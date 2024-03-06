В ВР исторически минимальное количество народных депутатов – 401, - Стефанчук

В парламенте сейчас минимальное количество народных депутатов.

Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня в Украине исторически минимальное количество народных депутатов – 401", - отметил он.

Стефанчук объяснил, что это связано с рядом событий, которые произошли в парламенте, и, в первую очередь, с тем, что "очень многие предатели Украины были лишены депутатского мандата, а некоторые коллеги сложили мандат".

"Фактически, сегодня у меня на рассмотрении только одно заявление народного депутата, который по состоянию здоровья просит сложить мандат", - рассказал спикер.

Также он добавил, что в первую очередь нужно думать о единстве в парламенте, "потому что сколько бы ни было депутатов в едином законодательном органе, без единства, без общего подхода к вопросам, объединяющим страну, мы не сможем ничего сделать".

"Я очень хочу, чтобы какие-то политические вещи, политические междоусобицы оставили для мирного времени. Парламент всегда был местом для дискуссии, но в период войны мне кажется, что парламент должен стать площадкой единства и демонстрации единства всему обществу", - резюмировал Стефанчук.

