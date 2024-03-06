У ВР історично мінімальна кількість народних депутатів - 401, - Стефанчук
У парламенті наразі мінімальна кількість народних депутатів.
Про це повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні в Україні історично мінімальна кількість народних депутатів - 401", - зазначив він.
Стефанчук пояснив, що це пов'язано з низкою подій, які відбулися в парламенті, і насамперед з тим, що "дуже багатьох зрадників України було позбавлено депутатського мандату, а деякі колеги склали мандат".
"Фактично сьогодні у мене на розгляді тільки одна заява народного депутата, який за станом здоров'я просить скласти мандат", - розповів спікер.
Також він додав, що наразі насамперед треба думати про єдність в парламенті, "тому що скільки б не було депутатів в єдиному законодавчому органі, без єдності, без спільного підходу до питань, які об'єднують країну, ми не зможемо нічого зробити".
"Я дуже хочу, щоб політичні якісь речі, політичні міжусобиці залишили для мирного часу. Парламент завжди був місцем для дискусії, але в період війни мені здається, що парламент повинен стати майданчиком єдності і демонстрації єдності усьому суспільству", - резюмував Стефанчук.
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Усьо ж, па регламенту ВРУ?? А час у них, збігає невблаганно..
Якшо ще 10 зелених макак злиняють, то буде менше 226 і нада розпускать, бо коаліції нема ?
Геть Єрмаківського кабана та його свинарню коаліційну СН+ОПЗЖ
А таки йому здається, що охвістя ЄрЗе і він разом з ним - це і є все українське суспільство.
Опупуєтітєльна "єдність", коли відрядження депутатів опозиції за кордон можливі лише після кіздюліни від кількох інституцій ЄС!
Чи то він про "єдність" навколо дєрьмака? Тоді все норм! Чого він рипається - узурповано всі гілки влади, а КСУ на підході. Чого ото напрягатися, робити ротові викидні? Ще схудне і щасмутиться через це!
Їм же ж можна за кордон.
"Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата)
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов)
ВО "Батькивщина" - 8,18% (24 мандата)
"Европейская Солидарность" - 8,10% (23 мандата)
"Голос" - 5,82% (17 мандатов)
решта депутатів пройшли по округах, система голосування змішана,. "явка избирателей составила 61,37%, более 38% на выборы не пришли"
вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.
Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається,
а конгресмени очевидно вміють рахувати.
05.03.2024
І рада повинна складати не більше 250 депутатів.
Треба скоротити кількіть помічників,охоронців,
водіїв та іншого непотріба. Хай фінансують самі.