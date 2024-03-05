В Днепропетровской области сбили вражескую ракету

Подразделение Воздушного командования "Схід" уничтожило российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід".

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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