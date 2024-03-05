Зеленський не просив надсилати війська воювати в Україні, - Білий дім

Україна не зверталася до США із проханням надіслати американські війська для війни з РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кірбі, Конгрес США має схвалити нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Він нагадав, що президент США Джо Байден від початку повномасштабного вторгнення РФ заявляв про те, що не відправлятиме війська в Україну.

"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби та можливості", - уточнив Кірбі.

Представник Білого дому наголосив, що українські військові потребують засоби для оборони. І тут потрібна допомога США.

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