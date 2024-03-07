Нардеп "Голоса", воин Костенко о первой потере HIMARS: Требует тщательного расследования
Первая подтвержденная потеря реактивной системы залпового огня HIMARS требует тщательного расследования.
Об этом заявил секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Для того, чтобы так навелся "Искандер", нужно, чтобы много времени прошло… Пусть специалисты расследуют, почему так произошло, - конечно, он (HIMARS - Ред.) с тыла стрелял, и мы видим, что разведка противника работает на то, чтобы обнаружить сейчас HIMARS. Когда вот так летают и его "срисовывают" - есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает", - сказал Костенко.
Он отметил, что следует разобраться в том, кто был ответственен за ПВО и воздушную безопасность в этой ситуации.
"Я уверен, что если есть на уровне командира взвода и роты те планшеты, которые показывают полеты БПЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть, и он должен смотреть, что над ним летает, и исходя из этого занимать ту или иную позицию", - добавил секретарь.
Війна безпечності не прощає.
Перше, що приходить в голову, так це порівняти два останні провали в роботі ССО, яким підпорядковані Хаймарси: цей даний випадок із безглуздою і катастрофічною операцією із висадки десанту на Тендрівській косі. Якщо в обох випадках при видачі наказів чи бойових розпосяджень фігурує одна і та ж особа - то це і є той "кріт" у лавах ССО, що проник туди після заміни командувача Силами спеціальних операцій генерала Хоренка на полковника Лупанчука 03.11.2023р. Бо до того ніяких провалів не було.
А от Хаймарс втрачено через величезну халатність - просто так у чистому полі у зоні досяжності ворожих БПЛА мінімум 30 хвилин стоїть заряджений Хаймарс...
Та й по втрачених С300 і Iris-T великі питання
В наступний раз інформація від БПЛА буде надходить ще швидше, бо такі пройоби навчають ворога новим алгоритмам взаємодії.
Співпадіння?? Оманщина, відпрацьовує…
Перший Абрамс, перший Хаймарс...
Причому Абрамс примудрилися взагалі вперше за всю історію втратити у бою.
Про що ти говориш, "воїн"-депутат? Можливо, у твоєму пірозділі й є, але у наших, де воюють звичайні люди, за два роки я подібного не те, що не бачив, а й не чув (максимум - волонтерська "Цукерочка"). Тому, депувоїне - не 3,14зди.
Щоб організовувати "котли" , поразки і знищення військової техніки. Українець Залужний Д-У-У-У-У-У-Ж-Е не вписувався в оманський сценарій капітуляції.
"Сувпаденіє! Не думаю"