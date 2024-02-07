У Дрогобичі загасили пожежу на промисловому об’єкті після обстрілу РФ
Пожежу на промисловому об’єкті в Дрогобичі на Львівщині, що виникла через російський обстріл, загасили.
Про це повідомили у Дрогобицькій РВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 7 лютого, під час повітряної тривоги ворог атакував ракетними обстрілами Дрогобич, внаслідок чого відбулось влучання в об’єкт промислової інфраструктури, є руйнування будівель. Усі профільні служби оперативно виїхали на місце події та виконали і продовжують виконувати свої обов’язки на найвищому рівні. Пожежу ліквідовано", - зазначив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.
Інформація про жертви чи потерпілих не надходила.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на Львівщині під час ранкової повітряної тривоги ракета влучила у промислову будівлю в Дрогобичі, спалахнула пожежа. Ще одну ракету сили ППО знищили біля Самбора.
Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.
У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.
Через обстріл росіянами України Польща піднімала в повітря літаки F-16.
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