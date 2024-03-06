В ВР исторически минимальное количество народных депутатов – 401, - Стефанчук
В парламенте сейчас минимальное количество народных депутатов.
Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Сегодня в Украине исторически минимальное количество народных депутатов – 401", - отметил он.
Стефанчук объяснил, что это связано с рядом событий, которые произошли в парламенте, и, в первую очередь, с тем, что "очень многие предатели Украины были лишены депутатского мандата, а некоторые коллеги сложили мандат".
"Фактически, сегодня у меня на рассмотрении только одно заявление народного депутата, который по состоянию здоровья просит сложить мандат", - рассказал спикер.
Также он добавил, что в первую очередь нужно думать о единстве в парламенте, "потому что сколько бы ни было депутатов в едином законодательном органе, без единства, без общего подхода к вопросам, объединяющим страну, мы не сможем ничего сделать".
"Я очень хочу, чтобы какие-то политические вещи, политические междоусобицы оставили для мирного времени. Парламент всегда был местом для дискуссии, но в период войны мне кажется, что парламент должен стать площадкой единства и демонстрации единства всему обществу", - резюмировал Стефанчук.
Усьо ж, па регламенту ВРУ?? А час у них, збігає невблаганно..
Якшо ще 10 зелених макак злиняють, то буде менше 226 і нада розпускать, бо коаліції нема ?
Геть Єрмаківського кабана та його свинарню коаліційну СН+ОПЗЖ
А таки йому здається, що охвістя ЄрЗе і він разом з ним - це і є все українське суспільство.
Опупуєтітєльна "єдність", коли відрядження депутатів опозиції за кордон можливі лише після кіздюліни від кількох інституцій ЄС!
Чи то він про "єдність" навколо дєрьмака? Тоді все норм! Чого він рипається - узурповано всі гілки влади, а КСУ на підході. Чого ото напрягатися, робити ротові викидні? Ще схудне і щасмутиться через це!
Їм же ж можна за кордон.
"Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата)
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов)
ВО "Батькивщина" - 8,18% (24 мандата)
"Европейская Солидарность" - 8,10% (23 мандата)
"Голос" - 5,82% (17 мандатов)
решта депутатів пройшли по округах, система голосування змішана,. "явка избирателей составила 61,37%, более 38% на выборы не пришли"
вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.
Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається,
а конгресмени очевидно вміють рахувати.
05.03.2024
І рада повинна складати не більше 250 депутатів.
Треба скоротити кількіть помічників,охоронців,
водіїв та іншого непотріба. Хай фінансують самі.