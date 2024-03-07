Чехия своим решением поставила под угрозу отношения со Словакией, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на решение Чехии отменить совместное заседание кабинетов министров двух стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишеn Aktuality.
Фицо отметил, что заявление премьер-министр Чехии Петра Фиалы является угрозой отношениям Словакии и Чехии. По его мнению, причиной этого являются разные взгляды Праги и Братиславы на войну РФ против Украины.
"Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить их под угрозу только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную словацкую внешнюю политику", – добавил gремьер-министр.
Фицо сказал, что чешское правительство ждут в Словакии в любое время, и "мы не будем отягощать наши политические отношения разными мировоззрениями, не имеющими ничего общего со словацко-чешским сосуществованием".
Напомним, накануне стало известно, что чешская сторона отменила очередное совместное со Словакией заседание кабинетов министров двух стран из-за конфликта, вызванного разногласиями по поводу отношения к России и Украине.
Але знає, фіця, що такого нічого не буде, от хло йому і подобається.
Кончив ,-
Скінцив ліцей-
ФСБ.. порочний...
Сегодня из нескольких источников, причем не только из наших, но и от противника, стали поступать первые сообщения о том, что вроде бы снаряды таки начали доходить до передка и в нескольким местах наша арта отработала как в добрые старые времена так, что только колеса с кальсонами летели в разные стороны, а сами освободители испробовали мангалы своими тушками. Лапти пишут не просто с удивлением, а с плохо скрываемым ужасом, поскольку явно им рассказали о том, что снарядный голод таки удушит ВСУ. Но вроде бы что-то начало меняться, пусть еще и не кардинально и не везде. Мы не станем приводить вражеские комментарии, а дадим всего один - от наших, которые не были замечены в грязной игре.
А тем временем, к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединяются все новые страны. В течение дня мне попались сообщения о том, что в снарядную коалицию вступили Германия и Латвия. Ну а по состоянию на сегодня, уже собраны средства на закупку 800 тыс снарядов. А мы напомним о том, что Чехия договорилась о закупках не менее 3 миллионов снарядов за пределами ЕС и президент Чехии Павел, уговорил президента Франции Макрона снять свое вето на закупку боеприпасов для Украины, за пределами ЕС. Макрон не только согласился снять возражение, но и заявил о присоединении Франции к чешской инициативе. Насколько можно судить по очень аккуратным комментариям чешской стороны, снаряды готовы к поставке буквально в течении недели. Но скорее всего, первые партии снарядов уже зашли, что и стало причиной тех перемен, которые комментируют как наши военные, так и противник.
В это же время стало известно о том, что первые БТР, которые несколько месяцев назад Болгария пообещала поставить Украине, уже зашли на нашу территорию и поставки продолжаются. Кроме того, Болгария начала снимать с консервации САУ, которых у нее более 100 единиц и насколько можно понимать, они тоже предназначены для передаче Украине. Понятно, что это совсем не новые вооружения, но одно дело, когда у тебя есть из чего выбирать, и другое, когда в твоих руках калаш и коктейль Молотова. Ну а кроме того, достаточно посмотреть на то, как противник снимает с консервации свою артиллерию:
И в завершение - еще один момент. Мы несколько раз писали о том, в какое неловкое положение попал канцлер ФРГ Шольц с поставками в Украину ЗПК Гепард, когда Швейцария отказалась поставлять к ним боеприпасы. Она же заблокировала еще несколько позиций вооружений и боеприпасов, мотивируя это тем, что не может позволить реэкспорт своей продукции или изделий, в которых содержатся узлы и агрегаты, изготовленные в Швейцарии, воюющей стороне, поскольку это подорвет принцип нейтралитета.
И вот за 2023 год такая позиция Швейцарии обрушила экспорт военной продукции на 27%. Покупателям стало понятно, что продавец поставляет не только оружие, но и проблемы, связанные с ее внутренними тараканами. Никому не интересно погружаться в причины, которые привели к такой позиции Швейцарии, а потому - покупатели ушли к другим продавцам. Оружейники бьют тревогу и поясняют правительству, что взаимосвязь реэкспорта оружия и нейтралитет, нигде не пересекаются и что проблема, притянутая за уши, просто убивает высокодоходную отрасль экономики. В общем, там пока думают над тем, как ко всему этому относиться, а тем временем, клиенты уходят к более понятным поставщикам и уносят туда свои деньги.
Нейтралитет Швейцарии был внутри-западноевропейским и до 1970-ых. Далее глобальность финансового мониторинга привела к бесполезности "нейтралитета" швейцарских банков. Но традиции… В любом случае германские оружейники в плюсе, в большом таком плюсе.
В очень, ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ! ЕМНИС, Рейнметалл +90%, другие поменьше, но не менее заоблачно. А вот Локхид, Рейзион, наоборот - в минусах, шото около 10%. Это цена акций естественно, но она отражает.
Арта працює зараз на усіх напрямках де активно лізе русня.
Та навіть там де не дуже лізе. В останні вечори знов стало чутно з дому роботу нашої арти. І не поодинокі виходи, а концерт на замовлення. Чого не було досить давненько.
Дай Бог, щоб концерти наших не преривались.
Бо дуже схоже. Ой, Фіцо - не Орбан, який завтра буде "порішати" з Трампом про капітуляцію України. Чи, може - одне і те ж гівно?
ці наступні