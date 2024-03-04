Глава МАГАТЭ Гросси планирует встретиться с Путиным на этой неделе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе планирует посетить Россию и провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным, в частности обсудить планы РФ по оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Есть вопросы, связанные с будущим операционным статусом станции. Будет она запущена или нет? Какая идея? Какая идея с точки зрения внешних линий электроснабжения, поскольку то, что мы видим, чрезвычайно хрупко и тонко?" – рассказал он, что планирует обсуждать с диктатором Путиным.

Вылететь в РФ Гросси должен во вторник, 5 марта.

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