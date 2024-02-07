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Новини Війна
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У Дрогобичі загасили пожежу на промисловому об’єкті після обстрілу РФ

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Пожежу на промисловому об’єкті в Дрогобичі на Львівщині, що виникла через російський обстріл, загасили.

Про це повідомили у Дрогобицькій РВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 7 лютого, під час повітряної тривоги ворог атакував ракетними обстрілами Дрогобич, внаслідок чого відбулось влучання в об’єкт промислової інфраструктури, є руйнування будівель. Усі профільні служби оперативно виїхали на місце події та виконали і продовжують виконувати свої обов’язки на найвищому рівні. Пожежу ліквідовано", - зазначив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Дивіться: Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО

Інформація про жертви чи потерпілих не надходила.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на Львівщині під час ранкової повітряної тривоги ракета влучила у промислову будівлю в Дрогобичі, спалахнула пожежа. Ще одну ракету сили ППО знищили біля Самбора.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.

Також дивіться: Наслідки ракетного обстрілу Харкова: три особи постраждали. ФОТОрепортаж

Через обстріл росіянами України Польща піднімала в повітря літаки F-16.

Автор: 

Дрогобич (49) обстріл (28365) пожежа (4317) Львівська область (2424)


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Сьогоднішньою комбінованою ракетно-дроновою атакою рашисти намагались поцілити у виробничі цехи з виготовлення БПЛА, а також у підготовлені бази і майданчики для розміщення літакіа F-16.
Про це зазначає https://t.me/zloyodessit джерело .
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07.02.2024 11:07 Відповісти
По Буковелю не попали?
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07.02.2024 11:08 Відповісти
Тут скоріше полювали за тим що називають "кров війни"
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07.02.2024 16:31 Відповісти
Поменше треба піздіти та рапортувати у відкритій пресі , що де будується та відновлюється. Дибілів горе нічому не вчить . Скоти....
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07.02.2024 12:43 Відповісти
 
 