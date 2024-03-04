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Глава МАГАТЭ Гросси планирует встретиться с Путиным на этой неделе

гроссі,рафаель

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе планирует посетить Россию и провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным, в частности обсудить планы РФ по оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Есть вопросы, связанные с будущим операционным статусом станции. Будет она запущена или нет? Какая идея? Какая идея с точки зрения внешних линий электроснабжения, поскольку то, что мы видим, чрезвычайно хрупко и тонко?" – рассказал он, что планирует обсуждать с диктатором Путиным.

Вылететь в РФ Гросси должен во вторник, 5 марта.

Читайте также: Гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал на ЗАЭС

Автор: 

МАГАТЭ (394) путин владимир (31328) Рафаэль Гросси (175)


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Топ комментарии
+7
ще один нєв"******* діч захотів заглянути ***** в очі
***** ж замість ока підставляє очко
а очко ***** глухоніме як і вссе його оточення.
дагаваріца нєпалучіца!!!!
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04.03.2024 16:39
+6
Дебіл їде до мразі!!!
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04.03.2024 16:33
+6
Зустріч із ******** гІТЛЕРОМ. Цю криваву пляму в своїй біографії Гроссі ніколи не змиє.
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04.03.2024 16:52
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04.03.2024 16:31 Ответить
хай візьме з собою Гостомисла, печенігів та пісьма Богдана Хмельницького

буде про що поговорити ідіот !
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04.03.2024 17:27 Ответить
Дебіл їде до мразі!!!
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04.03.2024 16:33 Ответить
ще один нєв"******* діч захотів заглянути ***** в очі
***** ж замість ока підставляє очко
а очко ***** глухоніме як і вссе його оточення.
дагаваріца нєпалучіца!!!!
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04.03.2024 16:39 Ответить
ось вам, типовий приклад світового правління лєваків соціалістів популістів.
організацією, яка опікується найнебезпечнішою технологією в світі, керує, не фізик, навіть не науковець, але аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат .
то, про що можуть домовлятися, дипломат соціаліст та божевільний старіючий кегебешнік?
мабуть, будуть торгуватися за ядерне паливо та ядерні відходи?
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04.03.2024 16:49 Ответить
Зустріч із ******** гІТЛЕРОМ. Цю криваву пляму в своїй біографії Гроссі ніколи не змиє.
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04.03.2024 16:52 Ответить
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня планує відвідати Росію, та отримати чек від куйла за Запоріжську АЕС
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04.03.2024 17:01 Ответить
Це дивні, дивні, дивні люди європейці, чи їхні чиновники або люди із «західною» психікою. Невже не видно, що та людина або люди, котрі стоять за ним БОЖЕВІЛЬНІ! Про що цей італієць хоче розмовляти із путіним!? Про чиісь листи чи старі мапи!? Весь світ відверто іпанувся. В
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04.03.2024 17:12 Ответить
обговорити плани РФ щодо окупованої Запорізької АЕС! Як сказав кацапський генерал « єта пастроєна русскімі людбмі для рускій людєй». Що ще хоче обговорювати цей ідіот Гроссі із дикунами і злочинцями?
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04.03.2024 17:17 Ответить
шавка ********** встречается со своим хозяином!
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04.03.2024 17:27 Ответить
Ещё один хочет заглянуть ху.лу в очко
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04.03.2024 17:33 Ответить
Аж зависть меня берёт на старости лет с этим Ра-ХУ-й-элем! Приехал, бабло снял, 3 месяца прошло, потратил, и по новой прикатил---лафа! И кацапам вдало всё---отлистали, отслюнявили, оно чмо головой кивнуло, для понта брови насупил--- и обратно! А там и Красный крест в коридоре в очереди стоит, Зелёные со всех парламентов ес, Юнеско-куеско и прочие подобные.
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04.03.2024 17:37 Ответить
 
 