Прикордонники виявили в Тисі тіло жителя Івано-Франківщини

На Закарпатті прикордонники виявили у річці Тиса тіло людини без ознак життя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції.

Тіло дістали з води. Загиблим виявився житель Івано-Франківської області 2002 року народження.

Як зазаначають у Держприкордонслужбі, з початку війни це вже 21 випадок виявлення загибелі людини під час спроби перепливання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

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