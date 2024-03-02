Части вражеской ракеты Х-101 обнаружили и обезвредили на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТО

В поле вблизи одного из сел Винницкой области обнаружили части вражеской ракеты Х-101, взрывотехники полиции и саперы обезвредили опасный предмет.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате падения крылатой ракеты детонация боевых частей не произошла, однако она все еще представляла опасность для людей. Обломки взрывоопасного предмета разлетелись в радиусе 200 метров", - говорится в сообщении.





Полицейские обследовали опасный объект, зафиксировали и обеспечили охрану места происшествия. Работники ГСЧС ракету обезвредили.

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