Частини ворожої ракети Х-101 виявили та знешкодили на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО
У полі поблизу одного із сіл Вінниччини виявили частини ворожої ракети Х-101, вибухотехніки поліції та сапери знешкодили небезпечний предмет.
Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей. Уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили.
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Та таке знешкодити...
І скільки ще є....