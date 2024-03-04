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Рашисти вперше вдарили по Куп’янську КАБами з касетними зарядами, - ОВА

каб

Російські окупанти 3 березня вперше застосували для удару по Куп’янську авіабомбу з касетним зарядом.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Купʼянщина залишається найгарячішим напрямком. Напередодні по Куп'янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей", - зазначив він.

За його словами, через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по селу на Куп’янщині, поранено чоловіка, є пошкодження

Автор: 

Харківщина (6054) бомбардування (337) Синєгубов Олег (859) Куп’янськ (773)


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Топ коментарі
+7
А скільки мандьожі було після касетних снарядів від штатів. Як виправдовувався Пентагон. Орки вили про конвенції, які самі не підписували. Гамнесті, червоні хрести в падучій...
А тут по місту за принципом на кого Бог пошле і вже нічо, язики в дупах...
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04.03.2024 17:04
+2
Хлопці , вдаряють молотком по цвяху. А населений пункт обстрілюють або ******** !
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04.03.2024 16:59
+2
Верещучка, разом з Стефанішиною та Немчиновим, уже мабуть, виїхали на шатлах до р-ну Кремінної, щоб ОСОБИСТО, з мешканцями зустрітися і пояснити, що і до чого??!! Згідно з Регламентом КМУ, щоб і Українці їх побачили та почули…
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04.03.2024 17:03
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Хлопці , вдаряють молотком по цвяху. А населений пункт обстрілюють або ******** !
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04.03.2024 16:59 Відповісти
Верещучка, разом з Стефанішиною та Немчиновим, уже мабуть, виїхали на шатлах до р-ну Кремінної, щоб ОСОБИСТО, з мешканцями зустрітися і пояснити, що і до чого??!! Згідно з Регламентом КМУ, щоб і Українці їх побачили та почули…
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04.03.2024 17:03 Відповісти
А скільки мандьожі було після касетних снарядів від штатів. Як виправдовувався Пентагон. Орки вили про конвенції, які самі не підписували. Гамнесті, червоні хрести в падучій...
А тут по місту за принципом на кого Бог пошле і вже нічо, язики в дупах...
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04.03.2024 17:04 Відповісти
Тут? Орки обстрілювали той же Харків касетними ************ з перших днів війни. Але заперечували це.
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04.03.2024 17:09 Відповісти
Русня вміє нав'язувати всім свою подвійну мораль, в якій вона - вище моралі, а всі інші мають суворо її дотримуватись.
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04.03.2024 17:12 Відповісти
Вони вміють тільки брехати, це треба вже зрозуміти раз і назавжди
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04.03.2024 23:54 Відповісти
погана новина(
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04.03.2024 17:09 Відповісти
Ну так 15 завалили, чому пауза.....
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04.03.2024 17:21 Відповісти
У відповідь потужно виб'ємо шибки в якісь сільраді на Білгородщині.
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04.03.2024 17:39 Відповісти
 
 