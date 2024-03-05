Зеленский не просил присылать войска воевать в Украине, - Белый дом
Украина не обращалась в США с просьбой послать американские войска для войны с РФ.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Кирби, Конгресс США должен одобрить новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.
Он напомнил, что президент США Джо Байден с начала полномасштабного вторжения РФ заявлял о том, что не будет отправлять войска в Украину.
"И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он только просит о средствах и возможностях", – уточнил Кирби.
Представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные нуждаются в средствах для обороны. И здесь нужна помощь США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні. Він просив зброю!!!
А не «засоби та можливості». Але Саліван та інші завжди тримали Байдена за руки…
Доречі, де Саліван?!
Він так « добре» проводив політику путін ферштейн у демократів.
А коли демократи зараз у скруті- Салівана нема. Оце «мастер клас»
https://tverezo.info/post/186019 04.03.2024 https://tverezo.info/post/author/alexander_kovalenko https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0d5g281gxAToiYu7mXTYjAZ65TdVZMuerH5gexQq1pgFXAUQimqGXevzGy11TtL4Kl Олександр Коваленко / https://sprotyv.info/analitica/kovalenko-okupanti-pochali-vtrachati-vinishhuvachi-bombarduvalniki-su-34-skilki-zalishilosya-bortiv-u-taktichno%d1%97-aviaczi%d1%97-pks-rf/ Інформаційний спротив
https://tverezo.info/post/186019
Говорячи про втрати, я використовую як інформацію Генштабу ЗСУ, так і верифіковані дані (коли є підтвердження з фото та відео).
За даними ГШ ЗСУ, станом на сьогодні було збито або пошкоджено 347 російських бойових літаків (точну ідентифікацію типів у відкритих джерелах Генштаб не наводить). З офіційних повідомлень відомо, що з початку 2024 року вже збито 18 літаків, з яких 15 - це Су-34, а 2 - Су-35С.
Згідно з верифікованими даними, з 2022 року було знищено та пошкоджено 102 бойові, транспортні літаки, а також ДРЛО ПКС РФ.
Літаки тактичної авіації такі:
МіГ-31 - 1;
Су-24 - 14;
Су-25 - 31;
Су-30 - 11;
Су-34 - 25;
Су-35 - 8.
Нагадаю, що верифіковані дані традиційно відрізняються від реальних у 2-2,5 рази, оскільки вони базуються лише на документальному підтвердженні - фото/відео.
Крім того, відомо про пошкодження російської авіації на аеродромах, наприклад, від нальоту якогось БПЛА в районі Морозовська, де було пошкоджено Су-34. Але як не було подробиць про кількість пошкоджених бортів, так і самі фото не було внесено до бази даних верифікації як факту пошкодження.
Хай там як, можна сміливо множити верифіковані дані на 2-2,5.
Потенціал зменшується
На сьогоднішній день Су-34 є основною "робочою пташкою" ПКС РФ у функціоналі застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). І не дивно - на озброєнні російської армії це ************* фронтовий бомбардувальник із функцією винищувача. Але, схоже, їх зараз у строю менше 80 одиниць. І якщо в найближчі півтора-два місяці відстріл Су-34 продовжиться в тому ж темпі, як зараз, то ПКС РФ позбудеться цього літака від слова "зовсім"
Висновки
Планомірне знищення російської авіації призводить не тільки до втрати бойових одиниць як таких, а й фактичного функціоналу в низці сегментів (фронтових бомбардувальників, штурмової авіації тощо).
Особливу увагу слід приділяти категорії літаків, що не компенсуються виробництвом, які Росія ніколи не зможе заповнити, через що знижується потенціал і можливості проведення наземних операцій.
Ермак точно працює на ФСБ , інакше давно би запросив дружні війська в Україну. А він їздить з формулою миру
Україна просила ще з 2014 та просить
Дві річні/
Зброю,
та Закрити небо.
Про солдатів США мова ніколи не шла.