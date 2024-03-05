Зеленский не просил присылать войска воевать в Украине, - Белый дом

Украина не обращалась в США с просьбой послать американские войска для войны с РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Кирби, Конгресс США должен одобрить новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Он напомнил, что президент США Джо Байден с начала полномасштабного вторжения РФ заявлял о том, что не будет отправлять войска в Украину.

"И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он только просит о средствах и возможностях", – уточнил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные нуждаются в средствах для обороны. И здесь нужна помощь США.

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