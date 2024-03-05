Ворог запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили
Російська тактична авіація запускає КАБи на Донеччину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
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Наприклад: "рф третій рік бомбить днр", або "рф бомбить суб'єкт рф - днр"....
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ЗСУ, нагадаємо, заявили про знищення 15 російських літаків за період з 17 лютого (тобто від дня втрати Авдіївки) до 2 березня.
NYT, із посиланням на західних OSINT-аналітиків та російських військових блогерів, пише про те, що об'єктивно підтверджуються лише ураження двох Су-35 та одного А-50 .