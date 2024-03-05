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В Днепропетровской области сбили вражескую ракету

х-59

Подразделение Воздушного командования "Схід" уничтожило российскую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід".

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Смотрите: Части вражеской ракеты Х-101 обнаружили и обезвредили на Винничине. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

крылатые ракеты (881) Днепропетровская область (4004)


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місто Дніпро, а тому хоча й не на часі, але потрібно змінити на Дніпровську область.
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05.03.2024 15:55 Ответить
 
 