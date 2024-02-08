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Новини
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Уламки "шахедів" пошкодили інфраструктурний об’єкт на Вінниччині, виникла пожежа

область,пожежа,запорізька

Вночі на Вінниччині уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Вогонь вже вдалося локалізувати.

"Вогнеборці завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає", – написав голова ОВА.

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Автор: 

Вінницька область (1014) обстріл (28449) пожежа (4325)


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Московія *****, гадить в Україні!
Тримаймося браття!! Гуртом переможемо! ЖДУНІВ та провоеаторів, на гілляку!
Слава Україні!
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08.02.2024 08:41 Відповісти
Як там в Австрії перемагається? Тільки не треба гнати туфту про податки або донати
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08.02.2024 09:31 Відповісти
От що спільне в новинах засрашки та України - влучань немає , тільки уламки .
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08.02.2024 08:52 Відповісти
Кляті уламки
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08.02.2024 09:39 Відповісти
 
 