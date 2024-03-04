Бізнес готовий виробляти понад 1 млн дронів на рік, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес здатен виготовляти понад 1 млн дронів на рік.
Про це глава уряду заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо посилення обороноздатності. Цього року ми зробили, вже в 2024 році ми зробили важливі кроки щодо посилення власного виробництва. Президент Зеленський ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів.
Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес для того, щоб надавати це нашим Силам безпеки та оборони для захисту нашої країни", - сказав він.
За словами Шмигаля, виділено додаткові кошти в бюджеті - близько 40 млрд грн на організацію виробництва.
"Більше 40 млрд виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати власне в Україні і контрактувати українських виробників", - додав він.
Нагадаємо, 19 грудня 2023 на пресконференції президент Зеленський запевнив, що наступного року Україна втготовить мільйон власних дронів.
Віцепрем'єр Федоров заявив, що Україна має технічні можливості, щоб виробити 1 мільйон FPV-дронів і навіть більше впродовж року. Наразі кількість компаній-виробників зросла до 200.
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Дякую, ви змусили мене посміхнутися
Але кому я це пояснюю......
А тепер питання - скільки з цих 200 k дронів викуплено державою і вже відправлено на фронт? Може, шмига нам дасть відповідь?
там все має фіксовану ціну і чіткий процес. головний інспектор, оператор на полі бою. оператора, не надуриш байками!
на асфальті все просто. там не досипав, туди не доклав, там на метр скоротив. ніхто не зможе перевірити.
І якщо перша - це просто балабольство без наслідків, то друга загнала бюджет країни в патову ситуацію, де грошей вже на техніку солдату не вистачає і гинуть вони через це зі 100к в кармані умовно кажучи. А третя це просто красиве слово без експертної оцінки скільки реально ми можемо і нам треба. Нам треба млн 5 хоча б на рік (і не тільки FPV), а можемо в районі 2 млн зараз.
Виробляти чи вже щось виробляють...?!
І чому лише зараз готові ..?!
Це як з "надійними" фортифікаційними спорудами...вони на папері є- а як виявилося і близько немає...зате десь 36 млрд грн "пропали" в МО...
будь-що, льОхко, обіцяє - Зеленський (у своєму звичному стані), а обіцянки його - виконують вже дорослі.. ну, і виконують - як вже вийде, бо занадто багато хмирів, бариг, мародерів і зрадників ошивається при Найвеличнівшивому.. і вони ще хочуть свою Бусінку "продлєвать"
..а шо ж вумний наріт? - "по-приколу" наголосували і втікли (окрім тих, що залишився і виправляє...)
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Планы: Буду воровать на дронах от 40 млрд. грн в год, - Зеленский
Місце падіння охороняють правоохоронці, а сам об'єкт передали польським військовим. Обіцяють надати деталі найближчим часом.