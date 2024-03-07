Чехія та Словаччина розійшлись у поглядах щодо агресії РФ проти України

Чехія скасувала чергове спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн через конфлікт, спричинений розбіжностями з приводу ставлення до Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Зазначається, що міжурядові спільні засідання кабінетів міністрів Чехії та Словаччини проводяться регулярно, і це скасування дуже незвичайне для двох країн із надзвичайно тісними взаєминами.

Конфлікт виник після того, як словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Анталії з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Словаччина зазнала критики за ці переговори з боку Чехії. У відповідь на це словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи "з усіма чотирма кутами земної кулі".

"Співпраця зі Словаччиною є важливою, і в наших інтересах мати найкращі відносини. Однак не можна ігнорувати принципові розбіжності в ключових питаннях зовнішньополітичної тематики, наприклад зустрічі глави МЗС Словаччини з главою МЗС Російської Федерації. Тому ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки в найближчі тижні. Ми вирішили перенести заплановану зустріч, про що вже повідомили словацьку сторону", – заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Як зазначає кореспондент BBC Роб Кемерон, політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо нещодавно знову заявив про свої симпатії до Росії і стверджував, що Путіна "необґрунтовано демонізували" і що війна розпочалася у 2014 році через "буяння українських неонацистів". Він вважає, що воєнного розв'язання цього конфлікту не існує і потрібно шукати шляхів мирного врегулювання ситуації.

Водночас для Чехії мирне врегулювання в Україні – це повне виведення російських військ з української території.

Прага виступила ініціатором термінової закупівлі 800 тис. снарядів для Києва з джерел за межами Євросоюзу і постійно закликає до того, щоб забезпечити Україну всією необхідною їй зброєю. Чехія також була першою країною, яка ще до Великої Британії та Польщі поставила Україні танки.