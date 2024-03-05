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Ворог запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

каб

Російська тактична авіація запускає КАБи на Донеччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти вперше вдарили по Куп’янську КАБами з касетними зарядами, - ОВА

Автор: 

Донецька область (8603) бомбардування (337) Повітряні сили (2680)


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Походу Донеччина буде резервацією, або заповідником, наче Чорнобиль..
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05.03.2024 10:09 Відповісти
Як Хотинь
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05.03.2024 10:11 Відповісти
Ігнате, давай літаки збивай, бо не буде про що розповідати.
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05.03.2024 10:13 Відповісти
А якщо вже немає чим?
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05.03.2024 10:19 Відповісти
А можна інший заголовок?
Наприклад: "рф третій рік бомбить днр", або "рф бомбить суб'єкт рф - днр"....
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05.03.2024 10:19 Відповісти
Збрехунькали про 400к вбитих росіян, чому б не брехунькати про літаки.

-------

ЗСУ, нагадаємо, заявили про знищення 15 російських літаків за період з 17 лютого (тобто від дня втрати Авдіївки) до 2 березня.

NYT, із посиланням на західних OSINT-аналітиків та російських військових блогерів, пише про те, що об'єктивно підтверджуються лише ураження двох Су-35 та одного А-50 .
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05.03.2024 10:31 Відповісти
не збрехунькали про 400 тис. Це загальні втрати (безвозвратные). Вбитих 200+ та 200 тис калік. Ще тисяч 50 - 70 тис зеків. А скільки днр-лнр невідомо.
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05.03.2024 14:44 Відповісти
щеб зодва літачка сьогодні збити,і можна сказати що день сьогодні вдався наславу нашим котикам ЗСУ
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05.03.2024 10:32 Відповісти
 
 