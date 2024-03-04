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Глава МАГАТЕ Гроссі планує зустрітися із Путіним на цьому тижні

гроссі,рафаель

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня планує відвідати Росію та провести перемовини із диктатором Володимиром Путіним, зокрема обговорити плани РФ щодо окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Є питання, пов'язані з майбутнім операційним статусом станції. Буде вона запущена чи ні? Яка ідея? Яка ідея з точки зору зовнішніх ліній електропостачання, оскільки те, що ми бачимо, є надзвичайно крихким і тонким?" - розповів він, що планує обговорювати із диктатором Путіним.

Вилетіти до РФ Гроссі має у вівторок, 5 березня.

Читайте: Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має застерегти "Росатом" від перезапусків реакторів на Запорізькій АЕС, - заява Greenpeace

Автор: 

МАГАТЕ (716) путін володимир (23889) Гроссі Рафаель (293)


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Топ коментарі
+7
ще один нєв"******* діч захотів заглянути ***** в очі
***** ж замість ока підставляє очко
а очко ***** глухоніме як і вссе його оточення.
дагаваріца нєпалучіца!!!!
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04.03.2024 16:39
+6
Дебіл їде до мразі!!!
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04.03.2024 16:33
+6
Зустріч із ******** гІТЛЕРОМ. Цю криваву пляму в своїй біографії Гроссі ніколи не змиє.
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04.03.2024 16:52
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04.03.2024 16:31 Відповісти
хай візьме з собою Гостомисла, печенігів та пісьма Богдана Хмельницького

буде про що поговорити ідіот !
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04.03.2024 17:27 Відповісти
Дебіл їде до мразі!!!
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04.03.2024 16:33 Відповісти
ще один нєв"******* діч захотів заглянути ***** в очі
***** ж замість ока підставляє очко
а очко ***** глухоніме як і вссе його оточення.
дагаваріца нєпалучіца!!!!
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04.03.2024 16:39 Відповісти
ось вам, типовий приклад світового правління лєваків соціалістів популістів.
організацією, яка опікується найнебезпечнішою технологією в світі, керує, не фізик, навіть не науковець, але аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат .
то, про що можуть домовлятися, дипломат соціаліст та божевільний старіючий кегебешнік?
мабуть, будуть торгуватися за ядерне паливо та ядерні відходи?
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04.03.2024 16:49 Відповісти
Зустріч із ******** гІТЛЕРОМ. Цю криваву пляму в своїй біографії Гроссі ніколи не змиє.
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04.03.2024 16:52 Відповісти
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня планує відвідати Росію, та отримати чек від куйла за Запоріжську АЕС
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04.03.2024 17:01 Відповісти
Це дивні, дивні, дивні люди європейці, чи їхні чиновники або люди із «західною» психікою. Невже не видно, що та людина або люди, котрі стоять за ним БОЖЕВІЛЬНІ! Про що цей італієць хоче розмовляти із путіним!? Про чиісь листи чи старі мапи!? Весь світ відверто іпанувся. В
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04.03.2024 17:12 Відповісти
обговорити плани РФ щодо окупованої Запорізької АЕС! Як сказав кацапський генерал « єта пастроєна русскімі людбмі для рускій людєй». Що ще хоче обговорювати цей ідіот Гроссі із дикунами і злочинцями?
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04.03.2024 17:17 Відповісти
шавка ********** встречается со своим хозяином!
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04.03.2024 17:27 Відповісти
Ещё один хочет заглянуть ху.лу в очко
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04.03.2024 17:33 Відповісти
Аж зависть меня берёт на старости лет с этим Ра-ХУ-й-элем! Приехал, бабло снял, 3 месяца прошло, потратил, и по новой прикатил---лафа! И кацапам вдало всё---отлистали, отслюнявили, оно чмо головой кивнуло, для понта брови насупил--- и обратно! А там и Красный крест в коридоре в очереди стоит, Зелёные со всех парламентов ес, Юнеско-куеско и прочие подобные.
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04.03.2024 17:37 Відповісти
 
 