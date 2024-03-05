Українські захисники знищили три ворожі РСЗВ "Ураган" за допомогою "HIMARS". ВIДЕО

Воїни ЗСУ знищили одразу три російські РСЗВ БМ-27 "Ураган" в районі населеного пункту Магедового Пологівського району Запорізької області за допомогою РСЗВ M142 "HIMARS".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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