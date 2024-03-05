Прикордонники виявили в Тисі тіло жителя Івано-Франківщини
На Закарпатті прикордонники виявили у річці Тиса тіло людини без ознак життя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції.
Тіло дістали з води. Загиблим виявився житель Івано-Франківської області 2002 року народження.
Як зазаначають у Держприкордонслужбі, з початку війни це вже 21 випадок виявлення загибелі людини під час спроби перепливання річки, якою пролягає кордон з Румунією.
Топ коментарі
+20 сергей юрко
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+8 SlavaGeroyam
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Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
нагадує сумнозвісну берлінську стіну: як німці втікали від комуністичного режиму на Захід.
P.S. Можливо в майбутньому ці випадки знайдуть від відголосок як доведення до самогубства чи крайньої безвиході.
Божечки, як завуальовано та обтічно висловитись зволили!
Стісняєтеся слова "труп"?
"Утопший труп мьортвого чєловєка" (с)
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Реєстрація:18.02.2024 савпадєніє?? нє думаю.....
будуть полювати "джентельмени удачі" за награбованими мілярдами...
по-друге - його могли "заставити" підписати "добровільно",
по-третьє - ходять чутки (в прикордонних селах), що тцк позбавляється, таким способом, "перевищеня повноважень".
А якщо він на воєнці, то він має бути СТУДЕНТОМ. Воєнку закінчують зазвичай не у 20 років, а пізніше. Якщо кинути воєнку, не прийнявши присягу, то людина не стає військовозобов'язаною! Ну і якщо він студент у 20 років, то йому ще пару років учитися, а отже відсрочка ще є...
Тому у даному конкретному випадку справа не в мобілізації...
по-друге - ходять чутки (в прикордонних селах), що тцк позбавляється, таким способом, "перевищеня повноважень".