Враг запускает КАБы на Донетчину, - Воздушные силы
Вражеская авиация запускает КАБы на Донетчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине", - говорится в сообщении.
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Наприклад: "рф третій рік бомбить днр", або "рф бомбить суб'єкт рф - днр"....
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ЗСУ, нагадаємо, заявили про знищення 15 російських літаків за період з 17 лютого (тобто від дня втрати Авдіївки) до 2 березня.
NYT, із посиланням на західних OSINT-аналітиків та російських військових блогерів, пише про те, що об'єктивно підтверджуються лише ураження двох Су-35 та одного А-50 .