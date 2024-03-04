Глава МАГАТЕ Гроссі планує зустрітися із Путіним на цьому тижні
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня планує відвідати Росію та провести перемовини із диктатором Володимиром Путіним, зокрема обговорити плани РФ щодо окупованої Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Є питання, пов'язані з майбутнім операційним статусом станції. Буде вона запущена чи ні? Яка ідея? Яка ідея з точки зору зовнішніх ліній електропостачання, оскільки те, що ми бачимо, є надзвичайно крихким і тонким?" - розповів він, що планує обговорювати із диктатором Путіним.
Вилетіти до РФ Гроссі має у вівторок, 5 березня.
Топ коментарі
+7 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар04.03.2024 16:39
+6 Виталий Танчик #518988
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+6 Добродій Бувалий
показати весь коментар04.03.2024 16:52
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буде про що поговорити ідіот !
***** ж замість ока підставляє очко
а очко ***** глухоніме як і вссе його оточення.
дагаваріца нєпалучіца!!!!
організацією, яка опікується найнебезпечнішою технологією в світі, керує, не фізик, навіть не науковець, але аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат .
то, про що можуть домовлятися, дипломат соціаліст та божевільний старіючий кегебешнік?
мабуть, будуть торгуватися за ядерне паливо та ядерні відходи?