РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6334 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 368 10

Рашисты впервые ударили по Купянску КАБами с кассетными зарядами, - ОВА

каб

Российские оккупанты 3 марта впервые применили для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Купянщина остается самым горячим направлением. Накануне по Купянску впервые зафиксировали удар КАБом с кассетными зарядами. Это увеличивает зону поражения и представляет еще большую угрозу для гражданских людей", - отметил он.

По его словам, из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из еще ряда населенных пунктов.

Читайте также: РФ удерживает 122 тысячи военных на Лимано-Купянском направлении, - Евлаш

Автор: 

Харьковщина (5577) бомбардировка (451) Синегубов Олег (560) Купянск (648)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
А скільки мандьожі було після касетних снарядів від штатів. Як виправдовувався Пентагон. Орки вили про конвенції, які самі не підписували. Гамнесті, червоні хрести в падучій...
А тут по місту за принципом на кого Бог пошле і вже нічо, язики в дупах...
показать весь комментарий
04.03.2024 17:04
+2
Хлопці , вдаряють молотком по цвяху. А населений пункт обстрілюють або ******** !
показать весь комментарий
04.03.2024 16:59
+2
Верещучка, разом з Стефанішиною та Немчиновим, уже мабуть, виїхали на шатлах до р-ну Кремінної, щоб ОСОБИСТО, з мешканцями зустрітися і пояснити, що і до чого??!! Згідно з Регламентом КМУ, щоб і Українці їх побачили та почули…
показать весь комментарий
04.03.2024 17:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопці , вдаряють молотком по цвяху. А населений пункт обстрілюють або ******** !
показать весь комментарий
04.03.2024 16:59 Ответить
Верещучка, разом з Стефанішиною та Немчиновим, уже мабуть, виїхали на шатлах до р-ну Кремінної, щоб ОСОБИСТО, з мешканцями зустрітися і пояснити, що і до чого??!! Згідно з Регламентом КМУ, щоб і Українці їх побачили та почули…
показать весь комментарий
04.03.2024 17:03 Ответить
А скільки мандьожі було після касетних снарядів від штатів. Як виправдовувався Пентагон. Орки вили про конвенції, які самі не підписували. Гамнесті, червоні хрести в падучій...
А тут по місту за принципом на кого Бог пошле і вже нічо, язики в дупах...
показать весь комментарий
04.03.2024 17:04 Ответить
Тут? Орки обстрілювали той же Харків касетними ************ з перших днів війни. Але заперечували це.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:09 Ответить
Русня вміє нав'язувати всім свою подвійну мораль, в якій вона - вище моралі, а всі інші мають суворо її дотримуватись.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:12 Ответить
Вони вміють тільки брехати, це треба вже зрозуміти раз і назавжди
показать весь комментарий
04.03.2024 23:54 Ответить
погана новина(
показать весь комментарий
04.03.2024 17:09 Ответить
Ну так 15 завалили, чому пауза.....
показать весь комментарий
04.03.2024 17:21 Ответить
У відповідь потужно виб'ємо шибки в якісь сільраді на Білгородщині.
показать весь комментарий
04.03.2024 17:39 Ответить
 
 