Глава МАГАТЭ Гросси планирует встретиться с Путиным на этой неделе
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе планирует посетить Россию и провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным, в частности обсудить планы РФ по оккупированной Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Есть вопросы, связанные с будущим операционным статусом станции. Будет она запущена или нет? Какая идея? Какая идея с точки зрения внешних линий электроснабжения, поскольку то, что мы видим, чрезвычайно хрупко и тонко?" – рассказал он, что планирует обсуждать с диктатором Путиным.
Вылететь в РФ Гросси должен во вторник, 5 марта.
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буде про що поговорити ідіот !
***** ж замість ока підставляє очко
а очко ***** глухоніме як і вссе його оточення.
дагаваріца нєпалучіца!!!!
організацією, яка опікується найнебезпечнішою технологією в світі, керує, не фізик, навіть не науковець, але аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат .
то, про що можуть домовлятися, дипломат соціаліст та божевільний старіючий кегебешнік?
мабуть, будуть торгуватися за ядерне паливо та ядерні відходи?