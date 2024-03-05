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Новости Помощь Украине
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Зеленский не просил присылать войска воевать в Украине, - Белый дом

кірбі

Украина не обращалась в США с просьбой послать американские войска для войны с РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Кирби, Конгресс США должен одобрить новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Он напомнил, что президент США Джо Байден с начала полномасштабного вторжения РФ заявлял о том, что не будет отправлять войска в Украину.

"И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он только просит о средствах и возможностях", – уточнил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что украинские военные нуждаются в средствах для обороны. И здесь нужна помощь США.

Читайте также: Администрация Байдена продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий о помощи Украине, - Салливан

Автор: 

США (26877) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+15
Міг би і попросити , раз США ТАК турбуються
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06.03.2024 00:02
+6
Говорять « стучите і вам відчинять»
Ермак точно працює на ФСБ , інакше давно би запросив дружні війська в Україну. А він їздить з формулою миру
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06.03.2024 00:19
+5
То просив, то не просив.. Звісно з людьми у нас ( хоч відбавляй ))). Баблішко головне надсилайте !
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06.03.2024 00:03
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Может и просил, легко затеряться в тысячах других.
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05.03.2024 23:57 Ответить
«"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби та можливості", - уточнив Кірбі. Джерело: ».

Ні. Він просив зброю!!!

А не «засоби та можливості». Але Саліван та інші завжди тримали Байдена за руки…

Доречі, де Саліван?!
Він так « добре» проводив політику путін ферштейн у демократів.

А коли демократи зараз у скруті- Салівана нема. Оце «мастер клас»
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06.03.2024 01:19 Ответить
Втрати тактичної авіації ВКС РФ. Її склад і перспективи

https://tverezo.info/post/186019 04.03.2024 https://tverezo.info/post/author/alexander_kovalenko https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0d5g281gxAToiYu7mXTYjAZ65TdVZMuerH5gexQq1pgFXAUQimqGXevzGy11TtL4Kl Олександр Коваленко / https://sprotyv.info/analitica/kovalenko-okupanti-pochali-vtrachati-vinishhuvachi-bombarduvalniki-su-34-skilki-zalishilosya-bortiv-u-taktichno%d1%97-aviaczi%d1%97-pks-rf/ Інформаційний спротив
https://tverezo.info/post/186019



Говорячи про втрати, я використовую як інформацію Генштабу ЗСУ, так і верифіковані дані (коли є підтвердження з фото та відео).

За даними ГШ ЗСУ, станом на сьогодні було збито або пошкоджено 347 російських бойових літаків (точну ідентифікацію типів у відкритих джерелах Генштаб не наводить). З офіційних повідомлень відомо, що з початку 2024 року вже збито 18 літаків, з яких 15 - це Су-34, а 2 - Су-35С.

Згідно з верифікованими даними, з 2022 року було знищено та пошкоджено 102 бойові, транспортні літаки, а також ДРЛО ПКС РФ.

Літаки тактичної авіації такі:

МіГ-31 - 1;
Су-24 - 14;
Су-25 - 31;
Су-30 - 11;
Су-34 - 25;
Су-35 - 8.

Нагадаю, що верифіковані дані традиційно відрізняються від реальних у 2-2,5 рази, оскільки вони базуються лише на документальному підтвердженні - фото/відео.

Крім того, відомо про пошкодження російської авіації на аеродромах, наприклад, від нальоту якогось БПЛА в районі Морозовська, де було пошкоджено Су-34. Але як не було подробиць про кількість пошкоджених бортів, так і самі фото не було внесено до бази даних верифікації як факту пошкодження.

Хай там як, можна сміливо множити верифіковані дані на 2-2,5.

Потенціал зменшується

На сьогоднішній день Су-34 є основною "робочою пташкою" ПКС РФ у функціоналі застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). І не дивно - на озброєнні російської армії це ************* фронтовий бомбардувальник із функцією винищувача. Але, схоже, їх зараз у строю менше 80 одиниць. І якщо в найближчі півтора-два місяці відстріл Су-34 продовжиться в тому ж темпі, як зараз, то ПКС РФ позбудеться цього літака від слова "зовсім"
Висновки

Планомірне знищення російської авіації призводить не тільки до втрати бойових одиниць як таких, а й фактичного функціоналу в низці сегментів (фронтових бомбардувальників, штурмової авіації тощо).

Особливу увагу слід приділяти категорії літаків, що не компенсуються виробництвом, які Росія ніколи не зможе заповнити, через що знижується потенціал і можливості проведення наземних операцій.
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06.03.2024 04:27 Ответить
ПИТАННЯ - а це про що вище йдеться - не допомога? Без вовиних гундосів
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06.03.2024 04:28 Ответить
Зеля просив, але путіна - вводь війська, а я зустріну шашликом.
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06.03.2024 07:14 Ответить
Міг би і попросити , раз США ТАК турбуються
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06.03.2024 00:02 Ответить
Дык, уже куда дальше, открытым шифром. Тока главзебоб этом даже не пытался думать. Хотя отдать должное, НАТО, КАК КАЦАПЫ ПЕРЕДВТОРЖЕНИЕМ , ЩА НАЧАЛИ ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ... Шашки сверкают, конница скачет, командиры приказ требуют.. А мы тем временем отбились от второй волны шахедов.. Ожидаем третью.
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06.03.2024 00:13 Ответить
Говорять « стучите і вам відчинять»
Ермак точно працює на ФСБ , інакше давно би запросив дружні війська в Україну. А він їздить з формулою миру
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06.03.2024 00:19 Ответить
Первое: дурачок разве не видит кто работает на ФСБ, мож это дуплекс? ЗЫ... Третья волна ушла в сторону Киева, но зато после отбоя, в третьем часу ночи была вторая тревога, но разрывов не было слышно до самого отбоя. И сейчас - одна за одной тревоги... мабуть наши наступили пыне на его любимый мозоль.
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06.03.2024 09:47 Ответить
нема часу просити треба: 5 питань поставити, смартфони пенсіонерам дати, міліард дерев посадити, асвальт для танків російських вкласти і взагалі не заважайте- готуюся до шашликів.
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06.03.2024 06:46 Ответить
То просив, то не просив.. Звісно з людьми у нас ( хоч відбавляй ))). Баблішко головне надсилайте !
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06.03.2024 00:03 Ответить
То есть если бы попросил, то Байден тут же бы изменил свое решение и сразу же отправил бы войска?
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06.03.2024 00:03 Ответить
А якщо "зезедент" завтра попросить., що тоді будуть брехати США?
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06.03.2024 00:11 Ответить
Володя попроси - ти ж гарант.
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06.03.2024 00:11 Ответить
З кожної світлини писок Єрмака просить цегли.
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06.03.2024 00:28 Ответить
Він сказав, що українським військам потрібна зброя для оборони, як вони вже задерли, українським військам потрібна зброя для нападу, щоб відбити свої території.
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06.03.2024 01:18 Ответить
For the Record:

Україна просила ще з 2014 та просить
Дві річні/
Зброю,
та Закрити небо.

Про солдатів США мова ніколи не шла.
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06.03.2024 01:25 Ответить
Він не просив бо боявся щоб ви не всрались з переляку.
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06.03.2024 01:29 Ответить
Щоб вони не побачили що накоїв ЗЄ в Україні
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06.03.2024 02:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hrZuXch5QMA СЛУГИ ЗАБЛОКУВАЛИ ПАРЛАМЕНТ!
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06.03.2024 02:36 Ответить
Просити потрібно вже вчора , принаймні закрити ними кородон з біло паскудами
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06.03.2024 04:40 Ответить
Тут не хочуть давати далекобійні ракети і допомога взагалі під питанням. Уявляю, що в Вашингтоні було якщо попросив ще прислати війська, то там зразу бізизна стала жовто-коричнева в том числі і у Байдена.
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06.03.2024 06:42 Ответить
Макарон дает и упрекает Шольца
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06.03.2024 07:17 Ответить
Ти заголовок читав, про що мова йде!? Чи в тебе непереборне бажання з рання зайнятися "рукоблудством" з клавіатурою!?
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06.03.2024 08:13 Ответить
это все Мокрый придумал
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06.03.2024 07:16 Ответить
Пора вже просити. Конвеєр смерті не зупиняється
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06.03.2024 07:17 Ответить
500 000 свинособак это не предел
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06.03.2024 07:18 Ответить
https://t.me/voynareal/84967 🔥 У російській Туві стався потужний вибух на ТЕЦ - постраждали щонайменше 18 осіб
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06.03.2024 07:20 Ответить
Китайцям нравицця, як воно горить.
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06.03.2024 08:09 Ответить
Збито 38 з 44 «шахедів»
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06.03.2024 07:25 Ответить
гниды боятся потерять власть
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06.03.2024 11:10 Ответить
Які вже 60 млрд? Зараз має бути 80-100 млрд. Ті 60 вони повинні були, нам надати ще того року. Час вже минув, зараз потрібні ті 60 млрд і плюс частина вже за цей рік 20-40 млрд. Так що, нехай вже збільшують суму. І не забувають за моральну шкоду. Скільки нервів пішло на ті їх голосування за пакет допомоги.
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06.03.2024 14:02 Ответить
 
 