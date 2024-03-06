УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11677 відвідувачів онлайн
Новини
5 785 52

У ВР історично мінімальна кількість народних депутатів - 401, - Стефанчук

стефанчук

У парламенті наразі мінімальна кількість народних депутатів.

Про це повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні в Україні історично мінімальна кількість народних депутатів - 401", - зазначив він.

Стефанчук пояснив, що це пов'язано з низкою подій, які відбулися в парламенті, і насамперед з тим, що "дуже багатьох зрадників України було позбавлено депутатського мандату, а деякі колеги склали мандат".

"Фактично сьогодні у мене на розгляді тільки одна заява народного депутата, який за станом здоров'я просить скласти мандат", - розповів спікер.

Також він додав, що наразі насамперед треба думати про єдність в парламенті, "тому що скільки б не було депутатів в єдиному законодавчому органі, без єдності, без спільного підходу до питань, які об'єднують країну, ми не зможемо нічого зробити".

"Я дуже хочу, щоб політичні якісь речі, політичні міжусобиці залишили для мирного часу. Парламент завжди був місцем для дискусії, але в період війни мені здається, що парламент повинен стати майданчиком єдності і демонстрації єдності усьому суспільству", - резюмував Стефанчук.

Читайте: "Слуга народу" Арахамія про скасування засідань Ради: У нардепів "є термінове і важливе завдання"

Автор: 

ВР (15004) мандат (148) Стефанчук Руслан (760)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Ты их съел .
показати весь коментар
06.03.2024 21:08
+18
Єдності навколо Єрмака ?
показати весь коментар
06.03.2024 21:10
+17
я також вангую, шо єслі шо, то ця мощна бабушка підставить в підтримку кААліції свою дряхлу ягодіцу
показати весь коментар
06.03.2024 21:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты их съел .
показати весь коментар
06.03.2024 21:08 Відповісти
Здів
показати весь коментар
06.03.2024 21:12 Відповісти
Та 100пудово! Харя така, що пітікантроп виглядає симпатичніше! Тут вже навіть Ламброзо причмокує від задоволення і аплодує такому рафінованому екземпляру подонка.
показати весь коментар
06.03.2024 22:41 Відповісти
не сци свинко-тушканчик, зате найбільше в історії фінансування для корабельних піхт та інших виробів №2 після вжитку.
показати весь коментар
06.03.2024 21:10 Відповісти
Єдності навколо Єрмака ?
показати весь коментар
06.03.2024 21:10 Відповісти
А волинять, оці залишки з ВРУ, проходження проектів, як усі 450…
Усьо ж, па регламенту ВРУ?? А час у них, збігає невблаганно..
показати весь коментар
06.03.2024 21:11 Відповісти
"Єдність" по ОПівськи стефанчук демонстрував уже неодноразово.
показати весь коментар
06.03.2024 21:11 Відповісти
Тоїзть зараз зелених 235.

Якшо ще 10 зелених макак злиняють, то буде менше 226 і нада розпускать, бо коаліції нема ?
показати весь коментар
06.03.2024 21:15 Відповісти
То не коаліція то какаліція уродів.
показати весь коментар
06.03.2024 21:19 Відповісти
КААЛІЦІЯ
показати весь коментар
06.03.2024 21:21 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 21:26 Відповісти
я також вангую, шо єслі шо, то ця мощна бабушка підставить в підтримку кААліції свою дряхлу ягодіцу
показати весь коментар
06.03.2024 21:31 Відповісти
десь заскрипів цнотливими зубами Всеволод Марченко-Марчелло...
показати весь коментар
06.03.2024 22:13 Відповісти
Дайте слово я щось ляпну. Приблизно так, це виглядає.
показати весь коментар
06.03.2024 22:44 Відповісти
У ВР України історично мінімальна кількість народних депутатів..... , а "іншим" всім поважним людям показали «Шлях» в Батальйон Монако.
показати весь коментар
06.03.2024 21:17 Відповісти
Що всі зелені слуги з міркувань совісті пішли державу боронити.
показати весь коментар
06.03.2024 21:18 Відповісти
Наприклад, Юзік в Іспанії риє окопи на пляжі. Який молодець!
показати весь коментар
06.03.2024 22:27 Відповісти
Ну і… право на виїзд Єрмак дає через оцього кабана тильки або СН та ворожим ОПЗЖ …
Геть Єрмаківського кабана та його свинарню коаліційну СН+ОПЗЖ
показати весь коментар
06.03.2024 21:20 Відповісти
Нащо так писати,бо ви ж чітко розумієте,що справа не в Єрмаку!Він призначена особа і ні за що в країні не відповідає і може.На ним є тільки один начальник.
показати весь коментар
06.03.2024 21:35 Відповісти
Справа не в Єрмаку , а в його компроматі на вову?
показати весь коментар
06.03.2024 21:54 Відповісти
В Україні компромат не працює. Тут немає поняття "честь". Для жидів і кацапів ВР це взагалі анахронізм. Впевнений що переважна більшість зе-депутатів навіть значення цього слова такого не знають і вважають що фраза "честь маю" означає "залишаюсь на посаді".
показати весь коментар
06.03.2024 22:36 Відповісти
Правильно роблять нормальнІ з Голос та ЄС - не доомогають їм своїми голосами
показати весь коментар
06.03.2024 21:21 Відповісти
Хотілось би,щоб Руслан Хрюханчук розложив,скільки з 401-го справді депутати,скільки держзрадники-ОПЗЖисти і скільки "дворняшки Єрмака"
показати весь коментар
06.03.2024 21:22 Відповісти
Хруханчук? А це точніше визначення, ніж "кабан"...
показати весь коментар
06.03.2024 21:26 Відповісти
То, може, хай і цей хряк ****** подалі?
показати весь коментар
06.03.2024 21:22 Відповісти
Кабан: "але в період війни мені здається, що парламент повинен стати майданчиком єдності і демонстрації єдності усьому суспільству"

А таки йому здається, що охвістя ЄрЗе і він разом з ним - це і є все українське суспільство.
показати весь коментар
06.03.2024 21:25 Відповісти
Після 20.05.24 цей "поц" буде розказувати, що завгодно, аби залишитись на посаді... Що сказати... ВЖЕ ЗАРАЗ "необхідним силам" так потрібно Залякати цього "пердиша", аби він ДУЖЕ ЗЛЯКАВСЯ! А там і побачимо, хто є "ху"...
показати весь коментар
06.03.2024 21:26 Відповісти
Ті, хто вже накрав - звалили із депутатів і з України.
показати весь коментар
06.03.2024 21:26 Відповісти
Апупєнна "єдність", коли сходняк "СН" у коливана вирішив похєрить пленарні засідання без голосування ВРУ про внесення змін в регламент!
Опупуєтітєльна "єдність", коли відрядження депутатів опозиції за кордон можливі лише після кіздюліни від кількох інституцій ЄС!
Чи то він про "єдність" навколо дєрьмака? Тоді все норм! Чого він рипається - узурповано всі гілки влади, а КСУ на підході. Чого ото напрягатися, робити ротові викидні? Ще схудне і щасмутиться через це!
показати весь коментар
06.03.2024 21:28 Відповісти
Свинорила підтанцівка гівняко-смирново-татарівського шобла.
показати весь коментар
06.03.2024 21:31 Відповісти
Ти ж **** сам ці міжусобиці створюєш на замовлення свого шефа зєлєпукіна, то про яку 'дність ти ******??? А взагалі в ВР повинно бути не більше 300 депутатів, розвели розсадник корупціонерів!!!
показати весь коментар
06.03.2024 21:38 Відповісти
Ну хоч у чомусь досягнення. У книгу рекордів заносять вже таку історичну подію.
показати весь коментар
06.03.2024 21:40 Відповісти
Тому усим раптово захотілось у відпустку...
показати весь коментар
06.03.2024 21:43 Відповісти
А що сталося? Так гарно їло і так скоро здохло.
показати весь коментар
06.03.2024 21:48 Відповісти
Єднатися із крадіями та зрадниками? Обкурився, чи що?
показати весь коментар
06.03.2024 21:50 Відповісти
Найкраща була перша ВР, де були Степан Хмара, брати Горині, Чорновіл і інші патріоти України. А зараз там невідомі випадкові курсанти Трускавецької Академії
показати весь коментар
06.03.2024 21:57 Відповісти
Єднатись навколо зеленого лайна ніхто не має бажання
показати весь коментар
06.03.2024 21:59 Відповісти
НУ ТАК НЕОБХОДИМО И БЫСТРЕЕ МОЖНО НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ ИХ ВСЕХ ПРОВЕРИТЬ ПРИВСЕЛЮДНО !!!
показати весь коментар
06.03.2024 21:59 Відповісти
Вони й детектор обмухлюють
показати весь коментар
06.03.2024 23:55 Відповісти
Вовремя предать это предвидеть
показати весь коментар
06.03.2024 22:00 Відповісти
І історично максимальна кількість зрадників, крадіїв, му...ком та 3,14дорасів.
показати весь коментар
06.03.2024 22:01 Відповісти
Причому не вистачає саме СН та їх союзників ОПЗЖ.

Їм же ж можна за кордон.
показати весь коментар
06.03.2024 22:02 Відповісти
А бардак МАКСИМАЛЬНИЙ за всю історію незалежності.
показати весь коментар
06.03.2024 22:05 Відповісти
Оптимальная численность депутатов на этот час 404
показати весь коментар
06.03.2024 22:06 Відповісти
Треба, щоб було 300, і тоді усе стане на своє місце.
показати весь коментар
07.03.2024 11:40 Відповісти
Хочу написати коментар, але сльози заливають очі...
показати весь коментар
06.03.2024 22:14 Відповісти
Виборці, нинішню парламентську кризу в Україні заклали, в 2019 році на чергових парламентських виборах ось результати виборів по партійним спискам:

"Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов)

ВО "Батькивщина" - 8,18% (24 мандата)

"Европейская Солидарность" - 8,10% (23 мандата)

"Голос" - 5,82% (17 мандатов)
решта депутатів пройшли по округах, система голосування змішана,. "явка избирателей составила 61,37%, более 38% на выборы не пришли"
показати весь коментар
06.03.2024 22:34 Відповісти
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України,

вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.

Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається,

а конгресмени очевидно вміють рахувати.

‎05.‎03.‎2024
показати весь коментар
07.03.2024 00:01 Відповісти
В Україні залишилось не більше 30млн.
І рада повинна складати не більше 250 депутатів.
Треба скоротити кількіть помічників,охоронців,
водіїв та іншого непотріба. Хай фінансують самі.
показати весь коментар
07.03.2024 01:03 Відповісти
Не треба вже ціх дрібниць,залишимо одного зеленого сцаря з офісом.Щоб вже нічим не відрізнятися від рашки.
показати весь коментар
07.03.2024 04:28 Відповісти
Якби ще забрати 236 слуг (234 рядові депутати й подвійний стефанчук)...
показати весь коментар
07.03.2024 08:52 Відповісти
 
 