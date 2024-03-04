В законопроекте о мобилизации нет чего-либо, что прямо нарушает Конституцию, - Малюська
В законопроекте о мобилизации, который в ближайшее время должен принять ВР во втором чтении, нет норм, однозначно нарушающих Конституцию Украины.
Об этом министр юстиции Денис Малюська отметил в интервью изданию "РБК Украина", передает Цензор.НЕТ.
В частности, Малюська высказался по инициативе законопроекта о мобилизации, а именно – о предложении ограничивать уклонистов в пользовании их счетами или в операциях с имуществом, что омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал неконституционным.
"Я бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта однозначно неконституционны. Нет решения Конституционного суда по подобным делам или по подобным вопросам. И практики ЕСПЧ так же. В период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены. Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограниченных правах. Поэтому каждое конкретное положение законопроекта подлежит тщательной взвешенной оценке. Прямого и однозначного нарушения Конституции я там не вижу. Это не значит, что его там вообще нет. Это означает, что в большинстве случаев те положения, которые, скажем так, вызывают негодование, их следует оценивать с точки зрения баланса интересов. Но не более того. Там нет чего-либо, что бы прямо нарушало Конституцию", - сказав Малюська.
На уточнение журналиста, можно ли будет блокировать счета и ограничивать какие-то операции с недвижимостью, правильно ли это сейчас делать в нашем положении, министр юстиции ответил: "Сложно сказать" и добавил, что "законопроект, который разрабатывался Министерством обороны по специальной процедуре, он не поступал к нам для тщательного анализа, то есть правового заключения наш не получил".
"Нам точно нужно принимать действенные меры, чтобы исключить уклонение от выполнения воинского долга, с одной стороны. С другой стороны, налагаемые ограничения должны иметь определенное логическое обоснование. Блокировка счетов в банке – это самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такую блокировку можно было допускать, она была бы конституционной. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Удерживаюсь от комментария. Оценим, если будет обращение", - сказал министр юстиции.
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я б на цьому закінчив....
****, не сказав.
а її не можна порушувати ні прямо, ні криво
і на паузу ставити не можна..
а висновок має ставити не хузнахто а КС!!!!! ****!!!!
А так дійсно, висновки робити має Конституційний суд, якщо ми живемо та воюємо за правову демократичну державу.
тобто, представників тцк, можна буде лупити, прямо на вулиці, під самим тцк?
Якби це в законопроекті так було і написано то люди зразу б підтримали його
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
Ключево в написаному: ""планомірного переведення національної економіки" , бо зелені дебіли думають що мобілізація це лише "набрати невмотивоване гарматне м'ясо ", це і перехід на військові рейки, і власне ВПК, і технології і тд, а так це "совкове мислення" воювати одним лише людським ресурсом
Легализация травы, порно проходит быстро и без заминок. Но все, что касается войны обязательно будет проблемным. Причем не важно что: мобилизация, закупка продовольствия, таможня волонтерской помощи. Поневоле начинаешь задумываться о саботаже.
а потім стає президентом і майструє закон про мобілізацію?
який в сраці закон про мобілізацію?
люди ви про що?
але от моя тушка - беріть.
Продовжуйте "мобілізацію" далі, блокуйте рахунки, роботу з документами, та будь-що. А населення буде відкривати картки на дружин, в інших країнах, переписувати власність, і тікати, тікати, тікати. Є системний і величезний спротив, і вам його не подолати.