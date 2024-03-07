УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5013 відвідувачів онлайн
Новини
11 806 35

Чехія своїм рішенням поставила під загрозу відносини зі Словаччиною, - Фіцо

роберт,фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на рішення Чехії скасувати спільне засідання кабінетів міністрів двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Aktuality.

Фіцо зазначив, що заява прем’єр-міністр Чехії Петра Фіали є загрозою стосункам Словаччини та Чехії.На його думку, причиною цього є різні погляди Праги і Братислави на війну РФ проти України.

"Ми відзначаємо, що чеський уряд вирішив поставити їх під загрозу тільки тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час, як словацький уряд відкрито говорить про мир. Ваше рішення не вплине на нашу суверенну словацьку зовнішню політику", – додав прем'єр-міністр.

Фіцо сказав, що чеський уряд чекають у Словаччині в будь-який час, і "ми не будемо обтяжувати наші політичні відносини різними світоглядами, які не мають нічого спільного зі словацько-чеським співіснуванням".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники зібрали майже всю суму, необхідну для ініціативи Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що чеська сторона  скасувала чергове спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн через конфлікт, спричинений розбіжностями з приводу ставлення до Росії та України.

Автор: 

Словаччина (1170) Чехія (1697) Фіцо Роберт (244) Фіала Петр (112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
+18
Мабуть чехи хочуть залишитись чехами, а не підкацапниками.
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
+17
Ой, допригаєшся, фіця, ой допригаєшся... Чехи нічого тобі не зроблять, але, якщо пофантазувати і підключити логіку кацапів... Адіннарот чєхословакія, захист чехоязичних, Братіслава - чєскій город, а там ще Орбан зі своїми претензіями на весь південь Словаччини.
Але знає, фіця, що такого нічого не буде, от хло йому і подобається.
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой, допригаєшся, фіця, ой допригаєшся... Чехи нічого тобі не зроблять, але, якщо пофантазувати і підключити логіку кацапів... Адіннарот чєхословакія, захист чехоязичних, Братіслава - чєскій город, а там ще Орбан зі своїми претензіями на весь південь Словаччини.
Але знає, фіця, що такого нічого не буде, от хло йому і подобається.
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
Фіцо надувся?
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
Може Чапутову знову оберуть президенткою , якщо умовлять балотуватись
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
так чекайте, перший тур виборів у вас там в наступну неділю! Яке там висунення?
показати весь коментар
07.03.2024 11:46 Відповісти
Так. Це мрії. Буде - Пилігрині
показати весь коментар
07.03.2024 11:52 Відповісти
Фіцццо, як поліцай---
Кончив ,-
Скінцив ліцей-
ФСБ.. порочний...
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
Мабуть чехи хочуть залишитись чехами, а не підкацапниками.
показати весь коментар
07.03.2024 11:22 Відповісти
От чмо під.уйловське!
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
Дивлюсь, не тільки у нас шут ккрманичем держави працює.
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
Словаки ще "нє отвєтілі" перед чехами за сепаратизм, удар в спину та створення фашиської держави-сателіта рейху
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
для фіци є чудова пропозиція щодо миру - русня валить з теритрії України, а територія словаччини переходить до составу раісі і настане чудовий мир без війни та проклятої нати
показати весь коментар
07.03.2024 11:23 Відповісти
то же предложение и для венгрии.
показати весь коментар
08.03.2024 01:18 Відповісти
Фіцо це корумпований кацапами і італійською мафією аферист. Щось на кшталт Саакашвілі.
показати весь коментар
07.03.2024 11:26 Відповісти
А Саакашвили коррумпирован кто? О_о И причем здесь итальянская мафия? Почему про чипирование вакцинами не написали?
показати весь коментар
07.03.2024 11:35 Відповісти
Чехи не хотят общаться с коррупционером и, возможно , с причастным к убийству журналиста
показати весь коментар
07.03.2024 11:32 Відповісти
Сколько десятков миллионов кремлёвских нефтебаксов получил Фицо?
показати весь коментар
07.03.2024 11:35 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25187 Дела оружейные

Сегодня из нескольких источников, причем не только из наших, но и от противника, стали поступать первые сообщения о том, что вроде бы снаряды таки начали доходить до передка и в нескольким местах наша арта отработала как в добрые старые времена так, что только колеса с кальсонами летели в разные стороны, а сами освободители испробовали мангалы своими тушками. Лапти пишут не просто с удивлением, а с плохо скрываемым ужасом, поскольку явно им рассказали о том, что снарядный голод таки удушит ВСУ. Но вроде бы что-то начало меняться, пусть еще и не кардинально и не везде. Мы не станем приводить вражеские комментарии, а дадим всего один - от наших, которые не были замечены в грязной игре.

https://twitter.com/UA__oleg/status/1765034207808454704/photo/1

А тем временем, к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединяются все новые страны. В течение дня мне попались сообщения о том, что в снарядную коалицию вступили Германия и Латвия. Ну а по состоянию на сегодня, уже собраны средства на закупку 800 тыс снарядов. А мы напомним о том, что Чехия договорилась о закупках не менее 3 миллионов снарядов за пределами ЕС и президент Чехии Павел, уговорил президента Франции Макрона снять свое вето на закупку боеприпасов для Украины, за пределами ЕС. Макрон не только согласился снять возражение, но и заявил о присоединении Франции к чешской инициативе. Насколько можно судить по очень аккуратным комментариям чешской стороны, снаряды готовы к поставке буквально в течении недели. Но скорее всего, первые партии снарядов уже зашли, что и стало причиной тех перемен, которые комментируют как наши военные, так и противник.

В это же время стало известно о том, что первые БТР, которые несколько месяцев назад Болгария пообещала поставить Украине, уже зашли на нашу территорию и поставки продолжаются. Кроме того, Болгария начала снимать с консервации САУ, которых у нее более 100 единиц и насколько можно понимать, они тоже предназначены для передаче Украине. Понятно, что это совсем не новые вооружения, но одно дело, когда у тебя есть из чего выбирать, и другое, когда в твоих руках калаш и коктейль Молотова. Ну а кроме того, достаточно посмотреть на то, как противник снимает с консервации свою артиллерию:
https://twitter.com/i/status/1765338298942181766

И в завершение - еще один момент. Мы несколько раз писали о том, в какое неловкое положение попал канцлер ФРГ Шольц с поставками в Украину ЗПК Гепард, когда Швейцария отказалась поставлять к ним боеприпасы. Она же заблокировала еще несколько позиций вооружений и боеприпасов, мотивируя это тем, что не может позволить реэкспорт своей продукции или изделий, в которых содержатся узлы и агрегаты, изготовленные в Швейцарии, воюющей стороне, поскольку это подорвет принцип нейтралитета.

И вот за 2023 год такая позиция Швейцарии обрушила экспорт военной продукции на 27%. Покупателям стало понятно, что продавец поставляет не только оружие, но и проблемы, связанные с ее внутренними тараканами. Никому не интересно погружаться в причины, которые привели к такой позиции Швейцарии, а потому - покупатели ушли к другим продавцам. Оружейники бьют тревогу и поясняют правительству, что взаимосвязь реэкспорта оружия и нейтралитет, нигде не пересекаются и что проблема, притянутая за уши, просто убивает высокодоходную отрасль экономики. В общем, там пока думают над тем, как ко всему этому относиться, а тем временем, клиенты уходят к более понятным поставщикам и уносят туда свои деньги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25187
показати весь коментар
07.03.2024 11:40 Відповісти
З коментарів:

Нейтралитет Швейцарии был внутри-западноевропейским и до 1970-ых. Далее глобальность финансового мониторинга привела к бесполезности "нейтралитета" швейцарских банков. Но традиции… В любом случае германские оружейники в плюсе, в большом таком плюсе.
---
В очень, ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ! ЕМНИС, Рейнметалл +90%, другие поменьше, но не менее заоблачно. А вот Локхид, Рейзион, наоборот - в минусах, шото около 10%. Это цена акций естественно, но она отражает.
---
Арта працює зараз на усіх напрямках де активно лізе русня.
---
Та навіть там де не дуже лізе. В останні вечори знов стало чутно з дому роботу нашої арти. І не поодинокі виходи, а концерт на замовлення. Чого не було досить давненько.
---
Дай Бог, щоб концерти наших не преривались.

https://dl-news.defence-line.org/?p=25187
показати весь коментар
07.03.2024 11:47 Відповісти
Швейцарская оборона ориентирована на экспорт, а после запрета другим странам реэкспорта их оружия в Украину, страны стали сокращать заказы в Швейцарии. Вот они и задумались...инфа, кстати, не моя, днями читал
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
чутно з дому роботу нашої арти?? Господи, где вы? тримайтеся....
показати весь коментар
08.03.2024 01:22 Відповісти
Мразь *************, просто мразь...
показати весь коментар
07.03.2024 11:43 Відповісти
Зрозуміло, що ця фіца.кормиться з пісі *****. І ця фіца, до речі, виграла вибори в чесній бородьбі. А з другого боку варто подивитись, яку величезну допомогу нам надавали словаки. Так що в мене е надія, що не всі словаки скурвились.
показати весь коментар
07.03.2024 11:49 Відповісти
Там Трамп поруч не стояв, коли Фіцо таке свистів?

Бо дуже схоже. Ой, Фіцо - не Орбан, який завтра буде "порішати" з Трампом про капітуляцію України. Чи, може - одне і те ж гівно?
показати весь коментар
07.03.2024 11:55 Відповісти
Це ж треба так любить ху-йла щоб насрать на голову і собі і всім сусідам...
показати весь коментар
07.03.2024 11:59 Відповісти
пів Європи вже посварилося
ці наступні
показати весь коментар
07.03.2024 12:07 Відповісти
а может наоборот?
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
Вот что баксы Грязьпромовкие делают
показати весь коментар
07.03.2024 12:16 Відповісти
************ голос зі своєї буди подав. Тільки правда у тому, що його висери, європейську спільноту зовсім не цікавлять.
показати весь коментар
07.03.2024 12:23 Відповісти
Вышел Фицо на крыльцо...
показати весь коментар
07.03.2024 12:32 Відповісти
Чехия своим решением насрала кремлёвской марионетке Фице в штаны.
показати весь коментар
07.03.2024 12:38 Відповісти
а ти хто, щоб на тебе зважати?
показати весь коментар
07.03.2024 13:31 Відповісти
***** - это туда

показати весь коментар
07.03.2024 14:55 Відповісти
Не чего сюськаться с путинскими подстилками.
показати весь коментар
07.03.2024 15:16 Відповісти
 
 