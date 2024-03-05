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Зеленський не просив надсилати війська воювати в Україні, - Білий дім

кірбі

Україна не зверталася до США із проханням надіслати американські війська для війни з РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Кірбі, Конгрес США має схвалити нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Він нагадав, що президент США Джо Байден від початку повномасштабного вторгнення РФ заявляв про те, що не відправлятиме війська в Україну.

"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби та можливості", - уточнив Кірбі.

Представник Білого дому наголосив, що українські військові потребують засоби для оборони. І тут потрібна допомога США.

Також читайте: Адміністрація Байдена продовжує вести діалог із конгресменами обох партій щодо допомоги Україні, - Салліван

Автор: 

США (23105) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+15
Міг би і попросити , раз США ТАК турбуються
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06.03.2024 00:02
+6
Говорять « стучите і вам відчинять»
Ермак точно працює на ФСБ , інакше давно би запросив дружні війська в Україну. А він їздить з формулою миру
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06.03.2024 00:19
+5
То просив, то не просив.. Звісно з людьми у нас ( хоч відбавляй ))). Баблішко головне надсилайте !
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06.03.2024 00:03
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Может и просил, легко затеряться в тысячах других.
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05.03.2024 23:57 Відповісти
«"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби та можливості", - уточнив Кірбі. Джерело: ».

Ні. Він просив зброю!!!

А не «засоби та можливості». Але Саліван та інші завжди тримали Байдена за руки…

Доречі, де Саліван?!
Він так « добре» проводив політику путін ферштейн у демократів.

А коли демократи зараз у скруті- Салівана нема. Оце «мастер клас»
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06.03.2024 01:19 Відповісти
Втрати тактичної авіації ВКС РФ. Її склад і перспективи

https://tverezo.info/post/186019 04.03.2024 https://tverezo.info/post/author/alexander_kovalenko https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0d5g281gxAToiYu7mXTYjAZ65TdVZMuerH5gexQq1pgFXAUQimqGXevzGy11TtL4Kl Олександр Коваленко / https://sprotyv.info/analitica/kovalenko-okupanti-pochali-vtrachati-vinishhuvachi-bombarduvalniki-su-34-skilki-zalishilosya-bortiv-u-taktichno%d1%97-aviaczi%d1%97-pks-rf/ Інформаційний спротив
https://tverezo.info/post/186019



Говорячи про втрати, я використовую як інформацію Генштабу ЗСУ, так і верифіковані дані (коли є підтвердження з фото та відео).

За даними ГШ ЗСУ, станом на сьогодні було збито або пошкоджено 347 російських бойових літаків (точну ідентифікацію типів у відкритих джерелах Генштаб не наводить). З офіційних повідомлень відомо, що з початку 2024 року вже збито 18 літаків, з яких 15 - це Су-34, а 2 - Су-35С.

Згідно з верифікованими даними, з 2022 року було знищено та пошкоджено 102 бойові, транспортні літаки, а також ДРЛО ПКС РФ.

Літаки тактичної авіації такі:

МіГ-31 - 1;
Су-24 - 14;
Су-25 - 31;
Су-30 - 11;
Су-34 - 25;
Су-35 - 8.

Нагадаю, що верифіковані дані традиційно відрізняються від реальних у 2-2,5 рази, оскільки вони базуються лише на документальному підтвердженні - фото/відео.

Крім того, відомо про пошкодження російської авіації на аеродромах, наприклад, від нальоту якогось БПЛА в районі Морозовська, де було пошкоджено Су-34. Але як не було подробиць про кількість пошкоджених бортів, так і самі фото не було внесено до бази даних верифікації як факту пошкодження.

Хай там як, можна сміливо множити верифіковані дані на 2-2,5.

Потенціал зменшується

На сьогоднішній день Су-34 є основною "робочою пташкою" ПКС РФ у функціоналі застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). І не дивно - на озброєнні російської армії це ************* фронтовий бомбардувальник із функцією винищувача. Але, схоже, їх зараз у строю менше 80 одиниць. І якщо в найближчі півтора-два місяці відстріл Су-34 продовжиться в тому ж темпі, як зараз, то ПКС РФ позбудеться цього літака від слова "зовсім"
Висновки

Планомірне знищення російської авіації призводить не тільки до втрати бойових одиниць як таких, а й фактичного функціоналу в низці сегментів (фронтових бомбардувальників, штурмової авіації тощо).

Особливу увагу слід приділяти категорії літаків, що не компенсуються виробництвом, які Росія ніколи не зможе заповнити, через що знижується потенціал і можливості проведення наземних операцій.
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06.03.2024 04:27 Відповісти
ПИТАННЯ - а це про що вище йдеться - не допомога? Без вовиних гундосів
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06.03.2024 04:28 Відповісти
Зеля просив, але путіна - вводь війська, а я зустріну шашликом.
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06.03.2024 07:14 Відповісти
Міг би і попросити , раз США ТАК турбуються
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06.03.2024 00:02 Відповісти
Дык, уже куда дальше, открытым шифром. Тока главзебоб этом даже не пытался думать. Хотя отдать должное, НАТО, КАК КАЦАПЫ ПЕРЕДВТОРЖЕНИЕМ , ЩА НАЧАЛИ ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ... Шашки сверкают, конница скачет, командиры приказ требуют.. А мы тем временем отбились от второй волны шахедов.. Ожидаем третью.
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06.03.2024 00:13 Відповісти
Говорять « стучите і вам відчинять»
Ермак точно працює на ФСБ , інакше давно би запросив дружні війська в Україну. А він їздить з формулою миру
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06.03.2024 00:19 Відповісти
Первое: дурачок разве не видит кто работает на ФСБ, мож это дуплекс? ЗЫ... Третья волна ушла в сторону Киева, но зато после отбоя, в третьем часу ночи была вторая тревога, но разрывов не было слышно до самого отбоя. И сейчас - одна за одной тревоги... мабуть наши наступили пыне на его любимый мозоль.
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06.03.2024 09:47 Відповісти
нема часу просити треба: 5 питань поставити, смартфони пенсіонерам дати, міліард дерев посадити, асвальт для танків російських вкласти і взагалі не заважайте- готуюся до шашликів.
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06.03.2024 06:46 Відповісти
То просив, то не просив.. Звісно з людьми у нас ( хоч відбавляй ))). Баблішко головне надсилайте !
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06.03.2024 00:03 Відповісти
То есть если бы попросил, то Байден тут же бы изменил свое решение и сразу же отправил бы войска?
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06.03.2024 00:03 Відповісти
А якщо "зезедент" завтра попросить., що тоді будуть брехати США?
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06.03.2024 00:11 Відповісти
Володя попроси - ти ж гарант.
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06.03.2024 00:11 Відповісти
З кожної світлини писок Єрмака просить цегли.
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06.03.2024 00:28 Відповісти
Він сказав, що українським військам потрібна зброя для оборони, як вони вже задерли, українським військам потрібна зброя для нападу, щоб відбити свої території.
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06.03.2024 01:18 Відповісти
For the Record:

Україна просила ще з 2014 та просить
Дві річні/
Зброю,
та Закрити небо.

Про солдатів США мова ніколи не шла.
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06.03.2024 01:25 Відповісти
Він не просив бо боявся щоб ви не всрались з переляку.
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06.03.2024 01:29 Відповісти
Щоб вони не побачили що накоїв ЗЄ в Україні
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06.03.2024 02:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hrZuXch5QMA СЛУГИ ЗАБЛОКУВАЛИ ПАРЛАМЕНТ!
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06.03.2024 02:36 Відповісти
Просити потрібно вже вчора , принаймні закрити ними кородон з біло паскудами
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06.03.2024 04:40 Відповісти
Тут не хочуть давати далекобійні ракети і допомога взагалі під питанням. Уявляю, що в Вашингтоні було якщо попросив ще прислати війська, то там зразу бізизна стала жовто-коричнева в том числі і у Байдена.
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06.03.2024 06:42 Відповісти
Макарон дает и упрекает Шольца
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06.03.2024 07:17 Відповісти
Ти заголовок читав, про що мова йде!? Чи в тебе непереборне бажання з рання зайнятися "рукоблудством" з клавіатурою!?
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06.03.2024 08:13 Відповісти
это все Мокрый придумал
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06.03.2024 07:16 Відповісти
Пора вже просити. Конвеєр смерті не зупиняється
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06.03.2024 07:17 Відповісти
500 000 свинособак это не предел
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06.03.2024 07:18 Відповісти
https://t.me/voynareal/84967 🔥 У російській Туві стався потужний вибух на ТЕЦ - постраждали щонайменше 18 осіб
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06.03.2024 07:20 Відповісти
Китайцям нравицця, як воно горить.
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06.03.2024 08:09 Відповісти
Збито 38 з 44 «шахедів»
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06.03.2024 07:25 Відповісти
гниды боятся потерять власть
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06.03.2024 11:10 Відповісти
Які вже 60 млрд? Зараз має бути 80-100 млрд. Ті 60 вони повинні були, нам надати ще того року. Час вже минув, зараз потрібні ті 60 млрд і плюс частина вже за цей рік 20-40 млрд. Так що, нехай вже збільшують суму. І не забувають за моральну шкоду. Скільки нервів пішло на ті їх голосування за пакет допомоги.
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06.03.2024 14:02 Відповісти
 
 