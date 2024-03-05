УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7915 відвідувачів онлайн
Новини
1 495 1

У Дніпропетровській області збили ворожу ракету

х-59

Підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Частини ворожої ракети Х-101 виявили та знешкодили на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1073) Дніпропетровська область (3782)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
місто Дніпро, а тому хоча й не на часі, але потрібно змінити на Дніпровську область.
показати весь коментар
05.03.2024 15:55 Відповісти
 
 