РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости
5 787 52

В ВР исторически минимальное количество народных депутатов – 401, - Стефанчук

стефанчук

В парламенте сейчас минимальное количество народных депутатов.

Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня в Украине исторически минимальное количество народных депутатов – 401", - отметил он.

Стефанчук объяснил, что это связано с рядом событий, которые произошли в парламенте, и, в первую очередь, с тем, что "очень многие предатели Украины были лишены депутатского мандата, а некоторые коллеги сложили мандат".

"Фактически, сегодня у меня на рассмотрении только одно заявление народного депутата, который по состоянию здоровья просит сложить мандат", - рассказал спикер.

Также он добавил, что в первую очередь нужно думать о единстве в парламенте, "потому что сколько бы ни было депутатов в едином законодательном органе, без единства, без общего подхода к вопросам, объединяющим страну, мы не сможем ничего сделать".

"Я очень хочу, чтобы какие-то политические вещи, политические междоусобицы оставили для мирного времени. Парламент всегда был местом для дискуссии, но в период войны мне кажется, что парламент должен стать площадкой единства и демонстрации единства всему обществу", - резюмировал Стефанчук.

Также читайте: 17 нардепов от "Слуги народа" написали заявления о сложении мандата, - Арахамия

Автор: 

ВР (29383) мандат (386) Стефанчук Руслан (676)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Ты их съел .
показать весь комментарий
06.03.2024 21:08 Ответить
+18
Єдності навколо Єрмака ?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:10 Ответить
+17
я також вангую, шо єслі шо, то ця мощна бабушка підставить в підтримку кААліції свою дряхлу ягодіцу
показать весь комментарий
06.03.2024 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты их съел .
показать весь комментарий
06.03.2024 21:08 Ответить
Здів
показать весь комментарий
06.03.2024 21:12 Ответить
Та 100пудово! Харя така, що пітікантроп виглядає симпатичніше! Тут вже навіть Ламброзо причмокує від задоволення і аплодує такому рафінованому екземпляру подонка.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:41 Ответить
не сци свинко-тушканчик, зате найбільше в історії фінансування для корабельних піхт та інших виробів №2 після вжитку.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:10 Ответить
Єдності навколо Єрмака ?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:10 Ответить
А волинять, оці залишки з ВРУ, проходження проектів, як усі 450…
Усьо ж, па регламенту ВРУ?? А час у них, збігає невблаганно..
показать весь комментарий
06.03.2024 21:11 Ответить
"Єдність" по ОПівськи стефанчук демонстрував уже неодноразово.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:11 Ответить
Тоїзть зараз зелених 235.

Якшо ще 10 зелених макак злиняють, то буде менше 226 і нада розпускать, бо коаліції нема ?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:15 Ответить
То не коаліція то какаліція уродів.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:19 Ответить
КААЛІЦІЯ
показать весь комментарий
06.03.2024 21:21 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 21:26 Ответить
я також вангую, шо єслі шо, то ця мощна бабушка підставить в підтримку кААліції свою дряхлу ягодіцу
показать весь комментарий
06.03.2024 21:31 Ответить
десь заскрипів цнотливими зубами Всеволод Марченко-Марчелло...
показать весь комментарий
06.03.2024 22:13 Ответить
Дайте слово я щось ляпну. Приблизно так, це виглядає.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:44 Ответить
У ВР України історично мінімальна кількість народних депутатів..... , а "іншим" всім поважним людям показали «Шлях» в Батальйон Монако.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:17 Ответить
Що всі зелені слуги з міркувань совісті пішли державу боронити.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:18 Ответить
Наприклад, Юзік в Іспанії риє окопи на пляжі. Який молодець!
показать весь комментарий
06.03.2024 22:27 Ответить
Ну і… право на виїзд Єрмак дає через оцього кабана тильки або СН та ворожим ОПЗЖ …
Геть Єрмаківського кабана та його свинарню коаліційну СН+ОПЗЖ
показать весь комментарий
06.03.2024 21:20 Ответить
Нащо так писати,бо ви ж чітко розумієте,що справа не в Єрмаку!Він призначена особа і ні за що в країні не відповідає і може.На ним є тільки один начальник.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:35 Ответить
Справа не в Єрмаку , а в його компроматі на вову?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:54 Ответить
В Україні компромат не працює. Тут немає поняття "честь". Для жидів і кацапів ВР це взагалі анахронізм. Впевнений що переважна більшість зе-депутатів навіть значення цього слова такого не знають і вважають що фраза "честь маю" означає "залишаюсь на посаді".
показать весь комментарий
06.03.2024 22:36 Ответить
Правильно роблять нормальнІ з Голос та ЄС - не доомогають їм своїми голосами
показать весь комментарий
06.03.2024 21:21 Ответить
Хотілось би,щоб Руслан Хрюханчук розложив,скільки з 401-го справді депутати,скільки держзрадники-ОПЗЖисти і скільки "дворняшки Єрмака"
показать весь комментарий
06.03.2024 21:22 Ответить
Хруханчук? А це точніше визначення, ніж "кабан"...
показать весь комментарий
06.03.2024 21:26 Ответить
То, може, хай і цей хряк ****** подалі?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:22 Ответить
Кабан: "але в період війни мені здається, що парламент повинен стати майданчиком єдності і демонстрації єдності усьому суспільству"

А таки йому здається, що охвістя ЄрЗе і він разом з ним - це і є все українське суспільство.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:25 Ответить
Після 20.05.24 цей "поц" буде розказувати, що завгодно, аби залишитись на посаді... Що сказати... ВЖЕ ЗАРАЗ "необхідним силам" так потрібно Залякати цього "пердиша", аби він ДУЖЕ ЗЛЯКАВСЯ! А там і побачимо, хто є "ху"...
показать весь комментарий
06.03.2024 21:26 Ответить
Ті, хто вже накрав - звалили із депутатів і з України.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:26 Ответить
Апупєнна "єдність", коли сходняк "СН" у коливана вирішив похєрить пленарні засідання без голосування ВРУ про внесення змін в регламент!
Опупуєтітєльна "єдність", коли відрядження депутатів опозиції за кордон можливі лише після кіздюліни від кількох інституцій ЄС!
Чи то він про "єдність" навколо дєрьмака? Тоді все норм! Чого він рипається - узурповано всі гілки влади, а КСУ на підході. Чого ото напрягатися, робити ротові викидні? Ще схудне і щасмутиться через це!
показать весь комментарий
06.03.2024 21:28 Ответить
Свинорила підтанцівка гівняко-смирново-татарівського шобла.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:31 Ответить
Ти ж **** сам ці міжусобиці створюєш на замовлення свого шефа зєлєпукіна, то про яку 'дність ти ******??? А взагалі в ВР повинно бути не більше 300 депутатів, розвели розсадник корупціонерів!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 21:38 Ответить
Ну хоч у чомусь досягнення. У книгу рекордів заносять вже таку історичну подію.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:40 Ответить
Тому усим раптово захотілось у відпустку...
показать весь комментарий
06.03.2024 21:43 Ответить
А що сталося? Так гарно їло і так скоро здохло.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:48 Ответить
Єднатися із крадіями та зрадниками? Обкурився, чи що?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:50 Ответить
Найкраща була перша ВР, де були Степан Хмара, брати Горині, Чорновіл і інші патріоти України. А зараз там невідомі випадкові курсанти Трускавецької Академії
показать весь комментарий
06.03.2024 21:57 Ответить
Єднатись навколо зеленого лайна ніхто не має бажання
показать весь комментарий
06.03.2024 21:59 Ответить
НУ ТАК НЕОБХОДИМО И БЫСТРЕЕ МОЖНО НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ ИХ ВСЕХ ПРОВЕРИТЬ ПРИВСЕЛЮДНО !!!
показать весь комментарий
06.03.2024 21:59 Ответить
Вони й детектор обмухлюють
показать весь комментарий
06.03.2024 23:55 Ответить
Вовремя предать это предвидеть
показать весь комментарий
06.03.2024 22:00 Ответить
І історично максимальна кількість зрадників, крадіїв, му...ком та 3,14дорасів.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:01 Ответить
Причому не вистачає саме СН та їх союзників ОПЗЖ.

Їм же ж можна за кордон.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:02 Ответить
А бардак МАКСИМАЛЬНИЙ за всю історію незалежності.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:05 Ответить
Оптимальная численность депутатов на этот час 404
показать весь комментарий
06.03.2024 22:06 Ответить
Треба, щоб було 300, і тоді усе стане на своє місце.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:40 Ответить
Хочу написати коментар, але сльози заливають очі...
показать весь комментарий
06.03.2024 22:14 Ответить
Виборці, нинішню парламентську кризу в Україні заклали, в 2019 році на чергових парламентських виборах ось результати виборів по партійним спискам:

"Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов)

ВО "Батькивщина" - 8,18% (24 мандата)

"Европейская Солидарность" - 8,10% (23 мандата)

"Голос" - 5,82% (17 мандатов)
решта депутатів пройшли по округах, система голосування змішана,. "явка избирателей составила 61,37%, более 38% на выборы не пришли"
показать весь комментарий
06.03.2024 22:34 Ответить
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України,

вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.

Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається,

а конгресмени очевидно вміють рахувати.

‎05.‎03.‎2024
показать весь комментарий
07.03.2024 00:01 Ответить
В Україні залишилось не більше 30млн.
І рада повинна складати не більше 250 депутатів.
Треба скоротити кількіть помічників,охоронців,
водіїв та іншого непотріба. Хай фінансують самі.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:03 Ответить
Не треба вже ціх дрібниць,залишимо одного зеленого сцаря з офісом.Щоб вже нічим не відрізнятися від рашки.
показать весь комментарий
07.03.2024 04:28 Ответить
Якби ще забрати 236 слуг (234 рядові депутати й подвійний стефанчук)...
показать весь комментарий
07.03.2024 08:52 Ответить
 
 