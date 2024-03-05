Ворог запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Російська тактична авіація запускає КАБи на Донеччину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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