РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6568 посетителей онлайн
Новости
7 259 16

На оккупированной ЗАЭС не осталось работников "Энергоатома", - глава компании Котин

заес

И.о. главы правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что на оккупированной российскими агрессорами Запорожской атомной станции не осталось персонала компании.

Об этом Котин рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Там уже нет нашего опытного персонала. В течение февраля оккупанты вывели последних наших людей, которые сохраняли верность Украине и обеспечивали безопасность на станции", - сказал он.

Глава компании добавил, что еще в начале года на АЭС находились 360 работников компании, в то время как доступ к станции им закрыт.

По информации "Энергоатома", 60% начальников смен энергоблоков (40 человек) покинули временно оккупированную территорию, с 12% (8 человек) Украина разорвала трудовые отношения, 14% (9 человек) россияне заблокировали пропуска и не допускают к рабочим местам из-за отказа подписывать с ними контракты, еще такое же количество рабочих мест остается вакантным.

"То есть у них осталось только восемь начальников смен - людей, непосредственно отвечающих за ядерную и радиационную безопасность", - уточнил Котин.

Он отметил, что сейчас на ЗАЭС российский персонал, но он не может надежно эксплуатировать станцию.

"Атомные блоки на ЗАЭС прошли модернизацию, проекты существенно отличаются от российских, и эксплуатировать их российский персонал, не прошедший лицензирование в соответствии с украинским законодательством, надежно не может. Кроме того, там набран персонал из близлежащих городов, поселков, который вообще не понимает, что такое атомная станция - они ее издали видели", - объяснил глава "Энергоатома".

Читайте также: На Запорожской АЭС истекает срок использования ядерного топлива, это может привести к радиационной аварии, - "Энергоатом"

Автор: 

Энергоатом (410) атака на ЗАЭС (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Як можна було у 2019 обрати долб..ба президентом ?
показать весь комментарий
04.03.2024 22:18
+5
Думаєте Нелох знав, що таке ЗАЕС?
показать весь комментарий
04.03.2024 22:02
+4
Теж думаю, це ж найбільша в Європі атомна електростанція.....там повинна була армія стояти.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що каже янетряпка???

якісь заяви до ООН, МАГАТЕ???
показать весь комментарий
04.03.2024 21:44 Ответить
Ну , хоч не чуємо "...абнімаю, жму руку, владим владимич ". І вже непогано.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:00 Ответить
Тебе через дорогу ще мама за руку водить, чи арахамія???
показать весь комментарий
05.03.2024 11:43 Ответить
Теж думаю, це ж найбільша в Європі атомна електростанція.....там повинна була армія стояти.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:03 Ответить
так зараз і стоїть там армія орди, все як ви мислите... Такі процеси як проста логіка зеленим недоступна.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:12 Ответить
У вісімнадцятому році Чонгар прикривали три бригади, погранці, декілька дивізіонів ураганів, та полк саперів, які розширювали мінування, перевіряли чотири рази на добу всі мости через канали зрошувальної системи. Шлях на Армянськ прикривала ще одна бригада, також стояла бригада під Олешками.
У 22-му залишився неповний батальйон та півтора сапера, зате велично розмінували і пустили автошатли на Крим…
показать весь комментарий
05.03.2024 11:52 Ответить
Як можна було у 2019 обрати долб..ба президентом ?
показать весь комментарий
04.03.2024 22:18 Ответить
так хотіли виборці ЗЕ!.
показать весь комментарий
04.03.2024 22:00 Ответить
Думаєте Нелох знав, що таке ЗАЕС?
показать весь комментарий
04.03.2024 22:02 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2024 22:05 Ответить
Зато логіка Рашки очевидна,Крим і ТОТ будуть з енергією.
показать весь комментарий
04.03.2024 23:52 Ответить
Куди подівся посилений баталіон НГУ який станом на 24,02,22
охороняв ЗАЕС ? Куди?
показать весь комментарий
05.03.2024 08:19 Ответить
 
 