На окупованій ЗАЕС не залишилось працівників "Енергоатому", - глава компанії Котін

В.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що на окупованій російськими агресорами Запорізькій атомній станції не залишилося персоналу компанії.

Про це Котін розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Там уже немає нашого досвідченого персоналу. Протягом лютого окупанти вивели останніх наших людей, які зберігали вірність Україні та гарантували безпеку на станції", - сказав він.

Голова компанії додав, що ще на початку року на АЕС перебували 360 працівників компанії, тоді як нині доступ до станції їм закрито.

За інформацією "Енергоатому", 60% начальників змін енергоблоків (40 осіб) залишили тимчасово окуповану територію, із 12% (8 осіб) Україна розірвала трудові відносини, 14% (9 осіб) росіяни заблокували перепустки й не допускають до робочих місць через відмову підписувати з ними контракти, ще така сама кількість робочих місць залишається вакантною.

"Тобто у них наразі залишилося тільки вісім начальників змін - людей, які безпосередньо відповідають за ядерну та радіаційну безпеку", - уточнив Котін.

Він наголосив, що тепер на ЗАЕС російський персонал, але він не може надійно експлуатувати станцію.

"Атомні блоки на ЗАЕС пройшли модернізацію, проєкти суттєво відрізняються від російських, й експлуатувати їх російський персонал, який не пройшов ліцензування відповідно до українського законодавства, надійно не може. Крім того, там набрано персонал із довколишніх міст, селищ, який взагалі не розуміє, що таке атомна станція - вони її здалека бачили", - пояснив голова "Енергоатому".

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