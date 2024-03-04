Глава МАГАТЕ Гроссі планує зустрітися із Путіним на цьому тижні

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня планує відвідати Росію та провести перемовини із диктатором Володимиром Путіним, зокрема обговорити плани РФ щодо окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Є питання, пов'язані з майбутнім операційним статусом станції. Буде вона запущена чи ні? Яка ідея? Яка ідея з точки зору зовнішніх ліній електропостачання, оскільки те, що ми бачимо, є надзвичайно крихким і тонким?" - розповів він, що планує обговорювати із диктатором Путіним.

Вилетіти до РФ Гроссі має у вівторок, 5 березня.

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