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В законопроекте о мобилизации нет чего-либо, что прямо нарушает Конституцию, - Малюська

військовий,мобілізація,квиток

В законопроекте о мобилизации, который в ближайшее время должен принять ВР во втором чтении, нет норм, однозначно нарушающих Конституцию Украины.

Об этом министр юстиции Денис Малюська отметил в интервью изданию "РБК Украина", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Малюська высказался по инициативе законопроекта о мобилизации, а именно – о предложении ограничивать уклонистов в пользовании их счетами или в операциях с имуществом, что омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал неконституционным.

"Я бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта однозначно неконституционны. Нет решения Конституционного суда по подобным делам или по подобным вопросам. И практики ЕСПЧ так же. В период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены. Другое дело, что такое ограничение должно быть обоснованным, и это очень сенситивный и тонкий вопрос оценки, насколько соблюден баланс между общественным интересом и радикальностью в ограниченных правах. Поэтому каждое конкретное положение законопроекта подлежит тщательной взвешенной оценке. Прямого и однозначного нарушения Конституции я там не вижу. Это не значит, что его там вообще нет. Это означает, что в большинстве случаев те положения, которые, скажем так, вызывают негодование, их следует оценивать с точки зрения баланса интересов. Но не более того. Там нет чего-либо, что бы прямо нарушало Конституцию", - сказав Малюська.

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На уточнение журналиста, можно ли будет блокировать счета и ограничивать какие-то операции с недвижимостью, правильно ли это сейчас делать в нашем положении, министр юстиции ответил: "Сложно сказать" и добавил, что "законопроект, который разрабатывался Министерством обороны по специальной процедуре, он не поступал к нам для тщательного анализа, то есть правового заключения наш не получил".

"Нам точно нужно принимать действенные меры, чтобы исключить уклонение от выполнения воинского долга, с одной стороны. С другой стороны, налагаемые ограничения должны иметь определенное логическое обоснование. Блокировка счетов в банке – это самое сенситивное. Я убежден, что при определенных условиях такую блокировку можно было допускать, она была бы конституционной. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Удерживаюсь от комментария. Оценим, если будет обращение", - сказал министр юстиции.

Автор: 

законопроект (3222) Конституция (2236) мобилизация (2782) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+16
У міністерстві юстиції немає нікого, хто має хоча б щось спільне зі здоровим глуздом.
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04.03.2024 13:29
+15
"У законопроєкті про мобілізацію немає будь-чого..."
я б на цьому закінчив....
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04.03.2024 13:27
+12
Якби "зелені юристи" ще б розуміли що таке мобілізація:
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
Ключево в написаному: ""планомірного переведення національної економіки" , бо зелені дебіли думають що мобілізація це лише "набрати невмотивоване гарматне м'ясо ", це і перехід на військові рейки, і власне ВПК, і технології і тд, а так це "совкове мислення" воювати одним лише людським ресурсом
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04.03.2024 13:35
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"У законопроєкті про мобілізацію немає будь-чого..."
я б на цьому закінчив....
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04.03.2024 13:27 Ответить
в нього рівень "розвитку" (по Ламброзо) інший!!!
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04.03.2024 13:41 Ответить
а що в законі криво порушує конституцію
****, не сказав.
а її не можна порушувати ні прямо, ні криво
і на паузу ставити не можна..
а висновок має ставити не хузнахто а КС!!!!! ****!!!!
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04.03.2024 14:44 Ответить
Якби не останнє слово, + . Вона ж все таки жінка.

А так дійсно, висновки робити має Конституційний суд, якщо ми живемо та воюємо за правову демократичну державу.
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04.03.2024 15:27 Ответить
Влада думає про рейтинг по-перше, а не про мобілізацію.
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04.03.2024 13:28 Ответить
та навіть не про рейтинги вони думають, а про те, як зберегти владу. Рейтинги - це як засіб.
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04.03.2024 14:18 Ответить
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04.03.2024 13:29 Ответить
У міністерстві юстиції немає нікого, хто має хоча б щось спільне зі здоровим глуздом.
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04.03.2024 13:29 Ответить
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04.03.2024 13:55 Ответить
В смислі "нема"? А мобілізовувати тих хто досі не знайшов дороги у місцевий ТЦК - це нормально? Не для того бубочок мама ростила!
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04.03.2024 13:30 Ответить
тобто, буде закон, який не до чого не примушує, нічого не забороняє, і не несе ніякої відповідальності?
тобто, представників тцк, можна буде лупити, прямо на вулиці, під самим тцк?
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04.03.2024 13:30 Ответить
представників тцк, можна буде лупити, прямо на вулиці, під самим тцк

Якби це в законопроекті так було і написано то люди зразу б підтримали його
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04.03.2024 13:41 Ответить
Якщо Конституція дозволяє появу на посадах міністрів отаких малюсьок то що вона тоді може не дозволити?..
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04.03.2024 13:32 Ответить
Оце балабол !
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04.03.2024 13:33 Ответить
Якби "зелені юристи" ще б розуміли що таке мобілізація:
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;
Ключево в написаному: ""планомірного переведення національної економіки" , бо зелені дебіли думають що мобілізація це лише "набрати невмотивоване гарматне м'ясо ", це і перехід на військові рейки, і власне ВПК, і технології і тд, а так це "совкове мислення" воювати одним лише людським ресурсом
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04.03.2024 13:35 Ответить
Так може почнемо з малюски.В нас ще сидить один з патріотів Дніпра колома.Обвязати їх разом з єрмаком і в мясний штурм.
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04.03.2024 13:36 Ответить
В первые дни войны в военкоматы очереди выстраивались. Теперь про дефицит людей пишут даже FT и WP.
Легализация травы, порно проходит быстро и без заминок. Но все, что касается войны обязательно будет проблемным. Причем не важно что: мобилизация, закупка продовольствия, таможня волонтерской помощи. Поневоле начинаешь задумываться о саботаже.
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04.03.2024 13:38 Ответить
Порно пока нет. Все еще покупают видосики на онлифанс за бюджетные средства и потом проводят экспертизы всем отделом.
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04.03.2024 13:52 Ответить
Кому цікава думка малюські?
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04.03.2024 13:38 Ответить
коли людина не рапортує по 4м повісткам до віськомату
а потім стає президентом і майструє закон про мобілізацію?
який в сраці закон про мобілізацію?
люди ви про що?
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04.03.2024 13:38 Ответить
А мобілізацію для ''найрівніших'' там передбачена , чи і далі простих людей на вулиці виловлюватимуть?
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04.03.2024 13:40 Ответить
по першої зьявився - так тоді не було війни,
але от моя тушка - беріть.
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04.03.2024 13:44 Ответить
Чому цей даун з обличчям ************* коментує закон про мобілізацію, яким боком від до цього закону?
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04.03.2024 13:45 Ответить
Ага. Судя из етого законопроекта, обычные ухылянты оказывается самые злостные преступники. Они даже страшнее чем убийцы и казнокрады которые воровали страну и армию последние 30 лет. Потому что я не помню чтобы такие варварские санкции принимались к другим преступникам.
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04.03.2024 13:46 Ответить
Підпіздєнт - клоун , міністр юстиції - фрік , верховна рада - жонглери законами , судді - фокусники-ілюзіоністи , країна - цирк ... Шапіто грьобане
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04.03.2024 13:53 Ответить
"Зокрема, гривневі вклади як від населення, так і від бізнесу, зменшилися приблизно на 50 мільярдів гривень"

Продовжуйте "мобілізацію" далі, блокуйте рахунки, роботу з документами, та будь-що. А населення буде відкривати картки на дружин, в інших країнах, переписувати власність, і тікати, тікати, тікати. Є системний і величезний спротив, і вам його не подолати.
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04.03.2024 13:53 Ответить
Малюська сказав, що в законі щодо мобілізації немає прямих порушень конститції. Війна почалася - люди раби, їхні права можуть бути як завгодно обмежуватися. І що Малюська особисто знає у чому баланс інетесів держави і начхати йому на народ. Малюську у відставку та притягати до відповідальності! Нам не потрібні бидло-рабовласники у владі.
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04.03.2024 13:55 Ответить
Напрягает слово "однозначно".
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04.03.2024 13:55 Ответить
ну так, ну так ... охоче віримо ...

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04.03.2024 14:06 Ответить
Ну а що він ще мав сказати?
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04.03.2024 14:17 Ответить
братан мілаванова - тобто теж дибіл.
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04.03.2024 14:22 Ответить
Да какая разніца, містить не містить, якщо "На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені." Головне, що цей закон містить потужну мотиваційну складову, чіткі строки демобілізації і достойні гарантії. Прінімайте як є - народ паднянітца, прям на концертах і презентаціях інновацій можете набирати і прям в столиці, не тре бігати по селах....
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04.03.2024 14:32 Ответить
КАКАЯ РАЗНІЦА????Я вже таке чув от одного кацапсько-криворізького блазня.
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04.03.2024 14:43 Ответить
Якщо чув - то хоть поржав сподіваюсь. Як нє, то читай більше, а не слухай, бо ті, шо слухають, то як не жертви марафону, то свідки ютубу.
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04.03.2024 14:57 Ответить
конституція на паузі, права людини на паузі - бо так вирішило зе
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04.03.2024 14:48 Ответить
Зельониє прямо вказують, що закон має нечіткі формулювання, і дає владі способи порушувати права громадян.
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04.03.2024 15:06 Ответить
Прохфессіонале...***...
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04.03.2024 17:05 Ответить
Цей закон в більшості пунктів на пряму порушує конституцію України гнида ти !Ви зелені потвори коснтитуції в очі не бачили і не читали.Якщо сам Зе ляпає що конституція на паузі це означає що його першщого судити за зрив конституційного ладу і не призання прямої дії конституції!
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04.03.2024 21:57 Ответить
 
 