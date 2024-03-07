Нардеп "Голоса", воин Костенко о первой потере HIMARS: Требует тщательного расследования

Первая подтвержденная потеря реактивной системы залпового огня HIMARS требует тщательного расследования.

Об этом заявил секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Для того, чтобы так навелся "Искандер", нужно, чтобы много времени прошло… Пусть специалисты расследуют, почему так произошло, - конечно, он (HIMARS - Ред.) с тыла стрелял, и мы видим, что разведка противника работает на то, чтобы обнаружить сейчас HIMARS. Когда вот так летают и его "срисовывают" - есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает", - сказал Костенко.

Он отметил, что следует разобраться в том, кто был ответственен за ПВО и воздушную безопасность в этой ситуации.

"Я уверен, что если есть на уровне командира взвода и роты те планшеты, которые показывают полеты БПЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть, и он должен смотреть, что над ним летает, и исходя из этого занимать ту или иную позицию", - добавил секретарь.

