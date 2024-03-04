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Антикоррупционный суд назначил штраф гражданину, пытавшемуся дать взятку командующему ОСГВ "Одесса", - САП

антикоррупционный,вакс

Коллегия судей ВАКС вынесла обвинительный приговор гражданину, разоблаченного на предоставлении 200 тыс. грн взятки командующему ОСУГВ "Одесса" за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Суд признал лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

"Принимая во внимание полное признание лицом своей вины, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн, еще 340 тыс. грн штрафа уплатит юридическое лицо, в интересах которого действовал гражданин. Кроме того, суд конфисковал 200 тыс. грн неправомерной выгоды, передаваемой должностному лицу", - говорится в сообщении.

Как отметили в САП, в процессе досудебного расследования на нужды обороноспособности страны юридическое лицо, руководителем которого является обвиняемый, перечислило в качестве благотворительной помощи 1 млн грн.

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Да здраствуєт наш суд-самий гуманний суд в мірє...
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04.03.2024 21:23 Ответить
То що ж то за такий ''біоресурс'' і скільки його планувалося виловити щоб перекрити такий хабар. Там що ікра золота?
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04.03.2024 21:29 Ответить
Пелінгас! Ти помітив що він практично щез із прилавків? Два роки він відгодовується в лиманах! А "пресу" рибальства нема Він би мільйони відгріб на цьому!
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04.03.2024 21:47 Ответить
...для отримання дозволу на вилов біоресурсів... Джерело:

Звучить гидко... - ТЦК нагадало.
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04.03.2024 21:36 Ответить
Этого слишком мало как для графа де Ля Фер )))
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04.03.2024 22:02 Ответить
Настільки привладні з ОПУ, по совдепівські ліплять компромат.
Щетельней треба, таварісщ…
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04.03.2024 22:10 Ответить
Як сказавгундосий: корупції у нас немає, все чисто
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04.03.2024 22:17 Ответить
Справедливість або гроші…
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04.03.2024 22:49 Ответить
 
 