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Зеленський не просив надсилати війська воювати в Україні, - Білий дім
Україна не зверталася до США із проханням надіслати американські війська для війни з РФ.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Кірбі, Конгрес США має схвалити нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.
Він нагадав, що президент США Джо Байден від початку повномасштабного вторгнення РФ заявляв про те, що не відправлятиме війська в Україну.
"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби та можливості", - уточнив Кірбі.
Представник Білого дому наголосив, що українські військові потребують засоби для оборони. І тут потрібна допомога США.
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+15 Maria Sofia Douglas #585494
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+5 Володимир шева
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Ні. Він просив зброю!!!
А не «засоби та можливості». Але Саліван та інші завжди тримали Байдена за руки…
Доречі, де Саліван?!
Він так « добре» проводив політику путін ферштейн у демократів.
А коли демократи зараз у скруті- Салівана нема. Оце «мастер клас»
https://tverezo.info/post/186019 04.03.2024 https://tverezo.info/post/author/alexander_kovalenko https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0d5g281gxAToiYu7mXTYjAZ65TdVZMuerH5gexQq1pgFXAUQimqGXevzGy11TtL4Kl Олександр Коваленко / https://sprotyv.info/analitica/kovalenko-okupanti-pochali-vtrachati-vinishhuvachi-bombarduvalniki-su-34-skilki-zalishilosya-bortiv-u-taktichno%d1%97-aviaczi%d1%97-pks-rf/ Інформаційний спротив
https://tverezo.info/post/186019
Говорячи про втрати, я використовую як інформацію Генштабу ЗСУ, так і верифіковані дані (коли є підтвердження з фото та відео).
За даними ГШ ЗСУ, станом на сьогодні було збито або пошкоджено 347 російських бойових літаків (точну ідентифікацію типів у відкритих джерелах Генштаб не наводить). З офіційних повідомлень відомо, що з початку 2024 року вже збито 18 літаків, з яких 15 - це Су-34, а 2 - Су-35С.
Згідно з верифікованими даними, з 2022 року було знищено та пошкоджено 102 бойові, транспортні літаки, а також ДРЛО ПКС РФ.
Літаки тактичної авіації такі:
МіГ-31 - 1;
Су-24 - 14;
Су-25 - 31;
Су-30 - 11;
Су-34 - 25;
Су-35 - 8.
Нагадаю, що верифіковані дані традиційно відрізняються від реальних у 2-2,5 рази, оскільки вони базуються лише на документальному підтвердженні - фото/відео.
Крім того, відомо про пошкодження російської авіації на аеродромах, наприклад, від нальоту якогось БПЛА в районі Морозовська, де було пошкоджено Су-34. Але як не було подробиць про кількість пошкоджених бортів, так і самі фото не було внесено до бази даних верифікації як факту пошкодження.
Хай там як, можна сміливо множити верифіковані дані на 2-2,5.
Потенціал зменшується
На сьогоднішній день Су-34 є основною "робочою пташкою" ПКС РФ у функціоналі застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). І не дивно - на озброєнні російської армії це ************* фронтовий бомбардувальник із функцією винищувача. Але, схоже, їх зараз у строю менше 80 одиниць. І якщо в найближчі півтора-два місяці відстріл Су-34 продовжиться в тому ж темпі, як зараз, то ПКС РФ позбудеться цього літака від слова "зовсім"
Висновки
Планомірне знищення російської авіації призводить не тільки до втрати бойових одиниць як таких, а й фактичного функціоналу в низці сегментів (фронтових бомбардувальників, штурмової авіації тощо).
Особливу увагу слід приділяти категорії літаків, що не компенсуються виробництвом, які Росія ніколи не зможе заповнити, через що знижується потенціал і можливості проведення наземних операцій.
Ермак точно працює на ФСБ , інакше давно би запросив дружні війська в Україну. А він їздить з формулою миру
Україна просила ще з 2014 та просить
Дві річні/
Зброю,
та Закрити небо.
Про солдатів США мова ніколи не шла.