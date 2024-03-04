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На окупованій ЗАЕС не залишилось працівників "Енергоатому", - глава компанії Котін

заес

В.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що на окупованій російськими агресорами Запорізькій атомній станції не залишилося персоналу компанії.

Про це Котін розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Там уже немає нашого досвідченого персоналу. Протягом лютого окупанти вивели останніх наших людей, які зберігали вірність Україні та гарантували безпеку на станції", - сказав він.

Голова компанії додав, що ще на початку року на АЕС перебували 360 працівників компанії, тоді як нині доступ до станції їм закрито.

За інформацією "Енергоатому", 60% начальників змін енергоблоків (40 осіб) залишили тимчасово окуповану територію, із 12% (8 осіб) Україна розірвала трудові відносини, 14% (9 осіб) росіяни заблокували перепустки й не допускають до робочих місць через відмову підписувати з ними контракти, ще така сама кількість робочих місць залишається вакантною.

"Тобто у них наразі залишилося тільки вісім начальників змін - людей, які безпосередньо відповідають за ядерну та радіаційну безпеку", - уточнив Котін.

Він наголосив, що тепер на ЗАЕС російський персонал, але він не може надійно експлуатувати станцію.

"Атомні блоки на ЗАЕС пройшли модернізацію, проєкти суттєво відрізняються від російських, й експлуатувати їх російський персонал, який не пройшов ліцензування відповідно до українського законодавства, надійно не може. Крім того, там набрано персонал із довколишніх міст, селищ, який взагалі не розуміє, що таке атомна станція - вони її здалека бачили", - пояснив голова "Енергоатому".

Читайте також: ЗАЕС з моменту окупації була в блекауті вже 7 разів

Автор: 

Енергоатом (1637) атака на ЗАЕС (173)


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Топ коментарі
+7
Як можна було у 2019 обрати долб..ба президентом ?
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04.03.2024 22:18
+5
Думаєте Нелох знав, що таке ЗАЕС?
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04.03.2024 22:02
+4
Теж думаю, це ж найбільша в Європі атомна електростанція.....там повинна була армія стояти.
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04.03.2024 22:03
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Що каже янетряпка???

якісь заяви до ООН, МАГАТЕ???
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04.03.2024 21:44 Відповісти
Ну , хоч не чуємо "...абнімаю, жму руку, владим владимич ". І вже непогано.
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04.03.2024 22:00 Відповісти
Тебе через дорогу ще мама за руку водить, чи арахамія???
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05.03.2024 11:43 Відповісти
Теж думаю, це ж найбільша в Європі атомна електростанція.....там повинна була армія стояти.
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04.03.2024 22:03 Відповісти
так зараз і стоїть там армія орди, все як ви мислите... Такі процеси як проста логіка зеленим недоступна.
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04.03.2024 22:12 Відповісти
У вісімнадцятому році Чонгар прикривали три бригади, погранці, декілька дивізіонів ураганів, та полк саперів, які розширювали мінування, перевіряли чотири рази на добу всі мости через канали зрошувальної системи. Шлях на Армянськ прикривала ще одна бригада, також стояла бригада під Олешками.
У 22-му залишився неповний батальйон та півтора сапера, зате велично розмінували і пустили автошатли на Крим…
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05.03.2024 11:52 Відповісти
Як можна було у 2019 обрати долб..ба президентом ?
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04.03.2024 22:18 Відповісти
так хотіли виборці ЗЕ!.
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04.03.2024 22:00 Відповісти
Думаєте Нелох знав, що таке ЗАЕС?
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04.03.2024 22:02 Відповісти
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04.03.2024 22:05 Відповісти
Зато логіка Рашки очевидна,Крим і ТОТ будуть з енергією.
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04.03.2024 23:52 Відповісти
Куди подівся посилений баталіон НГУ який станом на 24,02,22
охороняв ЗАЕС ? Куди?
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05.03.2024 08:19 Відповісти
 
 