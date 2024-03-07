УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5597 відвідувачів онлайн
Новини
27 015 92

Нардеп "Голосу", воїн Костенко про першу втрату HIMARS: Потребує ретельного розслідування

himars

Перша підтверджена втрата реактивної системи залпового вогню HIMARS потребує ретельного розслідування.

Про це заявив секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко ("Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Для того, щоб навівся так "Іскандер", потрібно, щоб багато часу пройшло… Нехай спеціалісти розслідують, чому так сталося, - звичайно, він (HIMARS - Ред.) із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS. Коли ось так літають і його "змальовують" - є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає", - сказав Костенко.

Він зауважив, що варто розібратись в тому, хто був відповідальний за ППО та повітряну безпеку в цій ситуації.

"Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію", - додав секретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні для перемоги потрібно 400 систем HIMARS, а не 40, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Костенко (17) HIMARS (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Втрата АБрамсів - це норма, тут нічого не вдієш. Це танк на передку.
А от Хаймарс втрачено через величезну халатність - просто так у чистому полі у зоні досяжності ворожих БПЛА мінімум 30 хвилин стоїть заряджений Хаймарс...
Та й по втрачених С300 і Iris-T великі питання
показати весь коментар
07.03.2024 01:03 Відповісти
+24
І таке може бути. Зермак давно хотів Сирського пропхати в головкоми.
показати весь коментар
07.03.2024 00:27 Відповісти
+21
мабуть , тварожнікофф приклав лапу на догоду дермачьні...
показати весь коментар
07.03.2024 00:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як казав Арестович - про@балі. Чи щось інше?
показати весь коментар
07.03.2024 00:22 Відповісти
мабуть , тварожнікофф приклав лапу на догоду дермачьні...
показати весь коментар
07.03.2024 00:22 Відповісти
І таке може бути. Зермак давно хотів Сирського пропхати в головкоми.
показати весь коментар
07.03.2024 00:27 Відповісти
Чи дивився командир HIMARS на планшет повітряної обстановки при виборі позиції, чи ні, ніхто вже не дізнається. Нажаль.
Війна безпечності не прощає.
показати весь коментар
07.03.2024 00:29 Відповісти
Ну так,звичайно,пішов пошук стрілочника.Винен командир установки.
показати весь коментар
07.03.2024 06:04 Відповісти
розміщення цієї Хаймарс однозначно здали !!! залишилося зʼясувати хто і де ... варіантів може бути багато - від місцевих ждунів "сруцького міра" до ГШ, МО, і навіть ж ОПи зе-прі3.14здента !!!
показати весь коментар
07.03.2024 06:55 Відповісти
Якщо контрозвідці СБУ щодо даного випадку розробляти версію з ворожою агентурою, тоді слід розпочати зі з'ясування того, хто наказав екіпажу Хаймарсу висуватись на дану позицію у певний відрізок часу і чекати більш як півгодини на отримання інформації про цілі на одному місці.
Перше, що приходить в голову, так це порівняти два останні провали в роботі ССО, яким підпорядковані Хаймарси: цей даний випадок із безглуздою і катастрофічною операцією із висадки десанту на Тендрівській косі. Якщо в обох випадках при видачі наказів чи бойових розпосяджень фігурує одна і та ж особа - то це і є той "кріт" у лавах ССО, що проник туди після заміни командувача Силами спеціальних операцій генерала Хоренка на полковника Лупанчука 03.11.2023р. Бо до того ніяких провалів не було.
показати весь коментар
07.03.2024 08:20 Відповісти
Ну и где те, подоляковские, которые рассказывали что это все фейк, видеомонтаж и т.д.? Moon больше всех старался...
показати весь коментар
07.03.2024 00:30 Відповісти
больше всех старался...отработал и сье.ался)))
показати весь коментар
07.03.2024 00:52 Відповісти
ОПА ФСБешная, а теперь и Генштаб...
показати весь коментар
07.03.2024 00:30 Відповісти
Може Ілон Маск? Він же на ***** працює зі своїм старлінком.
показати весь коментар
07.03.2024 00:40 Відповісти
А давай розслідуємо втрату абрамса та челенджера. До речі хаймарсів як мінімув вже два згідно з орікс. І що? У Костенко геть дах поїхав від біполярочки: то він депутат , тоту вільний час воює, або навпаки? Давайте зa#б@мо армію розслідуваннями і коміссіями. Шо за маразм виливають "Сявіни" птьонци?
показати весь коментар
07.03.2024 00:43 Відповісти
вова, ты шо то раздуxарился сегодня! лопатой по **** xо?
показати весь коментар
07.03.2024 02:00 Відповісти
Може є причинно-наслідкові у втратах хаймерса, 2х с-300 і ще одної системи ППО? Може не варто було зносити всю верхівку командування ЗСУ і напхати дояльних до зе людей? Все ж зрозуміло, чого ви так нервуєте? Ще ж багато розслідувань злочинів влади буде.
показати весь коментар
07.03.2024 03:44 Відповісти
А Ви не допускаєте зради у цій справі? Робіть і Ви, як Костенко у вільний час. Ніхто ж не заважає.
показати весь коментар
07.03.2024 08:51 Відповісти
Костенку терміново попіаритися потрібно? Що розслідувати? За останній час втрачено дещо із ППО, Абрамси, та мало що ще? Давайте ТСК із депутатів зробимо - нехай йм віськові письмово все порозписують, походять на засідання ТСК, а росіяни потім свій штемпель на бумагах "утверждаю" поставлять.
показати весь коментар
07.03.2024 00:58 Відповісти
Втрата АБрамсів - це норма, тут нічого не вдієш. Це танк на передку.
А от Хаймарс втрачено через величезну халатність - просто так у чистому полі у зоні досяжності ворожих БПЛА мінімум 30 хвилин стоїть заряджений Хаймарс...
Та й по втрачених С300 і Iris-T великі питання
показати весь коментар
07.03.2024 01:03 Відповісти
Звідки тобі відомо про "халатність"? Ти вже провів власне розслідування без ТСК Костенко ?
показати весь коментар
07.03.2024 01:08 Відповісти
З аналізу відео його знищення - він то один стояв, потім біля нього одне авто, потім два, потім перше поїхало, а друге залишилось...
показати весь коментар
07.03.2024 02:36 Відповісти
Ну от ти і провів ти " ретельний аналіз"- біжи швидше до Костенки, похвалися , що вже все зрозуміло і можна інструкцію на майбутнє випускати .
показати весь коментар
07.03.2024 10:20 Відповісти
от як не поціновувач зе, так завжди хамло.....ви за такою ознакою у стадо 73%ве збились?
показати весь коментар
07.03.2024 17:05 Відповісти
не факт що стояв 30 хв. Можливо русня його помітила ще коли він їхав на місце запуска, і вела його, паралельно готуючи засоби враження і очікуючи коли він зупиниться
показати весь коментар
07.03.2024 01:33 Відповісти
Русня відео виклала...не вели вони його - він довго стояв на одному місці.
показати весь коментар
07.03.2024 02:37 Відповісти
якщо довго стояв це муляж
показати весь коментар
07.03.2024 05:21 Відповісти
так може тоді вони муляж знищили?
показати весь коментар
07.03.2024 09:01 Відповісти
Вторинна детонація видна на відео...нажаль.
показати весь коментар
07.03.2024 12:43 Відповісти
в муляж кладуть вибухові пакети. Навіть рибу без завади не піймати.
показати весь коментар
07.03.2024 14:01 Відповісти
Звідки ви це взяли? Для чого туди вибухівку класти, ще в таких кількостях?
показати весь коментар
07.03.2024 16:34 Відповісти
товарищ майор, вам столько знать не положено, идите за водочкой.
показати весь коментар
07.03.2024 18:28 Відповісти
Нажаль - видно вторинну детонацію.
показати весь коментар
07.03.2024 12:36 Відповісти
Звісно, людські втрати - то таке. То дрібниці. Тут народ в коментарях, наче діти. Це війна, на війні постійно щось втрачається. Але людину списати простіше, ніж техніку. Ось і вся правда життя
показати весь коментар
07.03.2024 09:36 Відповісти
Расслабились, раньше химеры по ночам носились, а тут средь бела дня подставились... Ну или сдал кто из местных, заметил...
показати весь коментар
07.03.2024 01:04 Відповісти
ні, було відео з дрона.
показати весь коментар
07.03.2024 01:27 Відповісти
ОПппа, подоляковськіє шавкі підтягнулися!
показати весь коментар
07.03.2024 01:08 Відповісти
тому що нічого відсвічувати вдень пів-години на позиції у 35-ти км від ЛБЗ. Приїхав, став, відстріляв пакет за три хвилини, і зразу поїхав.
В наступний раз інформація від БПЛА буде надходить ще швидше, бо такі пройоби навчають ворога новим алгоритмам взаємодії.
показати весь коментар
07.03.2024 01:09 Відповісти
Але хтось же віддав наказ лишатися на засвіченій позиції...чекати ... прильоту? Хто ж це був?
показати весь коментар
07.03.2024 01:25 Відповісти
просто расслабон. Бо звикли, що у кацапів від виявлення до артудару година проходить, поки вони все передадуть і узгодять. А тут 37 км від ЛБЗ, начебто яка ***** арта на такій дистанції... А прилетів "іскандер".
показати весь коментар
07.03.2024 01:32 Відповісти
"просто расслабон" - давай токо нє пізді!
показати весь коментар
07.03.2024 02:02 Відповісти
а що, ти знаєш ще про випадки, коли прилітало по позиції "хайматса" за 40 км від ЛБЗ?
показати весь коментар
07.03.2024 02:05 Відповісти
Для "Іскандера" занадто слабкий вибух. русня пише, влучили з "Торнадо-С".
показати весь коментар
07.03.2024 07:26 Відповісти
https://youtu.be/N2KUHNs-HkY?t=562 у Лєвієва мабуть інші джерела
показати весь коментар
07.03.2024 07:33 Відповісти
хоча я теж більше схиляюсь до ракети з "Торнадо-С", бо кацапи ще у 21-у році вихвалялись, що зробили для "Торнадо-С" керовану ракету з комбінованою головкою самонаведення, що має телевізійний та тепловізійний канали наведення, а також напівактивну лазерну систему. Не виключаю, що цілевказання було зроблено з того БПЛА, який висів над позицією. Тому і ракета була одна, і прилетіла точно.
показати весь коментар
07.03.2024 07:59 Відповісти
У нас расслабились а рашисты учатся. Сколько рашистам понадобилось разбомбить военных частей с личным составом пока наши то ли тупоголовые то ли предательские командиры дошли до вывода что во время войны нельзя держать личный состав в военной части или строить на плацу
показати весь коментар
07.03.2024 01:18 Відповісти
із системами ППО типу С-300 як мені здається треба час на розгортання і згортання, банально могли не встигнути, а от химера чого вигрівалась на сонці не ясно!
показати весь коментар
07.03.2024 01:23 Відповісти
Результат бездумной кадровой замены генштаба ЗСУ Зеленским. Можно только догадываться фсбешников зашло в туда с подачи ермака -татарова.
показати весь коментар
07.03.2024 01:23 Відповісти
З чого ви взяли що бездумної, а не продуманої?
показати весь коментар
07.03.2024 06:34 Відповісти
Сирский не даром свій хліб їсть. Відпрацьовує кацапські грршенята
показати весь коментар
07.03.2024 01:33 Відповісти
А коли ще декілька днів тому орки щодня втрачали свої кацапольоти, то сирсьський чомусь був і не таким поганим і грошенята кацапські не відпрацьовував. Чомусь в деяких пам'ять закоротка, як в тих рибок.
показати весь коментар
07.03.2024 09:10 Відповісти
не все одразу.чекають на ф16,а поки хаймарси повибивають
показати весь коментар
07.03.2024 09:33 Відповісти
Для Пуйла ті 5 чи десять пердолетів з екіпажем утилізувати, то крапля в морі
показати весь коментар
07.03.2024 20:52 Відповісти
Сирьський відпрацьовую кацапські грршенята...
показати весь коментар
07.03.2024 01:35 Відповісти
Учитывая , что мы недавно накрыли три построения у кацапов ... - в этот раз могли всунуть дезу и просто искать нашу установку всеми силами. А HIMARS мог стоять и ждать , когда дадут координаты и команду на атаку ... ( расслабились ) .
показати весь коментар
07.03.2024 01:37 Відповісти
кацапы! вы палитесь по слову "расслабились"!
показати весь коментар
07.03.2024 02:04 Відповісти
https://censor.net/ua/resonance/3477237/after_action_review_schodo_znyschennya_himars
показати весь коментар
07.03.2024 11:34 Відповісти
судячи із зведень нашого генштабу, "випасати" реактивну арту найважче бо і втрати реактивної артилерії найбільш низькі. І тут наш такий пройоб...
показати весь коментар
07.03.2024 01:57 Відповісти
Сценарій злиття операції з вагнерівцями, але модифікований дещо з прив'язкою до місцевості застосування… координати…
Співпадіння?? Оманщина, відпрацьовує…
показати весь коментар
07.03.2024 02:04 Відповісти
щури працюють у зсу,той хаймарс повинен відстрілятися та зїбатися через 5 хвилин
показати весь коментар
07.03.2024 03:04 Відповісти
Дуже дивне співпадіння.Хаймарси в нас з середини 22року.Полювання за ними почалось відразу.Жодного влучання не було доки блазень з офісом не почали міняти главкома і командирів. А піар на початку війни єрмака,подоляка,безуглой на полігонах і штабах.Відразу після цього туди прилітало і гинули солдати.Яворів,запорізька обл.
показати весь коментар
07.03.2024 03:58 Відповісти
Після звільнення Залужного дєрьмакотатарови завели стільки агентів фсбу що це ще початок
показати весь коментар
07.03.2024 05:22 Відповісти
Прикол в том, что ни ракетную установку, ни автомобили сопровождения ни как вообще не закамуфлировали. Ни какой, даже минимальной маскировки ввиде окраски под местность.
показати весь коментар
07.03.2024 05:58 Відповісти
Якесь дивне співпадіння перед вирішальним днем голосування допомоги від США
показати весь коментар
07.03.2024 06:11 Відповісти
Змінили Генерала і почалося...
показати весь коментар
07.03.2024 06:42 Відповісти
Там де вставляє свої 5 копійок тупорилий ішак, там зразу ж виникають проблеми. Це мохнате безтолкове чмо - генератор негараздів в державі.
показати весь коментар
07.03.2024 07:18 Відповісти
Високе не виключили?
показати весь коментар
07.03.2024 07:38 Відповісти
это случайно у лаптей получилось
показати весь коментар
07.03.2024 07:41 Відповісти
2 роки на них полювали і не виходило. А тут чомусь стало виходити.
показати весь коментар
07.03.2024 08:13 Відповісти
Як Залужного звільнили так і Хаймерси почали втрачати. Ось таке співпадіння....
показати весь коментар
07.03.2024 07:54 Відповісти
Стуканули ті хто знав де саме буде позіція.
показати весь коментар
07.03.2024 08:08 Відповісти
Воно так буває, коли командувати армією ставлять паркетників та совкових однокурсників кацапів - одразу ростуть втрати в людях та техниці.

Перший Абрамс, перший Хаймарс...

Причому Абрамс примудрилися взагалі вперше за всю історію втратити у бою.
показати весь коментар
07.03.2024 08:11 Відповісти
Уже три Абрамса. Подтвержденные видео и снимками.
показати весь коментар
07.03.2024 08:20 Відповісти
Швидше за все, кацапи відслідковують всі Хаймарси, але просто не встигають їх накривати. А тут, можливо, сталася якась поломка. Не думаю, що розрахунок там був настільки дурний, що просто стояв і чекав прильоту.
показати весь коментар
07.03.2024 08:16 Відповісти
Стовідсотково - хтось з "кротів" навів рашистів, видав координати ворогові!
показати весь коментар
07.03.2024 08:18 Відповісти
"...якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА..."
Про що ти говориш, "воїн"-депутат? Можливо, у твоєму пірозділі й є, але у наших, де воюють звичайні люди, за два роки я подібного не те, що не бачив, а й не чув (максимум - волонтерська "Цукерочка"). Тому, депувоїне - не 3,14зди.
показати весь коментар
07.03.2024 08:25 Відповісти
У підрозділів є планшети з кропивою, але депутат, можливо, думає, що планшет як рлс по дронах теж працює. У хаймарсів є свої засоби зв'язку (і кропива напевно є), тож якби дрон засікли заздалегідь, екіпаж би попередили. Але далеко не усі дрони засікаються.
показати весь коментар
07.03.2024 08:50 Відповісти
ось з цього й треба починати - не всі дрони можна виявити й тому 40 км від лінії фронту нічого та нікому не гарантує, треба просто виконувати правила безпеки...
показати весь коментар
07.03.2024 09:10 Відповісти
Правила безпеки-це стояти у тилу. Хаймарс-прифронтова машина, тож усяке може трапитись. Мінімізувати ризики можна, але виключити їх зовсім-нереально. Кацапи хоч і тупі, але не слід їх недооцінювати.
показати весь коментар
07.03.2024 11:28 Відповісти
Планшети з "Кропивою" це не "планшети, які показують польоти БпЛА"
показати весь коментар
07.03.2024 09:17 Відповісти
І я ж про це. Кропива дещо для іншого.
показати весь коментар
07.03.2024 10:55 Відповісти
Для того і поміняли керівництво армії:
Щоб організовувати "котли" , поразки і знищення військової техніки. Українець Залужний Д-У-У-У-У-У-Ж-Е не вписувався в оманський сценарій капітуляції.
показати весь коментар
07.03.2024 09:47 Відповісти
За цей хаймарс якась продажна потвора отримає чергову зірочку на погони з кремля. Контррозвідка у нас є? Принаймні, при Залужному була.
показати весь коментар
07.03.2024 09:50 Відповісти
При Залужному такого не було!
"Сувпаденіє! Не думаю"
показати весь коментар
07.03.2024 09:52 Відповісти
заспокоїлись, булки розслабили, і відразу ж відповідь...
показати весь коментар
07.03.2024 10:54 Відповісти
Бляха муха! Хаймарс, это обычная РСЗО - реактивная систсема залпового огня, просто более точная чем Град или Смерч. Её подловили и спалили. Вывод - не попадайся в поле зрения разведсредств противника, не стой долго на одном месте, ну и т.п.. Господа, это война, а на войне умирают все, кто замешкался и не спрятался! У Хаймарса нет шапки невидимки, нет ни какой другой волшебной палочки. Есть только более высокая точность по сравнению с другими РСЗО. Всё!
показати весь коментар
07.03.2024 15:50 Відповісти
 
 