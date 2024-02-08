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Обломки "шахедов" повредили инфраструктурный объект на Виннитчине, возник пожар

область,пожежа,запорізька

Ночью на Виннитчине обломки сбитых БПЛА вызвали пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Огонь уже удалось локализовать.

"Пожарные завершают работы по ликвидации. Пострадавших нет", - написал глава ОВА.

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Автор: 

Винницкая область (1033) обстрел (27071) пожар (5938)


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Московія *****, гадить в Україні!
Тримаймося браття!! Гуртом переможемо! ЖДУНІВ та провоеаторів, на гілляку!
Слава Україні!
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08.02.2024 08:41 Ответить
Як там в Австрії перемагається? Тільки не треба гнати туфту про податки або донати
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08.02.2024 09:31 Ответить
От що спільне в новинах засрашки та України - влучань немає , тільки уламки .
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08.02.2024 08:52 Ответить
Кляті уламки
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08.02.2024 09:39 Ответить
 
 