Украина уничтожила треть кораблей Черноморского флота РФ, - ВМС ВСУ

Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, "достаточно много" повредили.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц, вместе с субмариной, из них 14 – это заметные серьезные единицы разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это - среди тех, что уничтожены. По нашим данным, поврежденными на ремонте остается 15 единиц, то есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена, достаточно много повреждено", - сказал представитель ВМС.

Однако, по его словам, все равно в море наблюдается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

"Это 10 ракетоносителей, среди которых – 3 подлодки, 2 ракетных катера, несколько патрульных кораблей, сторожевых кораблей. То есть номенклатура еще достаточно велика и количество достаточно велико. Также в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц. Четыре, например, сейчас находятся в ремонте после повреждений", – отметил Плетенчук.

Также читайте: Прокурор МУС Хан назвал преступления, к которым причастны командующий Черноморским флотом РФ Соколов и командующий дальней авиацией РФ Кобылаш

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 6 марта с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 26 кораблей и катеров.