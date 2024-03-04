Рашисти вперше вдарили по Куп’янську КАБами з касетними зарядами, - ОВА
Російські окупанти 3 березня вперше застосували для удару по Куп’янську авіабомбу з касетним зарядом.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Купʼянщина залишається найгарячішим напрямком. Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей", - зазначив він.
За його словами, через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів.
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+7 Andrew Moon
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+2 Олександр ВАЛОВИЙ
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А тут по місту за принципом на кого Бог пошле і вже нічо, язики в дупах...