Нардеп "Голосу", воїн Костенко про першу втрату HIMARS: Потребує ретельного розслідування

Перша підтверджена втрата реактивної системи залпового вогню HIMARS потребує ретельного розслідування.

Про це заявив секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко ("Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Для того, щоб навівся так "Іскандер", потрібно, щоб багато часу пройшло… Нехай спеціалісти розслідують, чому так сталося, - звичайно, він (HIMARS - Ред.) із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS. Коли ось так літають і його "змальовують" - є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає", - сказав Костенко.

Він зауважив, що варто розібратись в тому, хто був відповідальний за ППО та повітряну безпеку в цій ситуації.

"Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію", - додав секретар.

