У ВР історично мінімальна кількість народних депутатів - 401, - Стефанчук

У парламенті наразі мінімальна кількість народних депутатів.

Про це повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні в Україні історично мінімальна кількість народних депутатів - 401", - зазначив він.

Стефанчук пояснив, що це пов'язано з низкою подій, які відбулися в парламенті, і насамперед з тим, що "дуже багатьох зрадників України було позбавлено депутатського мандату, а деякі колеги склали мандат".

"Фактично сьогодні у мене на розгляді тільки одна заява народного депутата, який за станом здоров'я просить скласти мандат", - розповів спікер.

Також він додав, що наразі насамперед треба думати про єдність в парламенті, "тому що скільки б не було депутатів в єдиному законодавчому органі, без єдності, без спільного підходу до питань, які об'єднують країну, ми не зможемо нічого зробити".

"Я дуже хочу, щоб політичні якісь речі, політичні міжусобиці залишили для мирного часу. Парламент завжди був місцем для дискусії, але в період війни мені здається, що парламент повинен стати майданчиком єдності і демонстрації єдності усьому суспільству", - резюмував Стефанчук.

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