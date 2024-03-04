Антикорупційний суд призначив штраф громадянину, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса", - САП

Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок громадянину, якого викрили на наданні 200 тис. грн хабаря командувачу ОСУВ "Одеса" за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

"Узявши до уваги повне визнання особою своєї вини, суд призначив їй покарання у виді штрафу у розмірі 51 тис. грн, ще 340 тис. грн штрафу сплатить юридична особа, в інтересах якої діяв громадянин. Крім того, суд конфіскував 200 тис. грн неправомірної вигоди, що передавалась посадовцю", - ідеться у повідомленні.

Як зауважили в САП, у процесі досудового розслідування на потреби обороноздатності країни юридична особа, керівником якої є обвинувачений, перерахувала як благодійну допомогу 1 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експосадовиця Мінагрополітики, викрита на хабарі у $150 тис., отримала 8 років в’язниці, - САП