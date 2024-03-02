УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10892 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 944 1

Частини ворожої ракети Х-101 виявили та знешкодили на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

У полі поблизу одного із сіл Вінниччини виявили частини ворожої ракети Х-101, вибухотехніки поліції та сапери знешкодили небезпечний предмет.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей. Уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів", - йдеться в повідомленні.

Частини ракети Х-101 на Вінниччині
Частини ракети Х-101 на Вінниччині

Зазначається, що поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили.

Також дивіться: На Львівщині знешкодили російську крилату ракету Х-101, яку збили 7 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінницька область (1018) крилаті ракети (1073) Нацполіція (15205)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Небезпечно таке знайти..

Та таке знешкодити...

І скільки ще є....
показати весь коментар
03.03.2024 08:30 Відповісти
 
 