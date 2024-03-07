РУС
Нардеп "Голоса", воин Костенко о первой потере HIMARS: Требует тщательного расследования

himars

Первая подтвержденная потеря реактивной системы залпового огня HIMARS требует тщательного расследования.

Об этом заявил секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Для того, чтобы так навелся "Искандер", нужно, чтобы много времени прошло… Пусть специалисты расследуют, почему так произошло, - конечно, он (HIMARS - Ред.) с тыла стрелял, и мы видим, что разведка противника работает на то, чтобы обнаружить сейчас HIMARS. Когда вот так летают и его "срисовывают" - есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает", - сказал Костенко.

Он отметил, что следует разобраться в том, кто был ответственен за ПВО и воздушную безопасность в этой ситуации.

"Я уверен, что если есть на уровне командира взвода и роты те планшеты, которые показывают полеты БПЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть, и он должен смотреть, что над ним летает, и исходя из этого занимать ту или иную позицию", - добавил секретарь.

Костенко Юрий (171) HIMARS (294)
+25
Втрата АБрамсів - це норма, тут нічого не вдієш. Це танк на передку.
А от Хаймарс втрачено через величезну халатність - просто так у чистому полі у зоні досяжності ворожих БПЛА мінімум 30 хвилин стоїть заряджений Хаймарс...
Та й по втрачених С300 і Iris-T великі питання
07.03.2024 01:03 Ответить
+24
І таке може бути. Зермак давно хотів Сирського пропхати в головкоми.
07.03.2024 00:27 Ответить
+21
мабуть , тварожнікофф приклав лапу на догоду дермачьні...
07.03.2024 00:22 Ответить
Як казав Арестович - про@балі. Чи щось інше?
07.03.2024 00:22 Ответить
мабуть , тварожнікофф приклав лапу на догоду дермачьні...
07.03.2024 00:22 Ответить
І таке може бути. Зермак давно хотів Сирського пропхати в головкоми.
07.03.2024 00:27 Ответить
Чи дивився командир HIMARS на планшет повітряної обстановки при виборі позиції, чи ні, ніхто вже не дізнається. Нажаль.
Війна безпечності не прощає.
07.03.2024 00:29 Ответить
Ну так,звичайно,пішов пошук стрілочника.Винен командир установки.
07.03.2024 06:04 Ответить
розміщення цієї Хаймарс однозначно здали !!! залишилося зʼясувати хто і де ... варіантів може бути багато - від місцевих ждунів "сруцького міра" до ГШ, МО, і навіть ж ОПи зе-прі3.14здента !!!
07.03.2024 06:55 Ответить
Якщо контрозвідці СБУ щодо даного випадку розробляти версію з ворожою агентурою, тоді слід розпочати зі з'ясування того, хто наказав екіпажу Хаймарсу висуватись на дану позицію у певний відрізок часу і чекати більш як півгодини на отримання інформації про цілі на одному місці.
Перше, що приходить в голову, так це порівняти два останні провали в роботі ССО, яким підпорядковані Хаймарси: цей даний випадок із безглуздою і катастрофічною операцією із висадки десанту на Тендрівській косі. Якщо в обох випадках при видачі наказів чи бойових розпосяджень фігурує одна і та ж особа - то це і є той "кріт" у лавах ССО, що проник туди після заміни командувача Силами спеціальних операцій генерала Хоренка на полковника Лупанчука 03.11.2023р. Бо до того ніяких провалів не було.
07.03.2024 08:20 Ответить
Ну и где те, подоляковские, которые рассказывали что это все фейк, видеомонтаж и т.д.? Moon больше всех старался...
показать весь комментарий
07.03.2024 00:30 Ответить
показать весь комментарий
ОПА ФСБешная, а теперь и Генштаб...
07.03.2024 00:30 Ответить
Може Ілон Маск? Він же на ***** працює зі своїм старлінком.
07.03.2024 00:40 Ответить
А давай розслідуємо втрату абрамса та челенджера. До речі хаймарсів як мінімув вже два згідно з орікс. І що? У Костенко геть дах поїхав від біполярочки: то він депутат , тоту вільний час воює, або навпаки? Давайте зa#б@мо армію розслідуваннями і коміссіями. Шо за маразм виливають "Сявіни" птьонци?
07.03.2024 00:43 Ответить
вова, ты шо то раздуxарился сегодня! лопатой по **** xо?
07.03.2024 02:00 Ответить
Може є причинно-наслідкові у втратах хаймерса, 2х с-300 і ще одної системи ППО? Може не варто було зносити всю верхівку командування ЗСУ і напхати дояльних до зе людей? Все ж зрозуміло, чого ви так нервуєте? Ще ж багато розслідувань злочинів влади буде.
07.03.2024 03:44 Ответить
А Ви не допускаєте зради у цій справі? Робіть і Ви, як Костенко у вільний час. Ніхто ж не заважає.
07.03.2024 08:51 Ответить
Костенку терміново попіаритися потрібно? Що розслідувати? За останній час втрачено дещо із ППО, Абрамси, та мало що ще? Давайте ТСК із депутатів зробимо - нехай йм віськові письмово все порозписують, походять на засідання ТСК, а росіяни потім свій штемпель на бумагах "утверждаю" поставлять.
07.03.2024 00:58 Ответить
Втрата АБрамсів - це норма, тут нічого не вдієш. Це танк на передку.
А от Хаймарс втрачено через величезну халатність - просто так у чистому полі у зоні досяжності ворожих БПЛА мінімум 30 хвилин стоїть заряджений Хаймарс...
Та й по втрачених С300 і Iris-T великі питання
07.03.2024 01:03 Ответить
Звідки тобі відомо про "халатність"? Ти вже провів власне розслідування без ТСК Костенко ?
07.03.2024 01:08 Ответить
З аналізу відео його знищення - він то один стояв, потім біля нього одне авто, потім два, потім перше поїхало, а друге залишилось...
07.03.2024 02:36 Ответить
Ну от ти і провів ти " ретельний аналіз"- біжи швидше до Костенки, похвалися , що вже все зрозуміло і можна інструкцію на майбутнє випускати .
07.03.2024 10:20 Ответить
от як не поціновувач зе, так завжди хамло.....ви за такою ознакою у стадо 73%ве збились?
07.03.2024 17:05 Ответить
не факт що стояв 30 хв. Можливо русня його помітила ще коли він їхав на місце запуска, і вела його, паралельно готуючи засоби враження і очікуючи коли він зупиниться
07.03.2024 01:33 Ответить
Русня відео виклала...не вели вони його - він довго стояв на одному місці.
07.03.2024 02:37 Ответить
якщо довго стояв це муляж
07.03.2024 05:21 Ответить
так може тоді вони муляж знищили?
07.03.2024 09:01 Ответить
Вторинна детонація видна на відео...нажаль.
07.03.2024 12:43 Ответить
в муляж кладуть вибухові пакети. Навіть рибу без завади не піймати.
07.03.2024 14:01 Ответить
Звідки ви це взяли? Для чого туди вибухівку класти, ще в таких кількостях?
07.03.2024 16:34 Ответить
товарищ майор, вам столько знать не положено, идите за водочкой.
07.03.2024 18:28 Ответить
Нажаль - видно вторинну детонацію.
07.03.2024 12:36 Ответить
Звісно, людські втрати - то таке. То дрібниці. Тут народ в коментарях, наче діти. Це війна, на війні постійно щось втрачається. Але людину списати простіше, ніж техніку. Ось і вся правда життя
07.03.2024 09:36 Ответить
Расслабились, раньше химеры по ночам носились, а тут средь бела дня подставились... Ну или сдал кто из местных, заметил...
07.03.2024 01:04 Ответить
ні, було відео з дрона.
07.03.2024 01:27 Ответить
ОПппа, подоляковськіє шавкі підтягнулися!
07.03.2024 01:08 Ответить
тому що нічого відсвічувати вдень пів-години на позиції у 35-ти км від ЛБЗ. Приїхав, став, відстріляв пакет за три хвилини, і зразу поїхав.
В наступний раз інформація від БПЛА буде надходить ще швидше, бо такі пройоби навчають ворога новим алгоритмам взаємодії.
07.03.2024 01:09 Ответить
Але хтось же віддав наказ лишатися на засвіченій позиції...чекати ... прильоту? Хто ж це був?
07.03.2024 01:25 Ответить
просто расслабон. Бо звикли, що у кацапів від виявлення до артудару година проходить, поки вони все передадуть і узгодять. А тут 37 км від ЛБЗ, начебто яка ***** арта на такій дистанції... А прилетів "іскандер".
07.03.2024 01:32 Ответить
"просто расслабон" - давай токо нє пізді!
07.03.2024 02:02 Ответить
а що, ти знаєш ще про випадки, коли прилітало по позиції "хайматса" за 40 км від ЛБЗ?
07.03.2024 02:05 Ответить
Для "Іскандера" занадто слабкий вибух. русня пише, влучили з "Торнадо-С".
07.03.2024 07:26 Ответить
https://youtu.be/N2KUHNs-HkY?t=562 у Лєвієва мабуть інші джерела
07.03.2024 07:33 Ответить
хоча я теж більше схиляюсь до ракети з "Торнадо-С", бо кацапи ще у 21-у році вихвалялись, що зробили для "Торнадо-С" керовану ракету з комбінованою головкою самонаведення, що має телевізійний та тепловізійний канали наведення, а також напівактивну лазерну систему. Не виключаю, що цілевказання було зроблено з того БПЛА, який висів над позицією. Тому і ракета була одна, і прилетіла точно.
07.03.2024 07:59 Ответить
У нас расслабились а рашисты учатся. Сколько рашистам понадобилось разбомбить военных частей с личным составом пока наши то ли тупоголовые то ли предательские командиры дошли до вывода что во время войны нельзя держать личный состав в военной части или строить на плацу
07.03.2024 01:18 Ответить
із системами ППО типу С-300 як мені здається треба час на розгортання і згортання, банально могли не встигнути, а от химера чого вигрівалась на сонці не ясно!
07.03.2024 01:23 Ответить
Результат бездумной кадровой замены генштаба ЗСУ Зеленским. Можно только догадываться фсбешников зашло в туда с подачи ермака -татарова.
07.03.2024 01:23 Ответить
З чого ви взяли що бездумної, а не продуманої?
07.03.2024 06:34 Ответить
Сирский не даром свій хліб їсть. Відпрацьовує кацапські грршенята
07.03.2024 01:33 Ответить
А коли ще декілька днів тому орки щодня втрачали свої кацапольоти, то сирсьський чомусь був і не таким поганим і грошенята кацапські не відпрацьовував. Чомусь в деяких пам'ять закоротка, як в тих рибок.
07.03.2024 09:10 Ответить
не все одразу.чекають на ф16,а поки хаймарси повибивають
07.03.2024 09:33 Ответить
Для Пуйла ті 5 чи десять пердолетів з екіпажем утилізувати, то крапля в морі
07.03.2024 20:52 Ответить
Сирьський відпрацьовую кацапські грршенята...
07.03.2024 01:35 Ответить
Учитывая , что мы недавно накрыли три построения у кацапов ... - в этот раз могли всунуть дезу и просто искать нашу установку всеми силами. А HIMARS мог стоять и ждать , когда дадут координаты и команду на атаку ... ( расслабились ) .
07.03.2024 01:37 Ответить
кацапы! вы палитесь по слову "расслабились"!
07.03.2024 02:04 Ответить
https://censor.net/ua/resonance/3477237/after_action_review_schodo_znyschennya_himars
07.03.2024 11:34 Ответить
судячи із зведень нашого генштабу, "випасати" реактивну арту найважче бо і втрати реактивної артилерії найбільш низькі. І тут наш такий пройоб...
07.03.2024 01:57 Ответить
Сценарій злиття операції з вагнерівцями, але модифікований дещо з прив'язкою до місцевості застосування… координати…
Співпадіння?? Оманщина, відпрацьовує…
07.03.2024 02:04 Ответить
щури працюють у зсу,той хаймарс повинен відстрілятися та зїбатися через 5 хвилин
07.03.2024 03:04 Ответить
Дуже дивне співпадіння.Хаймарси в нас з середини 22року.Полювання за ними почалось відразу.Жодного влучання не було доки блазень з офісом не почали міняти главкома і командирів. А піар на початку війни єрмака,подоляка,безуглой на полігонах і штабах.Відразу після цього туди прилітало і гинули солдати.Яворів,запорізька обл.
07.03.2024 03:58 Ответить
Після звільнення Залужного дєрьмакотатарови завели стільки агентів фсбу що це ще початок
07.03.2024 05:22 Ответить
Прикол в том, что ни ракетную установку, ни автомобили сопровождения ни как вообще не закамуфлировали. Ни какой, даже минимальной маскировки ввиде окраски под местность.
07.03.2024 05:58 Ответить
Якесь дивне співпадіння перед вирішальним днем голосування допомоги від США
07.03.2024 06:11 Ответить
Змінили Генерала і почалося...
07.03.2024 06:42 Ответить
Там де вставляє свої 5 копійок тупорилий ішак, там зразу ж виникають проблеми. Це мохнате безтолкове чмо - генератор негараздів в державі.
07.03.2024 07:18 Ответить
Високе не виключили?
07.03.2024 07:38 Ответить
это случайно у лаптей получилось
07.03.2024 07:41 Ответить
2 роки на них полювали і не виходило. А тут чомусь стало виходити.
07.03.2024 08:13 Ответить
Як Залужного звільнили так і Хаймерси почали втрачати. Ось таке співпадіння....
07.03.2024 07:54 Ответить
Стуканули ті хто знав де саме буде позіція.
07.03.2024 08:08 Ответить
Воно так буває, коли командувати армією ставлять паркетників та совкових однокурсників кацапів - одразу ростуть втрати в людях та техниці.

Перший Абрамс, перший Хаймарс...

Причому Абрамс примудрилися взагалі вперше за всю історію втратити у бою.
07.03.2024 08:11 Ответить
Уже три Абрамса. Подтвержденные видео и снимками.
07.03.2024 08:20 Ответить
Швидше за все, кацапи відслідковують всі Хаймарси, але просто не встигають їх накривати. А тут, можливо, сталася якась поломка. Не думаю, що розрахунок там був настільки дурний, що просто стояв і чекав прильоту.
07.03.2024 08:16 Ответить
Стовідсотково - хтось з "кротів" навів рашистів, видав координати ворогові!
07.03.2024 08:18 Ответить
"...якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА..."
Про що ти говориш, "воїн"-депутат? Можливо, у твоєму пірозділі й є, але у наших, де воюють звичайні люди, за два роки я подібного не те, що не бачив, а й не чув (максимум - волонтерська "Цукерочка"). Тому, депувоїне - не 3,14зди.
07.03.2024 08:25 Ответить
У підрозділів є планшети з кропивою, але депутат, можливо, думає, що планшет як рлс по дронах теж працює. У хаймарсів є свої засоби зв'язку (і кропива напевно є), тож якби дрон засікли заздалегідь, екіпаж би попередили. Але далеко не усі дрони засікаються.
07.03.2024 08:50 Ответить
ось з цього й треба починати - не всі дрони можна виявити й тому 40 км від лінії фронту нічого та нікому не гарантує, треба просто виконувати правила безпеки...
07.03.2024 09:10 Ответить
Правила безпеки-це стояти у тилу. Хаймарс-прифронтова машина, тож усяке може трапитись. Мінімізувати ризики можна, але виключити їх зовсім-нереально. Кацапи хоч і тупі, але не слід їх недооцінювати.
07.03.2024 11:28 Ответить
Планшети з "Кропивою" це не "планшети, які показують польоти БпЛА"
07.03.2024 09:17 Ответить
І я ж про це. Кропива дещо для іншого.
07.03.2024 10:55 Ответить
Для того і поміняли керівництво армії:
Щоб організовувати "котли" , поразки і знищення військової техніки. Українець Залужний Д-У-У-У-У-У-Ж-Е не вписувався в оманський сценарій капітуляції.
07.03.2024 09:47 Ответить
За цей хаймарс якась продажна потвора отримає чергову зірочку на погони з кремля. Контррозвідка у нас є? Принаймні, при Залужному була.
07.03.2024 09:50 Ответить
При Залужному такого не було!
"Сувпаденіє! Не думаю"
07.03.2024 09:52 Ответить
заспокоїлись, булки розслабили, і відразу ж відповідь...
07.03.2024 10:54 Ответить
Бляха муха! Хаймарс, это обычная РСЗО - реактивная систсема залпового огня, просто более точная чем Град или Смерч. Её подловили и спалили. Вывод - не попадайся в поле зрения разведсредств противника, не стой долго на одном месте, ну и т.п.. Господа, это война, а на войне умирают все, кто замешкался и не спрятался! У Хаймарса нет шапки невидимки, нет ни какой другой волшебной палочки. Есть только более высокая точность по сравнению с другими РСЗО. Всё!
07.03.2024 15:50 Ответить
 
 