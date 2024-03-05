РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6693 посетителя онлайн
Новости
1 215 9

Враг запускает КАБы на Донетчину, - Воздушные силы

каб

Вражеская авиация запускает КАБы на Донетчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Донетчине", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты впервые ударили по Купянску КАБами с кассетными зарядами, - ОВА

Автор: 

Донецкая область (9775) бомбардировка (451) Воздушные силы (2339)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Походу Донеччина буде резервацією, або заповідником, наче Чорнобиль..
показать весь комментарий
05.03.2024 10:09 Ответить
Як Хотинь
показать весь комментарий
05.03.2024 10:11 Ответить
Ігнате, давай літаки збивай, бо не буде про що розповідати.
показать весь комментарий
05.03.2024 10:13 Ответить
А якщо вже немає чим?
показать весь комментарий
05.03.2024 10:19 Ответить
А можна інший заголовок?
Наприклад: "рф третій рік бомбить днр", або "рф бомбить суб'єкт рф - днр"....
показать весь комментарий
05.03.2024 10:19 Ответить
Збрехунькали про 400к вбитих росіян, чому б не брехунькати про літаки.

-------

ЗСУ, нагадаємо, заявили про знищення 15 російських літаків за період з 17 лютого (тобто від дня втрати Авдіївки) до 2 березня.

NYT, із посиланням на західних OSINT-аналітиків та російських військових блогерів, пише про те, що об'єктивно підтверджуються лише ураження двох Су-35 та одного А-50 .
показать весь комментарий
05.03.2024 10:31 Ответить
не збрехунькали про 400 тис. Це загальні втрати (безвозвратные). Вбитих 200+ та 200 тис калік. Ще тисяч 50 - 70 тис зеків. А скільки днр-лнр невідомо.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:44 Ответить
щеб зодва літачка сьогодні збити,і можна сказати що день сьогодні вдався наславу нашим котикам ЗСУ
показать весь комментарий
05.03.2024 10:32 Ответить
 
 