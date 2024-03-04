Антикоррупционный суд назначил штраф гражданину, пытавшемуся дать взятку командующему ОСГВ "Одесса", - САП

Коллегия судей ВАКС вынесла обвинительный приговор гражданину, разоблаченного на предоставлении 200 тыс. грн взятки командующему ОСУГВ "Одесса" за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Суд признал лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

"Принимая во внимание полное признание лицом своей вины, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн, еще 340 тыс. грн штрафа уплатит юридическое лицо, в интересах которого действовал гражданин. Кроме того, суд конфисковал 200 тыс. грн неправомерной выгоды, передаваемой должностному лицу", - говорится в сообщении.

Как отметили в САП, в процессе досудебного расследования на нужды обороноспособности страны юридическое лицо, руководителем которого является обвиняемый, перечислило в качестве благотворительной помощи 1 млн грн.

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