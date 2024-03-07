Нардеп "Голосу", воїн Костенко про першу втрату HIMARS: Потребує ретельного розслідування
Перша підтверджена втрата реактивної системи залпового вогню HIMARS потребує ретельного розслідування.
Про це заявив секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко ("Голос"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Для того, щоб навівся так "Іскандер", потрібно, щоб багато часу пройшло… Нехай спеціалісти розслідують, чому так сталося, - звичайно, він (HIMARS - Ред.) із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS. Коли ось так літають і його "змальовують" - є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає", - сказав Костенко.
Він зауважив, що варто розібратись в тому, хто був відповідальний за ППО та повітряну безпеку в цій ситуації.
"Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію", - додав секретар.
Війна безпечності не прощає.
Перше, що приходить в голову, так це порівняти два останні провали в роботі ССО, яким підпорядковані Хаймарси: цей даний випадок із безглуздою і катастрофічною операцією із висадки десанту на Тендрівській косі. Якщо в обох випадках при видачі наказів чи бойових розпосяджень фігурує одна і та ж особа - то це і є той "кріт" у лавах ССО, що проник туди після заміни командувача Силами спеціальних операцій генерала Хоренка на полковника Лупанчука 03.11.2023р. Бо до того ніяких провалів не було.
А от Хаймарс втрачено через величезну халатність - просто так у чистому полі у зоні досяжності ворожих БПЛА мінімум 30 хвилин стоїть заряджений Хаймарс...
Та й по втрачених С300 і Iris-T великі питання
В наступний раз інформація від БПЛА буде надходить ще швидше, бо такі пройоби навчають ворога новим алгоритмам взаємодії.
Співпадіння?? Оманщина, відпрацьовує…
Перший Абрамс, перший Хаймарс...
Причому Абрамс примудрилися взагалі вперше за всю історію втратити у бою.
Про що ти говориш, "воїн"-депутат? Можливо, у твоєму пірозділі й є, але у наших, де воюють звичайні люди, за два роки я подібного не те, що не бачив, а й не чув (максимум - волонтерська "Цукерочка"). Тому, депувоїне - не 3,14зди.
Щоб організовувати "котли" , поразки і знищення військової техніки. Українець Залужний Д-У-У-У-У-У-Ж-Е не вписувався в оманський сценарій капітуляції.
"Сувпаденіє! Не думаю"