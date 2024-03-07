Чехия своим решением поставила под угрозу отношения со Словакией, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на решение Чехии отменить совместное заседание кабинетов министров двух стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишеn Aktuality.

Фицо отметил, что заявление премьер-министр Чехии Петра Фиалы является угрозой отношениям Словакии и Чехии. По его мнению, причиной этого являются разные взгляды Праги и Братиславы на войну РФ против Украины.

"Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить их под угрозу только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную словацкую внешнюю политику", – добавил gремьер-министр.

Фицо сказал, что чешское правительство ждут в Словакии в любое время, и "мы не будем отягощать наши политические отношения разными мировоззрениями, не имеющими ничего общего со словацко-чешским сосуществованием".

Напомним, накануне стало известно, что чешская сторона отменила очередное совместное со Словакией заседание кабинетов министров двух стран из-за конфликта, вызванного разногласиями по поводу отношения к России и Украине.