Пограничники обнаружили в Тисе тело жителя Ивано-Франковской области

На Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тело человека без признаков жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.

Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения.

Как отмечают в Госпогранслужбе, с начала войны это уже 21 случай обнаружения гибели человека при попытке переплыть реку, по которой проходит граница с Румынией.

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