Частини ворожої ракети Х-101 виявили та знешкодили на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

У полі поблизу одного із сіл Вінниччини виявили частини ворожої ракети Х-101, вибухотехніки поліції та сапери знешкодили небезпечний предмет.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей. Уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів", - йдеться в повідомленні.





Зазначається, що поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили.

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