Уламки "шахедів" пошкодили інфраструктурний об’єкт на Вінниччині, виникла пожежа
Вночі на Вінниччині уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Вогонь вже вдалося локалізувати.
"Вогнеборці завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає", – написав голова ОВА.
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