РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10405 посетителей онлайн
Новости
11 806 35

Чехия своим решением поставила под угрозу отношения со Словакией, - Фицо

роберт,фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на решение Чехии отменить совместное заседание кабинетов министров двух стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишеn Aktuality.

Фицо отметил, что заявление премьер-министр Чехии Петра Фиалы является угрозой отношениям Словакии и Чехии. По его мнению, причиной этого являются разные взгляды Праги и Братиславы на войну РФ против Украины.

"Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить их под угрозу только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную словацкую внешнюю политику", – добавил gремьер-министр.

Фицо сказал, что чешское правительство ждут в Словакии в любое время, и "мы не будем отягощать наши политические отношения разными мировоззрениями, не имеющими ничего общего со словацко-чешским сосуществованием".

Также читайте: Чапутова: Словацко-российская встреча глав МИД не приблизила нас к справедливому миру в Украине

Напомним, накануне стало известно, что чешская сторона отменила очередное совместное со Словакией заседание кабинетов министров двух стран из-за конфликта, вызванного разногласиями по поводу отношения к России и Украине.

Автор: 

Словакия (1033) Чехия (1782) Фицо Роберт (215) Фиала Петр (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
показать весь комментарий
07.03.2024 11:23 Ответить
+18
Мабуть чехи хочуть залишитись чехами, а не підкацапниками.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
+17
Ой, допригаєшся, фіця, ой допригаєшся... Чехи нічого тобі не зроблять, але, якщо пофантазувати і підключити логіку кацапів... Адіннарот чєхословакія, захист чехоязичних, Братіслава - чєскій город, а там ще Орбан зі своїми претензіями на весь південь Словаччини.
Але знає, фіця, що такого нічого не буде, от хло йому і подобається.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой, допригаєшся, фіця, ой допригаєшся... Чехи нічого тобі не зроблять, але, якщо пофантазувати і підключити логіку кацапів... Адіннарот чєхословакія, захист чехоязичних, Братіслава - чєскій город, а там ще Орбан зі своїми претензіями на весь південь Словаччини.
Але знає, фіця, що такого нічого не буде, от хло йому і подобається.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
Фіцо надувся?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
Може Чапутову знову оберуть президенткою , якщо умовлять балотуватись
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
так чекайте, перший тур виборів у вас там в наступну неділю! Яке там висунення?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:46 Ответить
Так. Це мрії. Буде - Пилігрині
показать весь комментарий
07.03.2024 11:52 Ответить
Фіцццо, як поліцай---
Кончив ,-
Скінцив ліцей-
ФСБ.. порочний...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
Мабуть чехи хочуть залишитись чехами, а не підкацапниками.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
От чмо під.уйловське!
показать весь комментарий
07.03.2024 11:23 Ответить
Дивлюсь, не тільки у нас шут ккрманичем держави працює.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:23 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 11:23 Ответить
Словаки ще "нє отвєтілі" перед чехами за сепаратизм, удар в спину та створення фашиської держави-сателіта рейху
показать весь комментарий
07.03.2024 11:23 Ответить
для фіци є чудова пропозиція щодо миру - русня валить з теритрії України, а територія словаччини переходить до составу раісі і настане чудовий мир без війни та проклятої нати
показать весь комментарий
07.03.2024 11:23 Ответить
то же предложение и для венгрии.
показать весь комментарий
08.03.2024 01:18 Ответить
Фіцо це корумпований кацапами і італійською мафією аферист. Щось на кшталт Саакашвілі.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:26 Ответить
А Саакашвили коррумпирован кто? О_о И причем здесь итальянская мафия? Почему про чипирование вакцинами не написали?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:35 Ответить
Чехи не хотят общаться с коррупционером и, возможно , с причастным к убийству журналиста
показать весь комментарий
07.03.2024 11:32 Ответить
Сколько десятков миллионов кремлёвских нефтебаксов получил Фицо?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:35 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25187 Дела оружейные

Сегодня из нескольких источников, причем не только из наших, но и от противника, стали поступать первые сообщения о том, что вроде бы снаряды таки начали доходить до передка и в нескольким местах наша арта отработала как в добрые старые времена так, что только колеса с кальсонами летели в разные стороны, а сами освободители испробовали мангалы своими тушками. Лапти пишут не просто с удивлением, а с плохо скрываемым ужасом, поскольку явно им рассказали о том, что снарядный голод таки удушит ВСУ. Но вроде бы что-то начало меняться, пусть еще и не кардинально и не везде. Мы не станем приводить вражеские комментарии, а дадим всего один - от наших, которые не были замечены в грязной игре.

https://twitter.com/UA__oleg/status/1765034207808454704/photo/1

А тем временем, к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединяются все новые страны. В течение дня мне попались сообщения о том, что в снарядную коалицию вступили Германия и Латвия. Ну а по состоянию на сегодня, уже собраны средства на закупку 800 тыс снарядов. А мы напомним о том, что Чехия договорилась о закупках не менее 3 миллионов снарядов за пределами ЕС и президент Чехии Павел, уговорил президента Франции Макрона снять свое вето на закупку боеприпасов для Украины, за пределами ЕС. Макрон не только согласился снять возражение, но и заявил о присоединении Франции к чешской инициативе. Насколько можно судить по очень аккуратным комментариям чешской стороны, снаряды готовы к поставке буквально в течении недели. Но скорее всего, первые партии снарядов уже зашли, что и стало причиной тех перемен, которые комментируют как наши военные, так и противник.

В это же время стало известно о том, что первые БТР, которые несколько месяцев назад Болгария пообещала поставить Украине, уже зашли на нашу территорию и поставки продолжаются. Кроме того, Болгария начала снимать с консервации САУ, которых у нее более 100 единиц и насколько можно понимать, они тоже предназначены для передаче Украине. Понятно, что это совсем не новые вооружения, но одно дело, когда у тебя есть из чего выбирать, и другое, когда в твоих руках калаш и коктейль Молотова. Ну а кроме того, достаточно посмотреть на то, как противник снимает с консервации свою артиллерию:
https://twitter.com/i/status/1765338298942181766

И в завершение - еще один момент. Мы несколько раз писали о том, в какое неловкое положение попал канцлер ФРГ Шольц с поставками в Украину ЗПК Гепард, когда Швейцария отказалась поставлять к ним боеприпасы. Она же заблокировала еще несколько позиций вооружений и боеприпасов, мотивируя это тем, что не может позволить реэкспорт своей продукции или изделий, в которых содержатся узлы и агрегаты, изготовленные в Швейцарии, воюющей стороне, поскольку это подорвет принцип нейтралитета.

И вот за 2023 год такая позиция Швейцарии обрушила экспорт военной продукции на 27%. Покупателям стало понятно, что продавец поставляет не только оружие, но и проблемы, связанные с ее внутренними тараканами. Никому не интересно погружаться в причины, которые привели к такой позиции Швейцарии, а потому - покупатели ушли к другим продавцам. Оружейники бьют тревогу и поясняют правительству, что взаимосвязь реэкспорта оружия и нейтралитет, нигде не пересекаются и что проблема, притянутая за уши, просто убивает высокодоходную отрасль экономики. В общем, там пока думают над тем, как ко всему этому относиться, а тем временем, клиенты уходят к более понятным поставщикам и уносят туда свои деньги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25187
показать весь комментарий
07.03.2024 11:40 Ответить
З коментарів:

Нейтралитет Швейцарии был внутри-западноевропейским и до 1970-ых. Далее глобальность финансового мониторинга привела к бесполезности "нейтралитета" швейцарских банков. Но традиции… В любом случае германские оружейники в плюсе, в большом таком плюсе.
---
В очень, ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ! ЕМНИС, Рейнметалл +90%, другие поменьше, но не менее заоблачно. А вот Локхид, Рейзион, наоборот - в минусах, шото около 10%. Это цена акций естественно, но она отражает.
---
Арта працює зараз на усіх напрямках де активно лізе русня.
---
Та навіть там де не дуже лізе. В останні вечори знов стало чутно з дому роботу нашої арти. І не поодинокі виходи, а концерт на замовлення. Чого не було досить давненько.
---
Дай Бог, щоб концерти наших не преривались.

https://dl-news.defence-line.org/?p=25187
показать весь комментарий
07.03.2024 11:47 Ответить
Швейцарская оборона ориентирована на экспорт, а после запрета другим странам реэкспорта их оружия в Украину, страны стали сокращать заказы в Швейцарии. Вот они и задумались...инфа, кстати, не моя, днями читал
показать весь комментарий
07.03.2024 12:14 Ответить
чутно з дому роботу нашої арти?? Господи, где вы? тримайтеся....
показать весь комментарий
08.03.2024 01:22 Ответить
Мразь *************, просто мразь...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:43 Ответить
Зрозуміло, що ця фіца.кормиться з пісі *****. І ця фіца, до речі, виграла вибори в чесній бородьбі. А з другого боку варто подивитись, яку величезну допомогу нам надавали словаки. Так що в мене е надія, що не всі словаки скурвились.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:49 Ответить
Там Трамп поруч не стояв, коли Фіцо таке свистів?

Бо дуже схоже. Ой, Фіцо - не Орбан, який завтра буде "порішати" з Трампом про капітуляцію України. Чи, може - одне і те ж гівно?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:55 Ответить
Це ж треба так любить ху-йла щоб насрать на голову і собі і всім сусідам...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:59 Ответить
пів Європи вже посварилося
ці наступні
показать весь комментарий
07.03.2024 12:07 Ответить
а может наоборот?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:14 Ответить
Вот что баксы Грязьпромовкие делают
показать весь комментарий
07.03.2024 12:16 Ответить
************ голос зі своєї буди подав. Тільки правда у тому, що його висери, європейську спільноту зовсім не цікавлять.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:23 Ответить
Вышел Фицо на крыльцо...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:32 Ответить
Чехия своим решением насрала кремлёвской марионетке Фице в штаны.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:38 Ответить
а ти хто, щоб на тебе зважати?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:31 Ответить
***** - это туда

показать весь комментарий
07.03.2024 14:55 Ответить
Не чего сюськаться с путинскими подстилками.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:16 Ответить
 
 