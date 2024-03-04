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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Антикорупційний суд призначив штраф громадянину, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса", - САП

антикоррупционный,вакс

Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок громадянину, якого викрили на наданні 200 тис. грн хабаря командувачу ОСУВ "Одеса" за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

"Узявши до уваги повне визнання особою своєї вини, суд призначив їй покарання у виді штрафу у розмірі 51 тис. грн, ще 340 тис. грн штрафу сплатить юридична особа, в інтересах якої діяв громадянин. Крім того, суд конфіскував 200 тис. грн неправомірної вигоди, що передавалась посадовцю", - ідеться у повідомленні.

Як зауважили в САП, у процесі досудового розслідування на потреби обороноздатності країни юридична особа, керівником якої є обвинувачений, перерахувала як благодійну допомогу 1 млн грн.

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Да здраствуєт наш суд-самий гуманний суд в мірє...
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04.03.2024 21:23 Відповісти
То що ж то за такий ''біоресурс'' і скільки його планувалося виловити щоб перекрити такий хабар. Там що ікра золота?
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04.03.2024 21:29 Відповісти
Пелінгас! Ти помітив що він практично щез із прилавків? Два роки він відгодовується в лиманах! А "пресу" рибальства нема Він би мільйони відгріб на цьому!
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04.03.2024 21:47 Відповісти
...для отримання дозволу на вилов біоресурсів... Джерело:

Звучить гидко... - ТЦК нагадало.
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04.03.2024 21:36 Відповісти
Этого слишком мало как для графа де Ля Фер )))
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04.03.2024 22:02 Відповісти
Настільки привладні з ОПУ, по совдепівські ліплять компромат.
Щетельней треба, таварісщ…
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04.03.2024 22:10 Відповісти
Як сказавгундосий: корупції у нас немає, все чисто
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04.03.2024 22:17 Відповісти
Справедливість або гроші…
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04.03.2024 22:49 Відповісти
 
 