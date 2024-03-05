Українські захисники знищили три ворожі РСЗВ "Ураган" за допомогою "HIMARS". ВIДЕО
Воїни ЗСУ знищили одразу три російські РСЗВ БМ-27 "Ураган" в районі населеного пункту Магедового Пологівського району Запорізької області за допомогою РСЗВ M142 "HIMARS".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+9 Самий правий Укр
показати весь коментар05.03.2024 21:58
+9 Hulio
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+9 Andrew Moon
показати весь коментар05.03.2024 22:50
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Наскільки то є правдою - незрозуміло.
Але є два моменти чому то є швидше за все фейком.
Хаймерс заряджає ракети і одразу видвигається в точку пуску. З ракетами в пеналі він не стоїть. Після пуску він теж не стоїть.
Тобто його могли підловити виключно без касет, це основна і ключова вимога до пускових. Тут же на видовищну детонацію не пошкодували пару ракет, що одразу ставить під сумнів правдивість і вказує що робили спецефекти люди знайомі лише з радянськими РСЗО.
Тому відео скоро місяць.
https://streamable.com/vz84zz
Не розумію, навіщо це приховувати. Ну підбили - і шо? Це війна і до таких речей треба ставитися спокійно.