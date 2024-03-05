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Пограничники обнаружили в Тисе тело жителя Ивано-Франковской области

тиса

На Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тело человека без признаков жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.

Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения.

Как отмечают в Госпогранслужбе, с начала войны это уже 21 случай обнаружения гибели человека при попытке переплыть реку, по которой проходит граница с Румынией.

Смотрите также: Четверо мужчин задержаны на берегу Тисы при попытке скрыться в Румынии, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6484) уклонисты (865) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+20
Йому тільки 22 роки. До "ухилянта" йому ще 3-5 років не вистачає
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05.03.2024 23:26
+8
иди лучше на балалайке поиграй, выпей боярышник, насри в квартире...может попустит.
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05.03.2024 23:29
+8
Це не той, випадково, чувак, що призивав цивільним коліна прострілювати? Може, звийчайно, ви під старлінком і зараз на нулі, але якщо ні, то як вам ідея прострелити вам коліна?
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06.03.2024 01:02
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дурак
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05.03.2024 23:16 Ответить
Даже не понятно, ему пока армия же не светила?
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05.03.2024 23:22 Ответить
Не факт. Недавно было судебное дело по мобилизации двадцатилетнего. Даали ему срок как ухилянту. Правда, я так и не понял, как это возможно
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05.03.2024 23:26 Ответить
Возможно, если он, например, подписал бумажки не читая о том, что он желает ДОБРОВОЛЬНО вступить в ряды Сил Обороны Украины. А потом отказался.
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05.03.2024 23:31 Ответить
Може, він взагалі не захотів служити в армії?
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06.03.2024 09:24 Ответить
Видимо посчитал сколько лет будет война. Поплыл воплощать мечты.
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05.03.2024 23:27 Ответить
Ухилянтов на вудку ловити..
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05.03.2024 23:16 Ответить
Йому тільки 22 роки. До "ухилянта" йому ще 3-5 років не вистачає
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05.03.2024 23:26 Ответить
Ага, кончітся. О будущєм можуть думати тільки порядні люди, а різна мразота або живе сьогоднішнім днем, або мріє про якусь дурню типу "Хачу імєть многа дєнєг, і нє работать, а балдєть"
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05.03.2024 23:44 Ответить
А чим погано мріяти про щось нездійсненне? Я оце теж мрію про те, щоб нічого не робити та мати багато грошей. Але розумію, що такого не буде. Та і про майбутнє думають не тільки порядні люди - от Зєдепутати думають про майбутнє своїх онуків, тому і ******* все, що під руку попадається. Коротше, ***** повну ви порете.
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06.03.2024 00:55 Ответить
Війна закінчиться, коли закінчаться кацапи.
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05.03.2024 23:50 Ответить
це сказав Патріот Дикий, підтримую на всі 100%!
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06.03.2024 00:29 Ответить
Це не той, випадково, чувак, що призивав цивільним коліна прострілювати? Може, звийчайно, ви під старлінком і зараз на нулі, але якщо ні, то як вам ідея прострелити вам коліна?
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06.03.2024 01:02 Ответить
Ти втік від мобілізації і вона тобі не загрожує, однак останні півроку ти те і робиш, що продовжуєш сцяти з приводу можливості бути мобілізованим. Смішний ти. Сходи до психолога
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06.03.2024 06:49 Ответить
А переживати за інших, за друзів, що лишилися - нє? Пан тільки про себе і свою жопу думає, щоб побільше м'яса в топку кинули її захищати?
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06.03.2024 08:38 Ответить
А вот проводником уже можно.
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06.03.2024 00:06 Ответить
Ну і до чого тут дурнуватий гумор?...
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06.03.2024 04:27 Ответить
Піду втоплюся у Тисі глибокій,
Шукати стануть - не скоро знайдуть.
Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
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05.03.2024 23:18 Ответить
В принципі не є смішно... тільки жаль за молоде згублене життя...
нагадує сумнозвісну берлінську стіну: як німці втікали від комуністичного режиму на Захід.
P.S. Можливо в майбутньому ці випадки знайдуть від відголосок як доведення до самогубства чи крайньої безвиході.
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06.03.2024 08:02 Ответить
щоб не виглядати смішним, то треба просто мобілізуватись кухарем або слюсарем у рембат, або оператором мобільного банно-прального комплексу. Героєм, звісно, перед близькими виглядати не будеш, але і мертвим довбойобом стати вірогідність буде менша.
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06.03.2024 17:09 Ответить
виявили у річці Тиса тіло людини без ознак життя.

Божечки, як завуальовано та обтічно висловитись зволили!
Стісняєтеся слова "труп"?

"Утопший труп мьортвого чєловєка" (с)
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05.03.2024 23:19 Ответить
А как вам такая выдержка из протокола осмотра: "Труп принадлежал мужчине среднего возраста"?
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06.03.2024 09:27 Ответить
Ухилянти з 25-27 років (а йому тільки 22 були). Можливо це було вбивство, а тіло кинули в річку
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05.03.2024 23:29 Ответить
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05.03.2024 23:30 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:18.02.2024 савпадєніє?? нє думаю.....
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06.03.2024 00:31 Ответить
иди лучше на балалайке поиграй, выпей боярышник, насри в квартире...может попустит.
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05.03.2024 23:29 Ответить
Цікаво, а хтось, колись буде за УСЕ ЦЕ відповідати...????
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05.03.2024 23:46 Ответить
Да вы романтик.
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05.03.2024 23:49 Ответить
хутін?
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06.03.2024 00:30 Ответить
вдова кабаєва зі всім виводком *****....

будуть полювати "джентельмени удачі" за награбованими мілярдами...
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06.03.2024 00:34 Ответить
Звичайно , інакше така держава перестане існувати протягом одного - двох поколінь.
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06.03.2024 04:18 Ответить
За что? Мне приятно читать когда ухилянты топнут или смотреть видео с дохлыми кацапами. Просто тут или что то не связаное с мобилизацией, бо малой, или он совсем е*нутый, тут надо спасибо сказать за улучшенный генофонд.
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06.03.2024 08:49 Ответить
А на сході, на війні, міг і вижити...
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05.03.2024 23:50 Ответить
Він статистична меншість, що знайшли смерть в в річці, більшість перепливають, це ж не Ла-Манш якби.
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05.03.2024 23:59 Ответить
У найближчі 3-5 років він на Схід міг попасти лише добровольцем
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06.03.2024 00:16 Ответить
не обязательно. если служил срочку или военная кафедра - то попадал под мобилизацию
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06.03.2024 02:03 Ответить
Дебіл, навіщо ти поширюєш кацапські наративи! В Україні примусовий призов з 25, а не з 22.
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06.03.2024 06:51 Ответить
во-первых, научись нормально общаться. или твои родители бухали - когда ты росло? во-вторых, с 25 лет призыв ПРИЗЫВНИКОВ, тоесть не служивших. если человек до этого СЛУЖИЛ, то он уже не призывник, а ВОЕННООБЯЗАННЫЙ. соответственно подлежит мобилизации и до 25. я военным юристом работаю уже 10 лет. будет мне какое то необразованное чучело рассказывать про какие то нарративы...
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06.03.2024 08:12 Ответить
Маленька поправочка з 27 (Закон ще не прийняли і не підписали)
по-друге - його могли "заставити" підписати "добровільно",
по-третьє - ходять чутки (в прикордонних селах), що тцк позбавляється, таким способом, "перевищеня повноважень".
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06.03.2024 08:31 Ответить
да, за 27 согласен. тупанул
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06.03.2024 12:41 Ответить
Пане воєнний юрист, *******: йому 20 років, тобто служити він міг максимум із кінця 2021 або 2022, не раніше. Тих, кого призвали в 2021-2022, оце тільки зараз мають демобілізувати - закон ж от недавно прийняли. Правильно?
А якщо він на воєнці, то він має бути СТУДЕНТОМ. Воєнку закінчують зазвичай не у 20 років, а пізніше. Якщо кинути воєнку, не прийнявши присягу, то людина не стає військовозобов'язаною! Ну і якщо він студент у 20 років, то йому ще пару років учитися, а отже відсрочка ще є...
Тому у даному конкретному випадку справа не в мобілізації...
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06.03.2024 10:27 Ответить
я военку в 19 закончил. поступил в вуз в 16. на военную кафедру попал в 17. 2,5 года = в 19 лет я уже был мамлей. всякое бывает
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06.03.2024 12:39 Ответить
дело и правда может быть не в мобилизации. как говорил мой начальник: следствие разберется.
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06.03.2024 12:44 Ответить
кстати ему 22. срочку вполне мог успеть
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06.03.2024 12:48 Ответить
вже краще на війні загинути героєм, а не сцикуном втопитися в тисі. Йому і не світила мобілізація, міг собі процювати навіть у Франківську за 500 дол.
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06.03.2024 00:28 Ответить
если он до этого отслужил срочку, или закончил военную кафедру - то светила
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06.03.2024 02:02 Ответить
Опудало, нічого не світило йому. Не пиши хєрню.
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06.03.2024 06:52 Ответить
За 30 років так і не збудували країну, за яку хочеться померти...
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06.03.2024 04:14 Ответить
Тобто 31 рік тому ти помер би за Україну часів кравчука, де замість грошей були фантіки, які в магазинах вирізали продавці, де на полках була пустота, де гопота типу ахмєтова чи брагіна грабувала людей серед білого дня, а мусорня стояла у цей час на шухєрі?
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06.03.2024 06:55 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько.
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06.03.2024 07:01 Ответить
КОЗЕЛ
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06.03.2024 07:47 Ответить
А ти - няшечка. І тому здриснув в США. )))
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06.03.2024 07:57 Ответить
Дебіломарафон і кацапські гівнотелеграмАнали зробили свою справу з нєокрепшими мозгами. Чуваку реально нічого не загрожувало в плані війни і мобілізації у найближчі 3 роки, а він себе накрутив, якусь хєрню. Тут Дарвінізм у чистому вигляді - помер від власної дурості.
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06.03.2024 07:01 Ответить
по-перше - в інеті багато інформації про "добровільно" даже з 18 років, а і ще, від знайомих чув (100% правда), що на блокпості забрали 17 річного (в той рік мав бути 18) і хотіли щоб підписав "добровільну", але там мати "кіпіш" підняла....
по-друге - ходять чутки (в прикордонних селах), що тцк позбавляється, таким способом, "перевищеня повноважень".
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06.03.2024 08:36 Ответить
 
 