У Дніпропетровській області збили ворожу ракету
Підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".
"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - ідеться в повідомленні.
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Ig Shu
показати весь коментар05.03.2024 15:55 Відповісти Мені подобається 0
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