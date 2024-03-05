Пограничники обнаружили в Тисе тело жителя Ивано-Франковской области
На Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тело человека без признаков жизни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.
Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения.
Как отмечают в Госпогранслужбе, с начала войны это уже 21 случай обнаружения гибели человека при попытке переплыть реку, по которой проходит граница с Румынией.
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Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
нагадує сумнозвісну берлінську стіну: як німці втікали від комуністичного режиму на Захід.
P.S. Можливо в майбутньому ці випадки знайдуть від відголосок як доведення до самогубства чи крайньої безвиході.
Божечки, як завуальовано та обтічно висловитись зволили!
Стісняєтеся слова "труп"?
"Утопший труп мьортвого чєловєка" (с)
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Реєстрація:18.02.2024 савпадєніє?? нє думаю.....
будуть полювати "джентельмени удачі" за награбованими мілярдами...
по-друге - його могли "заставити" підписати "добровільно",
по-третьє - ходять чутки (в прикордонних селах), що тцк позбавляється, таким способом, "перевищеня повноважень".
А якщо він на воєнці, то він має бути СТУДЕНТОМ. Воєнку закінчують зазвичай не у 20 років, а пізніше. Якщо кинути воєнку, не прийнявши присягу, то людина не стає військовозобов'язаною! Ну і якщо він студент у 20 років, то йому ще пару років учитися, а отже відсрочка ще є...
Тому у даному конкретному випадку справа не в мобілізації...
по-друге - ходять чутки (в прикордонних селах), що тцк позбавляється, таким способом, "перевищеня повноважень".