одной стороны так делают многие и ничего страшного но - есть Китай и есть Китай , то есть можно закупить качественные комплектующие а можно откровенное дермо а по документам провести что это супер комплектующие - вот тебе - "тут не досыпал , тут не доложил "
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04.03.2024 13:25 Відповісти
головний інспектор, оператор на полі бою. оператора, не надуриш байками, "тут не досыпал , тут не доложил" !
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04.03.2024 13:28 Відповісти
ты в какой стране живешь ?
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04.03.2024 13:59 Відповісти
или напомнить о Гринкевичах там и инспекторов не нужно особо было - все на столе - очень быстро мы начали забывать как я и предполагал
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04.03.2024 14:03 Відповісти
Та вже розповідали хлопці про "фіксовану ціну і чіткий процес". Дрони "від МО" в два-три рази дорожчі за такі самі але волонтерські. Справа яйцекрада живе і квітне, тепер у виконанні новопризначеного зеленого лайна.
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04.03.2024 13:34 Відповісти
МИ пхали паровоз.
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04.03.2024 13:13 Відповісти
Знову балабольство. Виробництво вже налагоджено і успішно працює. А ось получить гроші з бюджету можливо тільки для своїх придворних. Усе як завжди. Якщо не маєш зв'язків з владою, можна чекати замовлень та грошей нескінченно. Ці ненажери 3 копійки з рук не випустять. Навіть якщо на кону стоїть життя захисників. Гребуть, гребуть... У час ковіду натренували м'язи, у час війни викладаються по - дорослому
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04.03.2024 13:13 Відповісти
Тому що 1 млрд дерев, 100 гривень зп солдата, 1 млн дронів на рік - це просто сума від балди, яка нічим не підкріплена.

І якщо перша - це просто балабольство без наслідків, то друга загнала бюджет країни в патову ситуацію, де грошей вже на техніку солдату не вистачає і гинуть вони через це зі 100к в кармані умовно кажучи. А третя це просто красиве слово без експертної оцінки скільки реально ми можемо і нам треба. Нам треба млн 5 хоча б на рік (і не тільки FPV), а можемо в районі 2 млн зараз.
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04.03.2024 13:16 Відповісти
Та зробіть вже хоч одного. Не треба мільйона. Одного зробіть хоч
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04.03.2024 13:19 Відповісти
ще хай заспіває про міліард дерев і зарплату вчителям в 4000$
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04.03.2024 13:19 Відповісти
зелена влада бреше, шоб заспокоїти "нарiд". реально вони ведуть країну до поразки та капiтуляцiї.
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04.03.2024 13:27 Відповісти
Це що, знову сорок мільярдів на дрони виділили? Чи він про оті мільярди які зникли, які зникли? І в результаті ні грошей і дронів. А тепер знову людям мізки пудрять.
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04.03.2024 13:31 Відповісти
Деякі FPV-дрони мають швидкість до 170 км/год и більше. Це більше, чим швидкість шахеда і дозволяє його наздогнати. Раша масово виробляє шахеди, і в великій кількості ще й закуповує, тому ця зброя ще довго буде основною для нападів на наші міста. Тому доречно б було на базі FPV-дрона камікадзе розробити ще й FPV-дрон камікадзе - нічний винищувач, оснащений камерою нічного бачення і з максимально досяжною швидкістю. А бойові мобільні групи доповнити операторами БПЛА і відпрацювати тактику знищення їми шахедів.
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04.03.2024 13:44 Відповісти
Тільки без Вас Ви тільки йому заважаєте ставлячи всякі припони законами запретами дозволами а самі державні гроши пиляєте як дурні
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04.03.2024 13:52 Відповісти
То держава чи бізнес...?!!
Виробляти чи вже щось виробляють...?!
І чому лише зараз готові ..?!
Це як з "надійними" фортифікаційними спорудами...вони на папері є- а як виявилося і близько немає...зате десь 36 млрд грн "пропали" в МО...
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04.03.2024 13:54 Відповісти
...і так вже 5 рочків, катастрофічного для України сцарювання "красави".. і, як завжди:
будь-що, льОхко, обіцяє - Зеленський (у своєму звичному стані), а обіцянки його - виконують вже дорослі.. ну, і виконують - як вже вийде, бо занадто багато хмирів, бариг, мародерів і зрадників ошивається при Найвеличнівшивому.. і вони ще хочуть свою Бусінку "продлєвать"
..а шо ж вумний наріт? - "по-приколу" наголосували і втікли (окрім тих, що залишився і виправляє...)
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04.03.2024 13:55 Відповісти
Заявление: Бизнес готов производить более 1 млн дронов в год, - Шмыгаль
============
Планы: Буду воровать на дронах от 40 млрд. грн в год, - Зеленский
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04.03.2024 14:08 Відповісти
Коли чую з власних джерел висловлювання з словом - будемо, залучемо, отримаемо, зробимо- блювати хочится.
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04.03.2024 14:17 Відповісти
В Україні надвисоке оподаткування і корупція яку тільки підсилює і створює нові схеми офіс президента під керівництвом єрмака. За таких умов чекати на інвестиції марно... 21 травня зєлєнський і його банда стає "просрочкою" і має бути утилізована в смітник.
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04.03.2024 14:18 Відповісти
дебил ***
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04.03.2024 14:25 Відповісти
Невідомий літаючий об'єкт впав у Польщі, недалеко від кордону з Калінінградською областю, - повідомляють польські ЗМІ.

Місце падіння охороняють правоохоронці, а сам об'єкт передали польським військовим. Обіцяють надати деталі найближчим часом.
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04.03.2024 14:27 Відповісти
Задовбали своїми обіцянками про майбутні блага. Коли про хоч якусь одну обіцянку скажуть - Зроблено!
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04.03.2024 15:09 Відповісти
29 грудня 2024 року, бізнес уже починає виробляти мільйони дронів, після того як ми досадили мільярд дерев🤦🤦🤦
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04.03.2024 15:50 Відповісти
Цього мало.Бізнес потрібно залучати допомагати і вийти не меньше чим на 3 мільйони в рік.
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04.03.2024 21:58 Відповісти
 
 