На оккупированной ЗАЭС не осталось работников "Энергоатома", - глава компании Котин

И.о. главы правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что на оккупированной российскими агрессорами Запорожской атомной станции не осталось персонала компании.

Об этом Котин рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Там уже нет нашего опытного персонала. В течение февраля оккупанты вывели последних наших людей, которые сохраняли верность Украине и обеспечивали безопасность на станции", - сказал он.

Глава компании добавил, что еще в начале года на АЭС находились 360 работников компании, в то время как доступ к станции им закрыт.

По информации "Энергоатома", 60% начальников смен энергоблоков (40 человек) покинули временно оккупированную территорию, с 12% (8 человек) Украина разорвала трудовые отношения, 14% (9 человек) россияне заблокировали пропуска и не допускают к рабочим местам из-за отказа подписывать с ними контракты, еще такое же количество рабочих мест остается вакантным.

"То есть у них осталось только восемь начальников смен - людей, непосредственно отвечающих за ядерную и радиационную безопасность", - уточнил Котин.

Он отметил, что сейчас на ЗАЭС российский персонал, но он не может надежно эксплуатировать станцию.

"Атомные блоки на ЗАЭС прошли модернизацию, проекты существенно отличаются от российских, и эксплуатировать их российский персонал, не прошедший лицензирование в соответствии с украинским законодательством, надежно не может. Кроме того, там набран персонал из близлежащих городов, поселков, который вообще не понимает, что такое атомная станция - они ее издали видели", - объяснил глава "Энергоатома".

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