В Дрогобыче потушили пожар на промышленном объекте после обстрела РФ

Пожар на промышленном объекте в Дрогобыче на Львовщине, возникший из-за российских обстрелов, потушили.

Об этом сообщили в Дрогобычской РВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 7 февраля, во время воздушной тревоги враг атаковал ракетными обстрелами Дрогобыч, в результате чего произошло попадание в объект промышленной инфраструктуры, есть разрушение зданий. Все профильные службы оперативно выехали на место происшествия и выполнили и продолжают выполнять свои обязанности на самом высоком уровне. Пожар ликвидирован", - отметил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулыняк.

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Информация о жертвах или потерпевших не поступала.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, на Львовщине во время утренней воздушной тревоги ракета попала в промышленное здание в Дрогобыче, вспыхнул пожар. Еще одну ракету силы ПВО сбили около Самбора.

Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски с самолетов Ту-95МС.

Взрывы были в Харькове, Николаеве, на Львовщине и Днепропетровщине.

В Киеве в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, повреждено дома и тепломагистраль. В Николаеве - погиб человек, повреждены жилые дома.

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Из-за обстрела россиянами Украины Польша поднимала в воздух самолеты F-16.