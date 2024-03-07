Чехія своїм рішенням поставила під загрозу відносини зі Словаччиною, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на рішення Чехії скасувати спільне засідання кабінетів міністрів двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Aktuality.

Фіцо зазначив, що заява прем’єр-міністр Чехії Петра Фіали є загрозою стосункам Словаччини та Чехії.На його думку, причиною цього є різні погляди Праги і Братислави на війну РФ проти України.

"Ми відзначаємо, що чеський уряд вирішив поставити їх під загрозу тільки тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час, як словацький уряд відкрито говорить про мир. Ваше рішення не вплине на нашу суверенну словацьку зовнішню політику", – додав прем'єр-міністр.

Фіцо сказав, що чеський уряд чекають у Словаччині в будь-який час, і "ми не будемо обтяжувати наші політичні відносини різними світоглядами, які не мають нічого спільного зі словацько-чеським співіснуванням".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що чеська сторона скасувала чергове спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн через конфлікт, спричинений розбіжностями з приводу ставлення до Росії та України.