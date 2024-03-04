Рашисты впервые ударили по Купянску КАБами с кассетными зарядами, - ОВА
Российские оккупанты 3 марта впервые применили для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Купянщина остается самым горячим направлением. Накануне по Купянску впервые зафиксировали удар КАБом с кассетными зарядами. Это увеличивает зону поражения и представляет еще большую угрозу для гражданских людей", - отметил он.
По его словам, из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из еще ряда населенных пунктов.
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А тут по місту за принципом на кого Бог пошле і вже нічо, язики в дупах...