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Украинские защитники уничтожили три вражеские РСЗО "Ураган" с помощью "HIMARS". ВИДЕО

Воины ВСУ уничтожили сразу три российские РСЗО БМ-27 "Ураган" в районе населенного пункта Магедово Пологовского района Запорожской области с помощью РСЗО M142 "HIMARS".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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уничтожение (7040) Запорожская область (3126) РСЗО (197) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+9
Такими темпами, думаю що касапія завершиться за 3-4 роки.. звичайно якщо не прийдеться камінням кидатись....
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05.03.2024 21:58
+9
Мила пісенька !
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05.03.2024 21:59
+9
Відео повністю ліве. По версії режисера заряджений хаймарс стоїть на місці півгодини, видно чекає поки кацапи наведуть іскандер.
Але є два моменти чому то є швидше за все фейком.
Хаймерс заряджає ракети і одразу видвигається в точку пуску. З ракетами в пеналі він не стоїть. Після пуску він теж не стоїть.
Тобто його могли підловити виключно без касет, це основна і ключова вимога до пускових. Тут же на видовищну детонацію не пошкодували пару ракет, що одразу ставить під сумнів правдивість і вказує що робили спецефекти люди знайомі лише з радянськими РСЗО.
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05.03.2024 22:50
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Такими темпами, думаю що касапія завершиться за 3-4 роки.. звичайно якщо не прийдеться камінням кидатись....
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05.03.2024 21:58 Ответить
Мила пісенька !
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05.03.2024 21:59 Ответить
не знаю наскільки правда....я не Канашенков, пан Полонський на ютюбі каже ,що рашисти підбили один HIMARS
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05.03.2024 22:04 Ответить
Нажаль є таке, навіть відео є.
Наскільки то є правдою - незрозуміло.
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05.03.2024 22:07 Ответить
Відео повністю ліве. По версії режисера заряджений хаймарс стоїть на місці півгодини, видно чекає поки кацапи наведуть іскандер.
Але є два моменти чому то є швидше за все фейком.
Хаймерс заряджає ракети і одразу видвигається в точку пуску. З ракетами в пеналі він не стоїть. Після пуску він теж не стоїть.
Тобто його могли підловити виключно без касет, це основна і ключова вимога до пускових. Тут же на видовищну детонацію не пошкодували пару ракет, що одразу ставить під сумнів правдивість і вказує що робили спецефекти люди знайомі лише з радянськими РСЗО.
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05.03.2024 22:50 Ответить
ну по протоколу коли все йде за планом то не стоїть, але це все таки машина, а машини інколи ламаються, в такому випадку може і стояти півгодини на місці...
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05.03.2024 22:56 Ответить
Випадковості бувають, але це не ЗІЛ щоб просто так ламатись. Крім того він поламався якраз на маршруті від точки закладки до точки пуску, та ще й його в цей момент запас Орлан і ще й знайшовся боєготовий Іскандер. Тут співпадіннь трохи забагато...
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05.03.2024 23:05 Ответить
але повір за 1,5 роки цілком достатньо для одного випадку. Той же льотчик Джус напевно був гарним льотчиком, але сам впав...
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06.03.2024 00:10 Ответить
I ще якщо уважно придивитись то видно деякi розбiжностi з оригiналом. Довжина частини за кабiною, розмiр пускового пакету.
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05.03.2024 22:57 Ответить
Мабуть фанерного нашпигували мінами за кермо всадили свого бурята відразу у пакєті і підірвали.
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05.03.2024 22:58 Ответить
То не хаймарс а пускова до НАСАМС.
Тому відео скоро місяць.
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05.03.2024 22:10 Ответить
Аби так і було, хоча будь яка наша втрата то є погано
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05.03.2024 22:11 Ответить
Війна.. Довго гади полювали.
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05.03.2024 22:10 Ответить
Не просто підбили а повністю знищили. В Телеграмі є відео де так само як і у цих Ураганів у нашого Хаймарса детонує боєкомплект. Людей шкода.
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05.03.2024 22:11 Ответить
Так! Залізо то таке, найголовніше це наші люди, дай Бог, щоб їх там не було в той момент
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05.03.2024 22:14 Ответить
хаймарс дерев'яний чи пластик?
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05.03.2024 22:13 Ответить
Якщо вам подобається--- Патєрь нєт,то раджу вам дивитись -тєлємарафон
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05.03.2024 22:17 Ответить
патерь нет ты написал, ты и смотри телемарафон
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05.03.2024 22:36 Ответить
Не макет нажаль
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06.03.2024 00:37 Ответить
Так ось відео вже виклали:

https://streamable.com/vz84zz

Не розумію, навіщо це приховувати. Ну підбили - і шо? Це війна і до таких речей треба ставитися спокійно.
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05.03.2024 22:53 Ответить
Super i krasyvaja pesnia pri etom
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05.03.2024 22:33 Ответить
То є добре.
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05.03.2024 22:42 Ответить
Мені подобається, як працюєМістер Himars
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05.03.2024 23:06 Ответить
https://twitter.com/i/status/1765083868418494858 оптове знищення взводу кацапів

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06.03.2024 02:09 Ответить
кацапи бідкаються
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06.03.2024 02:10 Ответить
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06.03.2024 02:17 Ответить
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06.03.2024 02:20 Ответить
 
 