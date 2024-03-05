Украинские защитники уничтожили три вражеские РСЗО "Ураган" с помощью "HIMARS". ВИДЕО
Воины ВСУ уничтожили сразу три российские РСЗО БМ-27 "Ураган" в районе населенного пункта Магедово Пологовского района Запорожской области с помощью РСЗО M142 "HIMARS".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
Топ комментарии
+9 Самий правий Укр
показать весь комментарий05.03.2024 21:58
+9 Hulio
показать весь комментарий05.03.2024 21:59
+9 Andrew Moon
показать весь комментарий05.03.2024 22:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наскільки то є правдою - незрозуміло.
Але є два моменти чому то є швидше за все фейком.
Хаймерс заряджає ракети і одразу видвигається в точку пуску. З ракетами в пеналі він не стоїть. Після пуску він теж не стоїть.
Тобто його могли підловити виключно без касет, це основна і ключова вимога до пускових. Тут же на видовищну детонацію не пошкодували пару ракет, що одразу ставить під сумнів правдивість і вказує що робили спецефекти люди знайомі лише з радянськими РСЗО.
Тому відео скоро місяць.
https://streamable.com/vz84zz
Не розумію, навіщо це приховувати. Ну підбили - і шо? Це війна і до таких речей треба ставитися спокійно.