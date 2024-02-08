Обломки "шахедов" повредили инфраструктурный объект на Виннитчине, возник пожар

Ночью на Виннитчине обломки сбитых БПЛА вызвали пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Огонь уже удалось локализовать.

"Пожарные завершают работы по ликвидации. Пострадавших нет", - написал глава ОВА.

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