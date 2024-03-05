В Днепропетровской области сбили вражескую ракету
Подразделение Воздушного командования "Схід" уничтожило российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід".
"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.
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Ig Shu
показать весь комментарий05.03.2024 15:55 Ответить Мне нравится 0
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