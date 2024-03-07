Чехия и Словакия разошлись во взглядах на агрессию РФ против Украины

Чехия отменила очередное совместное со Словакией заседание кабинетов министров двух стран из-за конфликта, вызванного разногласиями по поводу отношения к России и Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Отмечается, что межправительственные совместные заседания кабинетов министров Чехии и Словакии проводятся регулярно, и эта отмена очень необычна для двух стран с чрезвычайно тесными отношениями.

Конфликт возник после того, как словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар встретился на полях дипломатического саммита в Анталии с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Словакия подверглась критике за эти переговоры со стороны Чехии. В ответ на это словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия является суверенной страной, проводящей суверенную внешнюю политику, взаимодействуя "со всеми четырьмя углами земного шара".

"Сотрудничество со Словакией важно, и в наших интересах иметь лучшие отношения. Однако нельзя игнорировать принципиальные разногласия в ключевых вопросах внешнеполитической тематики, например встречи главы МИД Словакии с главой МИД Российской Федерации. Поэтому мы не считаем целесообразным проводить межправительственные консультации с правительством Словацкой Республики в ближайшие недели. Мы решили перенести запланированную встречу, о чем уже сообщили словацкой стороне", – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Как отмечает корреспондент BBC Роб Кэмерон, политика Чехии и Словакии по России и поддержке Украины сейчас почти диаметрально противоположна.

Словацкий премьер Роберт Фицо недавно вновь заявил о своих симпатиях к России и утверждал, что Путина "необоснованно демонизировали" и что война началась в 2014 году из-за "буйства украинских неонацистов". Он считает, что военного разрешения этого конфликта не существует и нужно искать пути мирного урегулирования ситуации.

В то же время, для Чехии мирное урегулирование в Украине – это полный вывод российских войск с украинской территории.

Прага выступила инициатором срочной закупки 800 тыс. снарядов для Киева из источников за пределами Евросоюза и постоянно призывает к тому, чтобы обеспечить Украину всем необходимым оружием. Чехия также была первой страной, которая еще до Великобритании и Польши поставила Украине танки.