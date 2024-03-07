Чехія та Словаччина розійшлись у поглядах щодо агресії РФ проти України
Чехія скасувала чергове спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн через конфлікт, спричинений розбіжностями з приводу ставлення до Росії та України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.
Зазначається, що міжурядові спільні засідання кабінетів міністрів Чехії та Словаччини проводяться регулярно, і це скасування дуже незвичайне для двох країн із надзвичайно тісними взаєминами.
Конфлікт виник після того, як словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Анталії з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.
Словаччина зазнала критики за ці переговори з боку Чехії. У відповідь на це словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи "з усіма чотирма кутами земної кулі".
"Співпраця зі Словаччиною є важливою, і в наших інтересах мати найкращі відносини. Однак не можна ігнорувати принципові розбіжності в ключових питаннях зовнішньополітичної тематики, наприклад зустрічі глави МЗС Словаччини з главою МЗС Російської Федерації. Тому ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки в найближчі тижні. Ми вирішили перенести заплановану зустріч, про що вже повідомили словацьку сторону", – заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Як зазначає кореспондент BBC Роб Кемерон, політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна.
Словацький прем'єр Роберт Фіцо нещодавно знову заявив про свої симпатії до Росії і стверджував, що Путіна "необґрунтовано демонізували" і що війна розпочалася у 2014 році через "буяння українських неонацистів". Він вважає, що воєнного розв'язання цього конфлікту не існує і потрібно шукати шляхів мирного врегулювання ситуації.
Водночас для Чехії мирне врегулювання в Україні – це повне виведення російських військ з української території.
Прага виступила ініціатором термінової закупівлі 800 тис. снарядів для Києва з джерел за межами Євросоюзу і постійно закликає до того, щоб забезпечити Україну всією необхідною їй зброєю. Чехія також була першою країною, яка ще до Великої Британії та Польщі поставила Україні танки.
"Сателіт - держава, формально незалежна, але фактично підпорядкована іншій державі".
А тепер доведи твою "пред"яву" стосовно Словаччини!
Ти мабуть разом з "Блазнем" диплом юриста отримував У того такий самий рівень знань юриспруденції!
Словаки одночасно слухають і кацапів, і поляків. Тому вони переважно обурюються, що у Львові є пам'ятник "нацисту" Бандері. А про те, що самі якраз і були союзниками нацистів, якось забули, як і те, що Польща разом із мадярами перед ІІ Світовою розчленовували ту Словаччину.
Так що у тебе оцінка "національного питання - на рівні загальноосвітньої школи А я дивлюся на ці речі з висоти юридичного ВУЗу (де політологію викладали як окремий предмет)
А от українців (ОУН) від того "сорому" врятувало небажання Гітлера визнати Україну (про яке ви писали). Після того невизнання нацистами України ОУН суттєво змінили свою програму.
Не порівнюйте відношення мадярів до словаків і українців Закарпаття до І Світової із відношенням чехів після цієї війни. Мадяри - просто "чемпіони". Але юридично - що одні, що другі - окупанти. Так само мадярські війська (серед європейців) - "чемпіони" у жорстокості та дикості в час ІІ Світової.
Може ви це і знаєте, що зазвичай після ІІ Світової словак, який жив у Празі, розмовляв із чехами словацькою, а чех, який жив у Братиславі, говорив із словаками словацькою. Але так, у Чехословаччині словаки почувалися упослідженими.
А про те, якою мовою спілкуються між собою ураїнець і мадяр закарпаття, самі здогадайтесь.
Куди мені, фізику, до юриста .
Я використовую слово "може", коли говорю, що поляки гнітили українців трохи менше. Думаю, що так, але згадуючи про те, як польські осадники поводились на Волині між світовити війнами, починаю сумніватись. Але, з іншого боку, розумію, що та різна поведінка поляків в Галичині і на Волині має причини. Галичина - греко-католики, Волинь - православні, в Галичині не було осадників, українці і поляки (досить векика кількість) в Галичині співіснували давно і "притерлись". Подібно під час окупації нацистами України в Галичині вона була наймякшою з відомих причин (бо усі, хто з Австро-Угорщини - "слов'янізовані німці" - так вважав сам фюрер )
2. Політологію учили не лише юристи. У 90-ті замість наукового комунізму у всіх українських вузах ввели саме цю дисципліну.
3. Я тобі у першому дописі сказав коротко, які у багатьох словаків настрої, але ти почав мене вчити, розказувати про УПА, про те якими шовеністами були чехи, і що лише такі, як ти юристи, здатні зрозуміти історію. Від скромності не помреш, і що таке чемність і ввічливість навіть не знаєш. Типовий радянський хамуньо - така моя суб'єктивна думка.
4. Тобі можна розмірковувати про те, що не стосується питання (зокрема, про те, а що би було, якби Гітлер сперся на неросійські народи СРСР, що дехто йому радив). А як хтось тобі доносить тези, щоб ти зрозумів те, у чому поняття не маєш, то ти знову перетворюєшся на вихованого в СРСР люмпена, вибачай на слові.
5. Ну вважаєш ти, що чехи настільки сильно гнітили словаків і українців Закарпаття, як і мадяри - твоє право. Ти напевно ніколи у тому Закарпатті і не був, як і в Галичині.
6. Я живу в Галичині і тому добре знаю, що колись і у нас процвітало московільство через нашу відсталість. А відсталими ми були через гніт поляків (який був слабший від мадярського). Австрійська імперія підтримала галицьких русинів, вони стали освідченішими і москофільство поступово зійшло на пси. А от з закарпатськими українцями і словаками того не сталось, бо Австрія їх не підтримала і там далі панували гіпершовеністи мадяри. Наслідки цього маємо і зараз. Але юристу того не зрозуміти.
7. Я наводив приклад із словацькою мовою в Чехословаччині, щоб ти зрозумів, що у словаків в тій спільній державі із чехами не такі вже і погані справи були, якщо порівнювати із, наприклад, українцями в Рос. імперії, чи СРСР.
8. Порівняв Волинь і Галичину для того, щоб юрист зрозумів, що навіть під тим самим загарбником у різних місцях може бути по-різному.
9. Подобається тобі бути зверхнім і бикувати - нехай. Мені до фаєчки.
10. Хочеш на мене поскаржитися модератору - прошу дуже.
1 Вліз до чужого діалогу зі своїм власним поглядом на деякі речі та став заперечувать мої погляди з "хуторянської" точки зору "з-за гір" А "хамуньо" чомусь - Я!
2 Політологія як предмет і "політологія" за мість "наукового комунізму" - "трішки різні речі"
3 Якби "у словаків в тій спільній державі із чехами не такі вже і погані справи були" з чехами - то вони (в кінці-кінців) не "розплювалися" з чехами та не стали вимагать незалежності Не треба винить в цьому саме "зовнішній вплив" москалів німців чи поляків Головними винуватцями в цьому є саме саме стосунки між цими двома народами А "сусіди" лише вдало ними "бавилися"
ТОчно те саме було і у народів колишньої Югославії з сербами І якщо ти вважаєш що у невеликих (за кількістю та територією) народів не може існувать "імперських" замашок - то ти помиляєшся Відчття "зверхності" та "зневаги" притаманне навіть у рамках різних етнічних груп всередині одного народу Наприклад останні тридцять років "галичанський хвіст" робить спроби нав"язать "українській собаці" свою точку зору на майбутнє України спираючись на "героїчне минуле спротиву Радянській владі" своїми предками Це стосується як мови так і політичних постатей в Історії України Але ж тобі цього не видно
4 Мені тим більше (кажучи твоїми ж словами) - "до фаєчки" твої погляди Не втрутився-б ти у ту перепалку - і "пікіровки-б цієї не було
5 Ще я з-за різниці в поглядах адміну скарг не писав Робить мені нічого
Я когось перебивав? Ваші дописи були не на форумі?
2. "Якби "у словаків в тій спільній державі із чехами не такі вже і погані справи були" з чехами..."
Я й не казав, що там усе було гладко. Але та "негладкість" між різними народами, а також у різні часи буває суттєво різною. Розійшлися ж чехи із словаками мирно. А у Югославії було зовсім по-іншому. Вдарені на всю голову імперці серби пробували усіх у стійло поставити (велика Сербія від моря до моря). Складний народ ті серби. І героїчність їх не заперечиш (так довго під турками вижили) і їх ницість по відношенні до слов'ян християн Югославії також не заперечиш. Усюди сербські країни. А про вигадку сербів - "хорвацький серборіз" ви чули? А от їх любов до Московії - швидше хитрість. Вони егоцентричні і "*******" Росію, бо мали надію, що вона їм допоможе (майже як вірмени).
А от у Болгарії і Словаччині дійсно є справжні "москвофіли". У Болгарії свідоміші люди давно пробують із тим боротися (зокрема, письменник Вазов пробував відкрити очі на те, хто такі "братушки").
3. "останні тридцять років "галичанський хвіст" робить спроби нав"язать "українській собаці" свою точку зору..."
Дурні є усюди. Мені ніколи не подобалось, коли говорили про П'ємонт. Хто п'ємонт - Садовий, який до чиновника із Києва переходив на російську, бо не знав, що включені мікрофони?
Якщо дивитись у історію, то в Галичині українці стали свідомоми лише завдяки славній історії Великої України (княжі часи, козаччина). Правда галичани до тогї славної історії теж причетні (король Данило, Сагайдачний,...).
Може ви не помітили, але галичани відмовились від свого діалекту і використовують києво-полтавський. Правда трохи інша фонетика і є певні вкраплення діалектизмів. Тому не зовсім хвіст крутить собакою.
4. "Ще я з-за різниці в поглядах адміну скарг не писав Робить мені нічого"
А ви за Зеленського?
Маю на увазі українофільство кінця XIX, початку XX століття. Видавалися книжечки, де на шкільному рівні розказували про історію. Чільне місце займала козаччина.
2 Немає "києво-полтавського" діалекту Є два діалекти, які найбільш споріднені між собою та якими говорить переважна більшість україномовного населення : подніпровський та подільський (брацлавський) Подніпровським діалектом говорять Київ, Житомир,Чернігів, Полтава, Суми, Харків, Черкаси, Кропивницький, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя,Херсон , частина Донбасу та Одеса Брацлавським - Вінниця та Хмельницький Різниця невелика - але сутєва: подніпровці дієслова закінчують м"яким знаком" (бить, курить, копать) а брацлавці - на "И" (бити, курити, копати) Подніпровський діалект був основою для створення "вяликаросскава язика" - бо створювали його випускники Києво-Могилянської академії (переважно подніпровці) Саме "подніпровським діалектом я тобі й відповідаю!
3 А щодо "ви за Зеленського" - так перед тим, як лізти сперечаться - варто придивиться до політичних поглядів форумчан Я у 2014-му більше місяця придивлявся до людей на форумі - перед тим як лізти сперечаться А ти два тижні тому "вилупився" - і вже лізеш з "повчаннями"!
1. Може ви не помітили, але у останньому дописі я був чемним. А ти далі у свомку стилі. Такий вже ти є і на то нема ради.
2. Про те, що когось "банять" ви не чули? Доводиться наново реєструватись. Я не вчорашній, а давній.
3. Те, що ви не за Зе, я знаю, бо колись бувало, що ви мені "лайки" ставили за дуже різкі вислови про Зе, ОП та слуг.
4. Про діалекти не буду сперичатись. Є карти діалектів. Є записи аутентичних пісень з різних регіонів (які я із задоволенням слухаю). Нехай філологи голову собі мастять. Але на мій хлопський розум мова полісся відрізняється від мови регіонів, де була гетьманщина, а також від мови регіонів слобожанщини. Між іншим, на Слобожанщині і Стародубщині дотепер є питомо галицькі слова, бо багацько галичан туди втекли від ляхів.
Цікаво, а хто замовив це створення? Часом не Пєтр Вялікій?
А хіба не церковно-слов'янська мова була основою?
А "вяликароссий язик" ніхто не "замовляв" Просто він виник сам Бо Московії треба була єдина мова, якою можна було управлять "двунадесять язицех" у царстві Але самі московити не мали своєї грамотності Тому запросили, у якості "комунікаторів", єдиновірців Вони виявилися українцями Подніпров"я та "литвинами" І вони вели переписку (будучи начальниками канцелярій при воєводах) мовою, яка їм була відома в часи навчання у Києві Та ще й навчали цій мові "отроків" місцевих Так в період з 16 по 18 століття і сформувалася та мова, яку зараз називають російською!
Коли "банять" то тимчасово І не треба перереєстровуваться Так що не бреши Тебе могли тільки деактивувать за щось А судячи з політики "Цензора" - це може буть зроблене лише за антиукраїнські погляди
Якщо я тобі "лайки" ставив "за дуже різкі вислови про Зе, ОП та слуг." - то навіщо ставить мені тепер питання "ви за Зеленського?" Я не повія - щоб мінять свої погляди при "зміні клієнта"!
Щодо діалектів: на відміну від тебе - я не сидів на галичанському хуторі За сорок років пожив не тільки по всій Україні - але й на половині Союзу Сам - з Середнього Подніпров"я родом (з Шевченкового краю) Жив і на Волині і в Криму і на Одещині і на Харківщині Бував на Львіщині Останні два десятки років живу на Поліссі Тому мав можливість оцінить всі ці діалекти та менталітет їх носіїв
А ви не знаєте, що такий засіб у спілкуванні використовується, щоб сказати, що ми не є політичними опонентами. Оце я і хотів сказати. Ми можемо один іншому не подобатись, але не треба через це срач розводити.
"Коли "банять" то тимчасово І не треба перереєстровуваться Так що не бреши."
По-перше я маю "високопоставлених" недругів.
Один із них Друзенко. Перед повномасштабним вторгненням той "високоповажний" пан без мила ліз у гузицю Арахамії. Після вторгнення його, як дітвака, розпирало бажання похвалитись. Написав цілий пост, як вони на крутезих джипах накручували сотні кіломктрів в день (думаю, що не біля передової), і то тоді, коли ЗСУ бракувало солярки. Також він хвалився, як їхній амуніції позаздрили спецназівці, які їхали на завдання (сказавши "ні)(уя собі медики"). Але дузенки не медики, а "чиновники". Питання - кому та амуніція потрібніша?
Ще маю недругів серед затятих уніатів.
По-друге, я не вникаю у всяку політику форуму. Мені легше переєструватись. Окрім того, колись я заходив через фейсбук. Десь рік тому вже було, що при такому вході видавало помилку, але десь через два тижні все стало на місце. А останній раз я довго чекав, плюнув і зареєструвався уже не через фейсбук.
Можеш і далі вважати, що я брешу.
Десь рік тому ти мене вже звинувачував у брехні, але я не вважав потрібним виправдовуватись.
А зараз я вирішив тобі показати, що ти далеко не завжди маєш рацію, але самовпевненості тобі не позичати.
" я не сидів на галичанському хуторі"
А звідки у тебе інфа, що я на галицькому хуторі сидів усе житя? І звідки та зневага до галичан, до людей "з-за гір"? Вони тобі у штани нафайдали? І між іншим, моє коріння з черкащини (з бунтівного козацького краю).
Серед фізиків, до твого відома, багато таких, які співпрацюють не лише із українськими вченини, а із із західними також. Так, що я працював багато де.
"А що таке : "церковно-слов"янська мова"? Звідки вона взялася? Мова ЯКОГО народу послужила основою для створення мови релігії для українців, білорусів та росіян?"
Я не чув про Кирила та Методія. Що поробиш.
Може ти мені скажеш, чи мають відношення волжські булгари до ******* болгар і наскільки вони споріднені з казанськими татарами, угрофінами?
І викуп по Європі стародавніх карт (для знищення), де була Україна, Московія також ніхто не замовляв? То сталось само. Цар у Росії нічим не керував .
Ще до Майдану 2014 працював і з тими, і з тими. От видно ж було. Чехи - вони більш воїни. Грамотні. Людяні.
Словаки - тупі прорашистські ушльопки. Був свідком, як вони втрачали в Україні гроші - тих словаків було навіть трохи шкода. Вони на повному серйозі вважали, що якщо в Україні корупція, то можна все купити. Не розуміли, що не все продається.
Вже три місяці як звільнився. Здається, треба знову робити великий бізнес. А накриває. Навіть не можу порахувати кількість контузій. Десять - точно. Воно здавалося незначним. Ну, типа башка потріщала з бодунця. Але зараз, от віриш, сиджу, втикаю в фотки небесних побратимів годинами. Нічого не можу робити більше. Розібрав кухню. Треба дофарбувати стіни та класти плитку - і не можу.
Треба доопрацьовувати маленький проект під ветеранський грант, середній під інвестиції і ще один здоровецький під великий завод - і теж руки не стоять...
Щодня спілкуюся з побратимами, що там. Ближчих друзів в мене нема.
Той абсолютний когнітивний диссонанс. Та абсурдна ситуація, коли знову хочу на війну. На нуль.
А не можна. Тому що з нуля приїхав в нуль. В хоспіс. Міняти памперси та робити уколи. Таке життя, Віталію.
у старі безкоштовні часи
сказав у Львові:
«Дощ падає - діти ростуть».
Святий Іване Павле,
я виріс під цим дощем.
Але зараз така зима,
і все вимагає такої ціни,
що падають
тільки сніг і солдати.
Солдати падають - діти ростуть.
Солдати падають - діти ростуть"
Ви вистояли, отже все буде добре. Дайте собі час....
феєричний довбо**б!