Україна знищила третину кораблів Чорномоського флоту РФ, - ВМС ЗСУ

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, "досить багато" пошкодили.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Що стосується кількості вражених одиниць, то це 27 одиниць вражених разом з субмариною, з них 14 – це помітні серйозні одиниці, різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель. Це серед тих, що знищені. За нашими даними, пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати, що третина знищена, досить багато пошкоджено", – сказав речник ВМС.

Однак, за його словами, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.



"Це 10 ракетоносіїв, серед яких – 3 підводні човни, 2 ракетних катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика і кількість досить велика. Так само у строю ще залишаються великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць. Чотири, наприклад, зараз перебувають в ремонті після пошкоджень", – зазначив Плетенчук.

Читайте також: 3 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ у строю залишилось 5, - ВМС ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 6 березня, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 26 кораблів та катерів.