Украинские защитники уничтожили три вражеские РСЗО "Ураган" с помощью "HIMARS". ВИДЕО

Воины ВСУ уничтожили сразу три российские РСЗО БМ-27 "Ураган" в районе населенного пункта Магедово Пологовского района Запорожской области с помощью РСЗО M142 "HIMARS".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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